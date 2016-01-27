



Цитата из к/ф «Тарас Бульба» (реж. Владимир Бортко, 2008 г.)

Часть 6

В 1648 г. Богдан Хмельницкий поднимает казаков Запорожья на восстание против польского засилья. К ним присоединяются жители белорусских городов Бобруй­ска, Пинска, Мозыря и Речицы.

«Жители этих городов, соединяясь с казаками, поло­жили — оружием добиться свободы вере Православной. По приказу польского короля против восставших городов двинулся гетман коронный — Радзивилл. В Бобруйске каза­ки, видя невозможность устоять против гетмана, все сами себя сожгли.

Пинск также разорён до основания, и все жители перебиты, потому что никто не хотел сдаваться живым.

Та же участь постигла и Мозырь; и в Мозыре все жители легли костьми, а город разорён до основания.

Покончив дело с Мозырем, Радзивилл двинулся к Речице, но здесь уже подоспел атаман Хмельницкого Гладкий, кото­рый разбил гетмана на голову и загнал в Слуцк».

(Воспоми­нание о древнем православии Западной Руси. Москва, 1867).

Теперь вдумайтесь: растерзана, обескровлена, превра­щена в пепелища, разделена между язычниками и ино­верцами, но, несмотря на все испытания, нашла в себе силы Белая Русь возродиться заново и через 558 лет воссоединиться со своими братьями-россиянами.

Что это за сила такая, которая, без малого, на протяжении шести веков поддерживала стремление и желание нашего на­рода стать свободным? Это Православная вера.

Надо обратить внимание на то, как часто вспыхива­ли восстания в Белой Руси против ненавистного рели­гиозного гнёта: 1385, 1432, 1435, 1481, 1492, 1494, 1499, 1508, 1594, 1599, 1601, 1618, 1621, 1623, 1627, 1633, 1646, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653 гг.

И после каждого восстания были тысячи и тысячи казнённых. Но признай православные христиане папу Римского своим главой, и не было бы никаких казней.

Нет, не могли пойти на такое предательство предки белорусов, ибо это иудин грех. И поэтому не жалели они свои жизни и лилась кровь мучеников.

Есть одна известная истина: ни одно государство, у которого нет единства внутри, не устоит перед противником. У Польши этого единства не было. Попытка насильственного обращения в унию православных христиан Белой Руси не усилила, а наоборот — ослабило польское государство.

Стремление поляков привить белорусам чуждые для них культуру и веру заранее были обречены на провал. У наших предков были своя культура, своя вера и, главное — русская душа.

Не понимали поляки, что вера для белорусов была дороже их собственных жизней. Начинать войну с народом Белой Руси было безумием, как для литовских князей, так и для польских королей. Сначала Великое княжество Литовское потеряло свою государственность, а вслед за ней и Речь Посполитая.

Самое интересное, что польский король Баторий был не глуп и говорил: «Ничто не причиняет так скоро ослабления и падения государства, как насилие и преследование веры». Но, тем не менее, это понимание не помешало ему после захвата в 1579 году Полоцка отобрать у православных христиан все монастыри и храмы и отдать их иезуитам.

Это была роковая ошибка короля Батория. Народ Белой Руси разрушил Речь Посполитую изнутри, а после этого разве могло такое государство противостоять натиску извне? Поэтому были неизбежны все три раздела Польши. Как следствие, в 1795 году происходит окончательное воссоединение наших народов.

Сейчас оппозиция пытается доказать, что народ Белой Руси был против этого объединения. Но это не так. Еще в 1772 году, после первого раздела Речи Посполитой и освобождения Витебска, та часть нашего народа, которая осталась во власти польского правительства, в своем прошении на имя российской императрицы Екатерины Великой высказывала следующую сокровенную мысль: «Когда же и для нас взойдет солнце, когда и мы будем присоединены к единоверной России, избавимся от ига Польского!».

Иначе и быть не могло. Белорусы прекрасно понимали, что их враг — не Россия, а польский пан и латинский иезуитизм. Белорусы с радостью сбросили с себя ненавистное ярмо литовско-польских угнетателей. И вынуждены были католические миссионеры в сердцах произносить: «Грубый и окаменелый в схизме народ».

Такое высказывание врагов в свой адрес белорусы воспринимали как похвалу, потому что выражение «в схизме» по смыслу тех лет означало «в православии». И кто после этого посмеет заявить, что российское государство захватило Белую Русь?

Сейчас мы часто задаём себе вопрос: как воспитать, как привить чувство патриотизма молодому поколению? Мы понимаем, что будущее нашего государства будет зависеть от наших детей, и не будь у них этого чувства — не будет у нас уверенности, что не продадут и не предадут они Беларусь, которую мы оставим им в наследство.

Да, в школе им преподают историю. Но почему они не знают про подвиг православных христиан, благодаря которому мы, белорусы, не растворились среди поляков и литовцев, а многому еще сами их научили? Именно этот подвиг должен стать примером для белорусов. Но вместо этого нам предлагают вести отсчет своей истории от литовских канцлеров Сапегов и коронных гетманов Радзивиллов.

Сейчас мы спрашиваем у белорусских «идеологов» и историков: почему они сделали этих палачей своими национальными героями? Почему учат наших детей в школах, что для белорусов это было время наибольшего расцвета? И как получилось, что Отечественная война 1812 года с Наполеоном перестала быть для нас Отечественной?

А ведь есть в нашей стране такие города, как Могилёв, Пинск, Бобруйск, Мозырь, Речица, Витебск и много других, жители которых костьми легли — в прямом смысле, защищая наше с вами будущее, пускай даже и много веков назад. Не соверши они тогда свой подвиг — не было бы и подвига белорусских партизан в 1941—1944 годах.

Мы, православные христиане, заявляем, что все шесть веков белорусский народ вел освободительную войну, и мы не хотим, чтобы эта война осталась неизвестной. Мы должны рассказать своим детям о подвиге наших предков и на их примере воспитать подрастающее поколение патриотами нашего Отечества.

Мы считаем, что связь многих поколений белорусов должна быть неразрывной, и только тогда мы избежим ошибок прошлого и сумеем сохранить свою независимость. Сейчас мы видим, что какая-то часть нашего общества начинает забывать, что проливали россияне свою кровь за нас, белорусов. Никто не требует за это падать к ним в ноги, но помнить, кто нас освободил после шести веков неволи, мы обязаны.

В то далёкое время через такие же испытания прошла и Россия. Когда мы смотрим на памятник Козьме Минину и князю Димитрию Пожарскому, мы видим, что Россия благодарна своим героям. Но почему такой благодарности к своим героическим предкам нет у нас? Мы, белорусы, должны отразить в камне, бронзе стремление наших предков быть свободными, должны показать, что это стало возможным только в союзе с нашими братьями-россиянами.

Именно такой памятник мы воздвигнем в Беларуси. И белорусы, сражавшиеся за свою свободу шесть веков, и россияне, пришедшие им на помощь, достойны величественного памятника. Сбор средств на него мы уже начали! И тогда на протяжении веков и тысячелетий наши потомки будут нести к нему цветы.

Шлыков Анатолий Тимофеевич,

г. Витебск