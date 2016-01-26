Часть 5

Молодые националисты

Рыба гниет с головы, — знают эту русскую поговорку и госдеповские аналитики. Вот поэтому взялись они за близкое окружение белорусского президента. Непреодолимым препятствием на пути Госдепа был Информационно-аналитический центр при Администрации президента Республики Беларусь.

Благодаря этому Центру президент знал истинное положение дел, как в самой Беларуси, так и за рубежом. Но используя обходные пути, сумел Госдеп через своих агентов влияния в правительстве убедить президента заменить все руководство Аналитического центра. С этого момента у Госдепа появилась возможность доводить до главы государства свою информацию. Это был большой успех Госдепа.

Желтая пресса буквально взрывается в восторге. Уволен ее главный оппонент — Лев Криштапович, который на протяжении многих лет не оставлял камня на камне от всех инициатив «свядомых», направленных на разрушение Беларуси. Вот так Госдеп, как тот снайпер, убирает со своей дороги опасных для себя белорусов.

В 2013 году Л. Криштапович указом российского президента был награжден орденом Дружбы за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества с Российской Федерацией. Поэтому не удивительно, что на протяжении многих лет требовала белорусская оппозиция не только уволить такого опасного противника, но и депортировать из страны.

Наш противник уже давно понял, что намного проще разрушить любое государство изнутри с помощью его же граждан. Джин Шарп, американский аналитик, в своих книгах «От диктатуры к демократии» и «198 методов ненасильственных действий», которые стали инструкцией по свержению власти в ряде стран и «талмудом» для современных революционеров, рассказал, как это делается.

И сейчас эти 198 методов один за другим применяются у нас, в Беларуси. Это и есть та самая гибридная война, о которой в последнее время так много говорят, но мало кто понимает, что это такое.

Это «черные списки» Беларуси, составленные одними гражданами на других граждан.

Это отключение в Свято-Духовом женском монастыре в лютые морозы отопления, воды, канализации.

Это монахини, получившие обморожения среди промерзших и обледеневших стен своей обители.

Это Пушкинский мост в Витебске, объявленный белорусскими «идеологами» нейтральной территорией.

Это встречи и переговоры белорусских граждан на ничейной территории.

Это разбитые памятники героям Отечественной войны 1812 года.

Это русофобский психоз белорусских национал-радикалов.

Это ненависть одних граждан к другим.

И все это происходит в Беларуси. Мы знаем, чем это закончилось на Украине. Надеяться, что у нас, в Беларуси, все образуется само собой, не стоит. Если ничего не предпринимать, то мы увидим горящую Национальную библиотеку и живые факелы, прыгающие с крыши этой библиотеки.

Одного «черного списка», белорусским оппозиционерам показалось мало. Тут же появляются еще два списка — от литкритика Алекса Новикова. Призвал он пользователей Интернета, которым дорога Отчизна, исполнить свой долг и пополнить эти списки адресами и фамилиями всех пророссийски настроенных граждан Беларуси. При этом он привел в пример Украину, где была создана база данных на «донбасских террористов».

Вот так Алекс Новиков учит белорусов патриотизму на своем литературном портале. Он же требует от спецслужб возбудить уголовные дела на «врагов народа», в том числе и на автора этой статьи. При этом он напоминает спецслужбам, что у них должны быть свои списки, которые также надо использовать.

Хватит ли для всех тюрем в Беларуси? Тюрем, однозначно, для всех не хватит, потому что у одной только газеты «Наше православие», которая проходит в «черном списке» под номером два, десятки тысяч читателей. И все они выступят на защиту своей газеты.

Возмутительны попытки местных радикалов запугать россиян, посещающих Беларусь, и создать вокруг них атмосферу страха. Георгиевские ленточки и изображения российского флага на автомобилях вызывают злобу и ненависть белорусских бандеровцев.

Да, органы правопорядка реагируют на эти преступления, но этого недостаточно. Необходимо устранить причины появления такой агрессии к гражданам страны, являющейся для Беларуси союзником.

Да, Россия — наш союзник, и мы рассчитываем, что в случае возникновения военной опасности она придет нам на помощь. Но давайте задумаемся: а захотят ли россияне после такого отношения к ним помогать нам, согласятся ли они воевать в одних окопах вместе с нами и есть из одного котелка? Нет, не согласятся. Но сможем ли мы победить без союзника? Нет. Значит, опять польские паны, латинские иезуиты и белорусское быдло.

Надо принимать решительные меры, но вместо этого мы слышим, как министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей 1 июля 2015 года заявляет, что национализма в Беларуси нет, и не будет.

Услышав это, национал-радикалы активизировали свою деятельность. И вот уже в русофобской оппозиционной газете «Наша Нива» мы читаем предупреждение члена Совета Национального собрания Республики Беларусь Игоря Марзалюка: «Мне кажется, что отдельные русские общества временами переходят все границы, забывая, гражданами какой страны они являются». Вот он — дерзкий намек русским, проживающим в Беларуси: поменьше говорить, а больше молчать. Этот недружественный выпад против русских, живущих рядом с нами, вынуждает нас заявить: Мы, белорусы, возмущены поведением члена СРНС И. Марзалюка. Официальные лица должны принести извинения.

Это не русские забыли, в какой стране они живут. Это И. Марзалюк забыл, что именно русские освободили белорусов от литовско-польского ига, длившегося почти шесть веков. Не сделай они тогда этого — сейчас белорусов и в помине не было бы, потому что окатоличивание и ополячивание были главными задачами врагов Белой Руси.

Даже и сейчас в западных районах Беларуси ксендзы, надо заметить, не имеющие белорусского гражданства, учат белорусов католического вероисповедания «вере польской».

В своей статье «Попытки фальсифицировать белорусскую и общерусскую историю не прекращаются» доктор философских наук, профессор Лев Криштапович пишет: «Известно, что в имениях магнатов Речи Посполитой нередко стояли виселицы для устрашения и наказания белорусских крестьян. Столкнувшись с таким зверством, князь Г.А.Потёмкин 28 января 1787 года дал управляющему своих имений на Могилевщине Брожзовскому следующее распоряжение: «Все находящиеся в купленном мною у князя Любомирского польском имении виселицы предписываю тотчас же сломать, не оставляя и знаку оных».

Вот так — с петлей на шее белорусов приобщали к «европейским ценностям». Об этом не должен забывать слуга народа Игорь Марзалюк.

Члены Национального собрания Республики Беларусь должны дать оценку высказываниям своего коллеги в адрес русских обществ в Беларуси.

Не знаю, учат ли преподаватели наших студентов, будущих психологов, одной известной истине, но Православная церковь предостерегает, что у человека, которому сделали доброе дело, иногда появляется непреодолимое желание отбежать на безопасное расстояние и плюнуть в сторону своего благодетеля. Похоже, что мы столкнулись как раз с таким явлением.

И делаем мы неутешительный вывод: мало того, что националисты не прекращают свои нападки, так еще и должностные лица решили отметиться на этом поприще.

Но, несмотря на все угрозы — как националистов, так и отдельных чиновников, мы не будем вносить в «черные списки» ни тех, ни других. Мы не будем писать заявления и истеричные доносы, как это делают наши оппоненты. Мы понимаем, что переубедить национал-радикалов у нас не получится. Это их бизнес, и западные гранты — источник их существования.

Мы также понимаем, что нормальной политической силой, с которой можно что-то решить, они никогда не станут. Вот из этого мы должны исходить. И у нас есть только один выход. Мы должны быть готовы дать отпор нашим противникам и не позволить им дестабилизировать обстановку в стране.

Нам не хотелось бы называть их своими врагами, но они сами заявили об этом. Они собрались воевать с нами. Их лозунг «Верым! Можам! Пераможам!», опубликованный рядом со списком «Черной сотни», красноречиво об этом говорит. Это явная угроза, а гитлеровский взмах правой рукой подтверждает наши опасения.

Кого они собрались побеждать? Нас? Своих сограждан? Но мы не позволим это сделать. Мы будем защищаться. Устроить «молчание ягнят» в Беларуси им не удастся.

Поэтому вынуждены мы обратиться к россиянам, с просьбой оказать содействие в учебно-тренировочном деле. Мы ничего не будем скрывать. Мы покажем всему миру, как приходят в лихую годину на выручку друг другу россияне и белорусы. Мы поможем тем, кто был удостоен чести, быть записанным в «расстрельные списки». На базе уже существующих военно-патриотических клубов будут проводиться начальная военная подготовка и основы медицинской помощи.

Мы не будем призывать на кого-то нападать, но у нас должны быть отработаны навыки отражения нападений. Это наше право. Кто посмеет возразить против этой истины? Мы покажем на практике, как надо действовать в случае возникновения опасности для россиян или белорусов.

Наш лозунг «Мы первыми не начинали» будет нашим главным аргументом. Надо заметить, что белорусам ранее никогда не приходила в голову мысль объявлять о своем нейтралитете. Нам всегда было известно, за что надо сражаться и против кого надо воевать. Знаем мы и сейчас, что будем делать в случае нападения.

Наивно думать, что чиновники не читали список «черной сотни». Но почему они молчат? Почему не замечают агрессивного поведения националистов? Когда радикалы написали в Интернете, что их оскорбляет стихотворение А.С.Пушкина «Клеветникам России», могилёвские власти без промедления бросились сбивать с пьедестала бессмертные строки русского поэта. Вот он, как на ладони, однобокий нейтралитет белорусских «идеологов».

Неужели они не понимают, что если начнется выяснение отношений в Беларуси, прошмыгнуть между струйками им не удастся? И когда прикуют их белорусские бандеровцы наручниками к какому-нибудь столбу, взывать к народу будет уже поздно. Чиновникам надо сейчас решать, кого держаться.

Неужели они не понимают, что публикация «черных списков», успевших уже получить среди белорусов название «расстрельных» — это попытка расшатать межконфессиональную и межнациональную стабильность в стране? Нет, всё они понимают, но молчат. Значит, есть в Беларуси силы, которые заинтересованы в нагнетании антироссийской истерии.

Но должны понять чиновники-русофобы, что столкнуть два наших народа никому не удастся. Белорусы и россияне будут воевать в одних окопах и есть из одного котелка. Мы, белорусы, разделим судьбу россиян, какой бы она не была.

Буквально все государства вынуждены быть участниками различных военных союзов. Не является исключением и Беларусь. Только в союзе с Россией наша страна может надеяться на сохранение своей территориальной целостности и суверенитета.

США намереваются создать к концу 2016 года на территории Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Румынии и Болгарии склады передового базирования тяжелой военной техники. Но для чего на границе с Беларусью нужна тяжелая военная техника?

Глава Минобороны Польши заявил о необходимости размещения в стране военной базы НАТО. Власти Польши 26 ноября высказались за денонсирование акта Россия-НАТО от 1997 года, который запрещает размещать ядерное оружие на территории новых членов альянса. Замминистра обороны Польши тут же заявил о возможности приобретения ядерного вооружения для своей страны.

А что в это время делает Беларусь? Понимают ли белорусские стратеги, что выстоять в одиночку против этой западной орды нам не удастся? Понимают ли они, что тот нейтралитет, о котором в последнее время в Беларуси так много говорят — это путь в никуда?

Сейчас мы видим, что белорусские «идеологи» опьянели от полученной два десятка лет назад свободы. Но не понимают они, что получить свободу — это только полдела. Ее, эту свободу, еще надо удержать.

Неужели у нас никто не знает, что в польских планах нет «Республики Беларусь», а есть «восточные окраины», о возвращении которых мечтают поляки? Так в 2005 году президент Лех Качиньский провозгласил курс построения Польши от моря до моря.

Похоже, что сговорились поляки с белорусскими чиновниками-русофобами приступить к созданию новой Речи Посполитой, четвертой уже по счету. Но тогда должны знать белорусские «идеологи», что Беларусь получит в этом государстве статус воеводства ‑ и не более, а также новую национально-освободительную войну и очередной раздел польского государства. История любит повторяться.

Продолжение следует.