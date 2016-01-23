



БелТА Александр Лукашенко выступает с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию

Часть 4

Сейчас дружить с русскими опасно. А быть русским — вдвойне опасно. Госдеповские аналитики разработали и в настоящее время проводят в Прибалтике и Беларуси беспрецедентную по своей наглости операцию под названием «Облава».

Выявить всех русских и поместить в концлагеря — такая задача была поставлена перед националистами Латвии. Все «неграждане» и россияне с видом на жительство должны быть размещены на специально отведенных для этого территориях и находится под постоянным надзором латвийских спецслужб — как того требуют созданные Госдепом в Латвии инициативные группы.

На популярном латвийском сайте появляется текст, призывающий изолировать всех неграждан. Начат сбор подписей в поддержку такого провокационного предложения.

А что делают в это время латвийские власти? А власти довольны. «Оснований для возбуждения уголовного дела нет», заявляет государственная полиция. И как следствие — в Юрмале на остановках появляются трафаретные надписи «Russian fuck off» и «Смерть русским оккупантам».

Полиция безопасности изучает надписи и даже переводит их на государственный язык. Ответ и в этом случае оказался предсказуем: «Кроме как негативного эстетического влияния в демократическом обществе, надписи никакую иную угрозу не представляют».

И тут не трудно предположить, что разделение населения Латвии на латышей и неграждан, а затем появление призывов изолировать этих пришельцев, обязательно приведет к появлению в стране индейских резерваций. Благо, что есть с кого брать пример.

Не оставил Госдеп без внимания и Беларусь. На Белой Руси начинается «охота на ведьм». Госдеповские аналитики проявили верх совершенства и сумели задействовать в своей операции «Облава» высших должностных лиц Беларуси.

Сейчас перед нами стоит задача выявить, кто из них предоставил белорусскому президенту ложную информацию о том, что в наших лесах бегают с оружием экстремисты, желающие насильственно присоединить суверенную Беларусь к России.

Выступая в парламенте с посланием, глава государства напрямую обратился к белорусским спецслужбам с поручением найти этих черносотенцев, которые не только бегают по лесам, но и «плявузгуют» о Беларуси.

Сотрудники КГБ в это время, как и весь белорусский народ, с большим вниманием слушали послание президента народу. И можно представить себе их состояние, когда узнали они из этого послания о вооруженных «черносотенцах», бегающих по белорусским лесам. Как получилось, что белорусские службы проворонили этих «черносотенцев»? Это же прямая угроза суверенной Беларуси!

Но нет такой информации у КГБ. И не надо сомневаться — в противном случае они мгновенно провели бы спецоперацию и доложили главе государства о раскрытом заговоре или предотвращенном теракте. Иначе и не могло быть. Мы все знаем, что малейшее промедление с задержанием вооруженных людей всегда чревато большими бедами. Не хуже нас понимают это и в КГБ.

Но тогда откуда такая информация у президента? Кто этот тайный осведомитель, и почему он пытается оттеснить белорусскую контрразведку на второй план?

К сожалению, вынуждены мы сделать неутешительный вывод: на место нашей контрразведки рвется сам Госдеп. И мы видим, что это у него неплохо получается. Разработал он спецоперацию под названием «Облава 3». Ранее были разработаны операции «Облава 1» для Украины и «Облава 2» — для Латвии. Согласно этой операции госдеповские аналитики готовят информацию для белорусских чиновников, а те ретранслируют ее президенту. И это только цветочки — ягодки будут впереди.

29 января на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента оппозиционного издания «Наша Нива» А. Лукашенко заявил, что вольготной жизни казакам, черносотенцам и прочим адептам «русского мира» не будет. Обращаясь непосредственно к журналисту, президент заверил: «Поверьте, меры приняты в этом плане. Поэтому, если у вас есть факты, что где-то там по лесам какие-то черносотенцы бегают, мы их быстро выловим».

Тянуть резину «свядомые» не стали и тут же опубликовали список «Черной сотни», в котором под номером два оказалась газета Витебской епархии «Наше православие».

Госдеп после публикации «черных списков» дергает за веревочку. Мышеловка захлопывается. Госдеповцы довольны — проведена блестящая операция: лоб в лоб удалось столкнуть белорусского президента со своим народом.

«Кто кого?» — с иезуитской улыбкой задают «свядомые» друг другу такой вопрос. И кто мог подумать, что им удастся провести такую операцию? Пять лет прикидывались они дурачками, и даже президент похвалил их: «Мне не нужна другая оппозиция, я должен заботиться об этой, сохранить ее в том виде, в котором она есть».

Вот и верь после этого «свядомым», — горько шутят сейчас белорусы. Не зря в народе говорят: «Сколько волка не корми, а он все равно в лес смотрит». Но где наши белорусские аналитики? — уже серьезно спрашиваем мы. Почему Госдеп орудует в Беларуси как у себя дома?

А тем временем, услышав заверения белорусского президента, и, таким образом, получив все карты в руки, «свядомые» пошли в наступление. Решили они добить выявленных ими «черносотенцев». На газету «Наше православие» в Мининформации РБ пишется донос. Обвинение серьезное: пропаганда войны.

В своем ответе авторам доноса белорусские еврочиновники заявляют о готовящемся предупреждении учредителю православного издания, тем самым подтверждая все обвинения, предъявленные газете.

Нарушены самые элементарные юридические нормы. Разве не знают чиновники о презумпции невиновности? Почему чиновники заявляют третьим лицам, что ведется работа по вынесению письменного предупреждения газете «Наше православие»? Почему главный редактор газеты А. Геращенко узнает о готовящемся предупреждении из оголтелых публикаций оппозиционных СМИ? Почему представитель Мининформации отказался назвать конкретное нарушение закона газетой?

Налицо явное лукавство чиновников. Укажи они тогда, что все нарушение учредителя газеты заключалось в отсутствии информирования министерства о происшедшей смене главного редактора газеты ‑ и все решилось бы без скандала. Никому бы в голову не пришла мысль обвинять православных христиан в пропаганде войны. По сути это было техническое нарушение.

Тем не менее, чиновники, используя оппозиционные СМИ, вешают на православную газету всех собак. Скандал нужен был любой ценой. Не будь этого скандала — не было бы и пресловутых «печенек» для чиновников.

После такого провокационного ответа вся желтая пресса приходит в неистовство. На всю Беларусь раздается вопль: «Ату их, православных христиан». Начинается беспредел.

Госдеповцы, как те футбольные фанаты, вскакивают со своих стульев и радостно поздравляют друг друга: в белорусские ворота забит еще один гол! Можно браться за очередную операцию. Созрели ягодки от тех цветочков.

Продолжение следует.