Александр Усовский
Последние публикации
О Варшавском восстании без ненужного пафоса
Как бы там ни было, Варшавское восстание — тема трагическая, прежде всего — для мирного населения польской столицы. Довоенная Варшава была практически полностью уничтожена — и сам город, и населявшие его жители. В 1939 году в Варшаве жило около миллиона трехсот тысяч человек — 19 января 1945 года...
29 августа 2022
«Россия остаётся славянским кровным родственником Польши»
ИА REGNUM: Как давно вы существуете? Кто из польских мыслителей является вашим «духовным отцом»? «Национальная Хроника» была образована как информационный ресурс национально-демократического направления для возвращения в реальную политику довоенных идеалов польских националистов, под лозунгами...
14 октября 2016
«Поляки и русские – славяне, народы единого корня, единой крови»
ИА REGNUM: Как давно существует ваша организация? Общественная организация «Славянский Союз» существует с 2004 года, в 2006 году была создана политическая партия «Славянский Союз», а в 2013-м — общество, зарегистрированное в суде под официальным наименованием «Союз Западнославянский». ИА REGNUM...
13 октября 2016
«Польша, в конце концов, должна поверить в собственную силу»
ИА REGNUM: Как давно вы существуете? Кто из польских мыслителей и философов является вашим «духовным отцом»? Первый номер Magna Polonia (в новой редакции) появился в начале сентября 2016 года. Естественно, что работа над изданием началась гораздо раньше — до этого мы должны были подготовить и...
13 октября 2016
«Мы — свидетели военных преступлений украинских войск в Донбассе»
ИА REGNUM: Как давно существует ваша организация? «Фаланга» появилась 6 января 2009 года. ИА REGNUM: Сколько у вас членов? Сколько активистов можете привлечь? Мы создаем структуру c сетевым характером, которая охватывает и объединяет в единое целое общественных активистов, организации...
12 октября 2016
«Большинство поляков находится под влиянием русофобских СМИ»
ИА REGNUM: Как давно существует ваша организация? Лагерь Великой Польши (OWP), к памяти, традициям и идеологии которого мы обращаемся, существовал в 1926—1933 годах как наиболее массовая организация во II Речи Посполитой. Условия к восстановлению этого движения возникли после 1989 г. в связи с...
11 октября 2016
«Мы, поляки, должны стать хозяевами в Польше»
ИА REGNUM: С каких пор существует Ваша организация? Со 2 января 2014 r. ИА REGNUM: Каково число ваших членов? Сколько вы имеете активистов? Всего в организации нас 92 человека, из которых 31 активно участвуют в работе Клуба, остальные время от времени принимают участие в акциях и в интернете. ИА...
10 октября 2016
«Польша должна быть независима от Вашингтона, Брюсселя и Москвы»
ИА REGNUM: Как давно существует ваша организация? Общепольское объединение «Свободная Польша» создано в 2013 году. Большинство из нас ранее состояло в различных патриотических и освободительных оппозиционных организациях. ИА REGNUM: Какова численность вашей организации? Сколькими активистами...
10 октября 2016
«России с Польшей не нужны толкователи — мы и так понимаем друг друга»
ИА REGNUM: Как давно существует ваша организация? Общество «Верны Суверенной Польше» существует с 2009 года. Осенью того года, после подписания президентом Лехом Качиньским «Лиссабонского договора», несколько граждан, собравшись, решили, что это — акт измены по отношению к конституционным принципам...
9 октября 2016
Католическая и Национальная Польша: Россия не должна потакать своим врагам
ИА REGNUM: Как давно существует ваша организация? Движение Christus Rex (переименованный в более позднем периоде из Католического Национально-роялистского Института Christus Rex) возникло официально 14 октября 2014 года на съезде организации в Гливице, что в Верхней Силезии ( город, в котором...
8 октября 2016
«В интересах Польши — создание альтернативы для Германии и США»
Читайте также об этом: Польша: декларация Консервативно-монархического клуба ИА REGNUM: С каких пор существует Ваша организация? Консервативно-монархический клуб существует с 1988 года. Возник как нелегальная группа студентов, под самый конец коммунистической Польши. Сегодня является общественной...
7 октября 2016