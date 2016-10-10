



Ogólnopolskie stowarzyszenie Polska Wolności

ИА REGNUM : Как давно существует ваша организация?

Общепольское объединение «Свободная Польша» создано в 2013 году. Большинство из нас ранее состояло в различных патриотических и освободительных оппозиционных организациях.

ИА REGNUM : Какова численность вашей организации? Сколькими активистами располагаете?

Формально у нас 70 членов движения, из них тридцать семь — активно работают в организации, участвуют в публичных акциях и информационной работе

ИА REGNUM : Что вы думаете о ситуации в Сирии и на Украине?

Ситуация в Сирии очень сложная. К сожалению, в нынешней ситуации виновата агрессивная политика США на Ближнем Востоке. Дестабилизация Ирака была импульсом к возникновению ISIS (ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ), много бывших членов иракской полиции, спецслужб и опытных армейских офицеров пополнило ряды террористов. Мы знаем что президент Асад — не ангел в белых одеждах, но в нынешней ситуации это наилучший выбор для охваченной гражданской войной Сирии. Скептически мы относимся к силам оппозиции, пример Ливии показал, что нельзя доверять таким организациям.

Мы имеем надежду на то, что многомиллионный курдский народ получит собственное государство. Вместе с гражданской войной в Сирии нарастает проблема эмигрантов. Нельзя быть безразличным к человеческому страданию, однако мы стоим на том, что важнейшая помощь должна оказываться на месте, и состоять в содействии окончании войны и помощи в восстановлении Сирии. Отвратительно видеть, что богатые страны Персидского залива избегают помощи беззащитному населению. Интервенция России повлекла за собой затормаживание дальнейшего роста злодейского государства ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также важно, что благодаря действиям россиян стала явной лицемерная политика Турции: уничтожение курдов и также торговля нефтью с террористами.

Относительно украинской проблематики: Наши взгляды отражают мнение большинства нашего общества. Наше правительство не должно мешаться в эти дела, видно невооруженным глазом влияние политики США на дестабилизацию региона. На востоке Украины большинство людей говорят на русском языке и чувствуют себя более связанными с Россией. Огромной проблемой для нас, поляков, является рост украинского национализма. Наше общество в этом году на территории Силезии организовало шествия памяти жертв Волынской резни. Первый раз в истории нашего воеводства состоялись такие торжества.

ИА REGNUM : Каким вы видите выход из тупика «санкции/эмбарго»?

Эмбарго уже нанесло и грозит нанести ещё больший ущерб польскому крестьянству, знаем это не понаслышке, поскольку в наших рядах есть крестьяне. Замораживание Малого пограничного движения также негативно сказалось на торговле в Мазурском воеводстве. Для России такая ситуация также не является полезной. Имеем надежду на быстрое разрешение конфликта. Может быть, пришло время создания какой-то совместной комиссии — наша организация имеет в своих рядах ряд экспертов в области экономики, сельского хозяйства и решения хозяйственных проблем, которые могли бы попробовать разрешить ситуацию. Если не с санкциями и эмбарго — поскольку это принципиальная позиция нынешнего польского правительства — то хотя бы с МПД.

ИА REGNUM : Что вы думаете об отношениях между Россией и Польшей?

Каждый видит, что теперь взаимоотношения очень плохи. Вина за это лежит на обеих сторонах. Сегодня Вашингтон имеет серьезное влияние в Польше, но многие польские политики не хотят видеть, как Америка манипулирует Польшей. Стыдно, что мы, считаясь «большим союзником» Белого дома, по-прежнему обязаны получать визы в США. Польша должна быть независима, и не только от Вашингтона и Брюсселя, но и от Москвы. Вместо баз НАТО мы желали бы иметь сильную армию и всеобщую воинскую обязанность. Разжигание антироссийских фобий мы считаем безусловно вредным. Относительно ошибок России — благодаря вежливости портала ИА REGNUM мы призываем российские власти отдать обломки нашего самолета, который разбился под Смоленском. Для блага наших народов и плодотворного сотрудничества нужно закрыть проблему смоленской катастрофы. Затягивание этого дела порождает в Польше серьезное недоверие. В нашей общей истории было много драматических минут, однако нужно разговаривать взаимно друг друга извинять и строить мир и благосостояние.

ИА REGNUM : Славянский мир — реальность или миф?

Этот очень интересный проект имеет плюсы и минусы. С точки зрения экономики, наверняка каждый нашел бы в этом свой интерес. Для стран «вышеградской группы» это очень любопытное предложение. Сегодня Польша является чистым донором для бюджета ЕС! «Славянский мир» — не только экономическое, но и культурное понятие Уважение, толерантность, общая история, общая традиция — это ответ на проект ЕС, который разрушается. Левацкая «политкорректность» и политика мультикультурности привели к морально-нравственному падению западной Европы падению моральных норм, содействию роста девиаций и быстрому росту исламизации Европы. Ключом к успеху проекта «Славянский Мир» является примирение интересов отдельных славянских стран, которые часто не совпадают.

ИА REGNUM : Каков ваш идеал отношений России и Польши?

Взаимное уважение и доверие — это основа добрых взаимоотношений. Существенно также ограничение вмешательства во внутренние дела соседа. Это очень важное дело, нас, польских патриотов, не интересует, чтобы Польша была спутником Кремля или Вашингтона. Польские правые негативно оценивают коммунизм и если россияне поймут, что для нас тот период был временем «большой смуты» то, наверное, мы сможем сделать шаг навстречу друг другу.

По завершению интервью мы бы хотели поблагодарить за предоставленную возможность представить нашу организацию портал REGNUM. Сердечно приветствуем всех русских патриотов и смотрим с надеждой на лучшее будущее!

Перевод Александра Усовского