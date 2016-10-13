



Даниэль Сыха Даниэль Сыха

ИА REGNUM: Как давно вы существуете? Кто из польских мыслителей является вашим «духовным отцом»?

«Национальная Хроника» была образована как информационный ресурс национально-демократического направления для возвращения в реальную политику довоенных идеалов польских националистов, под лозунгами национальной демократии. Нашим главным идейным авторитетом является Роман Дмовский, творец и главный идеолог польского национализма, а также современной концепции польской национальной идентичности. При этом стоит отметить, что Роман Дмовский делал решительный акцент на славянских корнях поляков, а также на общем культурном наследстве славянских народов. Кстати, он был также депутатом к царской Государственной Думы перед Первой мировой войной. Мы обращаемся также к другим польским мыслителям — Яну Мосдорфу, Феликсу Конечному или Роману Рыбарскому. Можно сказать, что «Национальная Хроника» — это такая своеобразная фабрика национальной мысли.

ИА REGNUM: Каковы идеологические основы вашего информационного ресурса?

Идеологический базис «Национальной Хроники» принципиально не отличается от многих других похожих порталов (напр. parezja. pl), мы делаем акцент на борьбу за наше экономическое и политическое существование, на осознание национальной тождественности поляков, а также на напоминание полякам о славянских корнях наших предков. Я думаю, что в вопросе осознания единства всей общности славян, понимания тождественности славянского наследства следует говорить не о насаждении каких-то новых ментальных категорий, но о восстановлении того, что было нами забыто под воздействием общественных изменений на протяжении последних 25 лет. Поляки под воздействием сильного влияния западной культуры потеряли, в некоторой степени, ощущение того, кем они являются и откуда происходят. Роман Дмовский в своём большом труде «Мнения современного поляка» показал своим соотечественникам, кем они являются и каковы цели существования каждого народа.

Под воздействием левацкой индоктринации Запада мы забыли об этом и нужно напомнить о сущности «польскости» в контексте Славянства заново. Мы должны также безусловно помнить о том, что, за исключением нескольких десятилетий коммунизма, Россия была и по-прежнему остается нашим соседом и славянским кровным родственником.

ИА REGNUM: Что вы думаете о ситуации в Сирии и на Украине?

Сирия и Украина — это классические примеры полей борьбы больших государств. И Сирия, и Украина являются не субъектами в этой борьбе — но объектами. На территориях этих государств сплелись интересы России, США, а также, в определенном смысле, Китая.

Начнем с Украины. Первая так называемая «оранжевая» революция 2004 года, спонсируемая американцами, не принесла ожидаемых результатов и Запад признал, что необходимо эту операцию повторить. Неправда, что украинцы мгновенно придумали себе борьбу за независимость и демократию. Никогда не существовало такой страны, как Украина, государство в этом виде и с этим названием было вымышлено немцами еще перед Первой мировой войной, с целью того, чтобы перессорить и разбить народы царской России, а также всего восточноевропейского региона. Потом замысел образования Украины переняли большевики, создав Украинскую советскую республику, являющуюся составной частью СССР. Но без Крыма — тот остался в составе Советской России. Украина стала сегодня удобным инструментом, с помощью которого Запад достаточно эффективно вторгся на территорию русской зоны экономических и политических интересов.

Под лозунгами борьбы за независимость была дестабилизирована Украина и втянута в конфликт с Россией. Американцы совсем не прячут своих намерений, некоторые из американских политиков и руководителей прямым текстом говорят в СМИ, что является их целью. Джордж Сорос публично в телевизионном интервью сказал, что это он давал деньги на так называемый Майдан.

Очень похоже представляется дело и в Сирии. Достаточно посмотреть на карту мира и увидеть, где находятся американские военные базы. Все они окружают территорию России. США сбрасывали по очереди неудобных для себя глав Ближнего Востока, начиная с Ирака (свержение Саддама Хуссейна) а завершая Ливией (свержение Каддафи), совершили попытку переворота в Турции (сегодня уже известно, что американцы хотели устранить Эрдогана).

Сирия была следующим пунктом на карте действий Вашингтона. Есть, однако, тень надежды, что вместе с избранием Дональда Трампа США ограничат свою экспансивную политику на свете. Американцы являются очагом войн и конфликтов на свете, это американцы, а не россияне, имеют военные базы везде — от Аляски до Филиппин и Австралии. И именно от них сегодня зависит, какое будущее нас ждет — под знаком войн или мира.

ИА REGNUM: Каким вы видите выход из тупика «санкции/эмбарго»?

Нужно быть, действительно, огромного масштаба идиотом, чтобы не замечать простую причинно-следственную связь между санкциями и эмбарго, которые накладывают на себя взаимно и Россия и Запад, в том числе и Польша. Эмбарго, которое на Польшу накладывает Россия, является естественной и наименее неожиданной формой ответа на злобную политику польского правительства по отношению к России. Посмотрим только на следующие шаги, которые сделала по отношению к Москве Варшава. Прежде всего, некритическая поддержка Украины и свержение Януковича. Потом — злопыхательство в виде таких инцидентов, как экстрадиция из Польши Леонида Свиридова, политика разрушения русских памятников, а также могил советских солдат, павших во время последней войны, поддержка наложенных Западом на Россию санкций…

Прочие неприязненные жесты в сторону Москвы можно перечислять долго. И после этого кому-то кажется странным, что Россия защищается? И хорошо, что только методами «мягкой силы»… Зато санкции, наложенные Западом — это форма войны и экономического давления. Их целью является заставить Россию поддаться в таких темах, как Сирия, Украина, а в последнее время — Турция. Шансом на перелом этого безумия является упомянутая ранее смена власти в Вашингтоне. Если преемником Барака Обамы не станет Хиллари Клинтон — можно быть оптимистом.

ИА REGNUM: Что вы думаете об отношениях между Польшей и Россией?

Существующие сегодня взаимоотношения по линии Россия-Польша — хуже, чем плохие. А наши ведущие политики, такие, как Антоний Мацеревич, эти отношения и не думают исправлять. Этим людям всё время кажется, что по-прежнему на дворе 1989 год, они не отличают Россию от Советского Союза. Думают категориями холодной войны. И это страшно. Они делают вид, что не замечают, что после падения коммунизма миновало уже почти 30 лет. Сегодня, исходя из того, как прошла эта четверть века, что мы знаем о том, как выглядит наше настоящее в виде III Речи Посполитой, когда мы знаем последствия интеграции Польши в НАТО и Европейский Союз, — я скажу без недомолвок: это пропащее время. Мы потеряли его. После падения коммунизма отношения с Россией следовало сформулировать заново, но таким способом, чтобы завязать с ней новую форму союза.

Евроатлантическое направление оказалось для нас фатальной ошибкой. Подумайте только: 95% наших СМИ сегодня — в американских или немецких руках, собственной промышленности в Польше почти не существует, её продукции нет, школьное дело и здравоохранение — в агонии, почти 4 млн. молодых поляков ищут своё счастье за рубежом — и чаще всего это «счастье» заключается в виде места у мойки в ресторане в Швеции или Великобритании. Польша потерпела чувствительное поражение, нельзя говорить ни о каких успехах, когда такая большая центральноевропейская страна, как Польша, не может позволить себе построение хоть бы одной атомной электростанции или выпуск на рынок, по крайней мере, одной марки собственного легкового автомобиля (прим. переводчика — в три раза меньшая по населению Белоруссия строит АЭС и выпускает собственные легковые автомобили).

К этому следует прибавить полное падение армии. Войско Польское сегодня — это фикция, кроме нескольких относительно боеспособных подразделений, таких, как ГРОМ (бригада специального назначения — прим. переводчика) и наша «Формоза» (батальон боевых пловцов — прим. переводчика), армия не имеет ни одного реального боевого соединения. А ликвидация призыва в 2008 году только усугубила это состояние. Отсутствие военного обучения для молодёжи за последние восемь лет вкупе с крайне пацифистской индоктринацией левацких медиа дает следующий результат: Польша не имеет сегодня того, кто мог бы её защитить не только перед военной агрессией, но даже перед потенциальными внутренними (исламские и украинские иммигранты) угрозами. Я рискну озвучить тезис, что мы являемся сегодня наиболее беззащитным народом в Европе. Поляк не только забыл, что такое и для чего служит армия, но напуган видом самого пистолета, хоть бы на телевидении.

Даже странно, что при таком состоянии народа и государства Мацеревич так охотно предаётся военной риторике. Или есть шанс на улучшение отношений с Россией? Но очевидно, что это будет возможно лишь после решительного изменения в правительстве. По моему мнению, какие-либо разговоры с Россией нужно начать с исправления текущих отношений и урегулирования самых насущных проблем. А такие вопросы, как наша общая история и её острые моменты — я задвинул бы в самый дальний ящик самого далёкого стола. Это не важно в настоящее время. Приоритетным делом, которым необходимо заняться в первую очередь, для нас является прекращение поддержки бандеровской Украины.

ИА REGNUM: «Славянский мир» — реальность или миф?

Славянский мир — отнюдь не миф. Это факт, как и само существование славянских народов. Ключевым в вопросе превращения его в геополитическую реальность является желание углубления взаимного сотрудничества, а также усиления культурных связей славянских народов. Панславизм — это не столько политическая идея, сколько ментальность. Я также глубоко убежден, что поляки являются частью славянского изначального родовода (генеалогии — ИА REGNUM). Мы — одни из родоначальников Славянства. Именно это должно быть фундаментом нашего инстинкта самосохранения. Польша никогда не была частью Запада, мы не имеем с Западом ничего общего. Пришла, наконец, пора напомнить себе, кем мы являемся. Западная Европа — безразлично, в левацкой или латинской форме — никогда не была и не будет нашим домом.

Несколько лет назад папа Бенедикт XVI констатировал, что Европа устала сама от себя. Я прибавил бы, что Западная Европы сегодня похожа на сонливого, кастрированного и и ожиревшего кота на диване. Таким должен быть цивилизационный идеал поляков? Наибольшей трагедией поляков является вера в демократию. Поверили в нее ‑ и совсем не видим, что демократия нас убивает. Демократия в понимании Запада — это гвоздь в гроб Польши.

ИА REGNUM: Каков ваш идеал отношений Польши и России?

Идеальных взаимоотношений на государственном уровне не существует. Отношения либо хороши, либо плохи. По моему мнению, Польша должна радикально изменить направление свое внешней политики. Европейский союз — это банкрот, последнее 30 лет четко показывают, что максимально расширяя отношения с Западом и максимально же суживая отношения с Россией, — мы только теряем. Для Запада мы являемся совокупностью детского лагеря, резервуара дешевой рабочей силы и рынком сбыта своих товаров. Кстати говоря, такая же судьба готовится Украине. Проблемой не являются только сами отношения с Россией, существом проблемы является то, что мы находимся в несвойственном нам политическом лагере, что мы скверно выбрали себе союзников. Причём, что характерно, не впервые в истории. Мне кажется, что неверный выбор внешнеполитических ориентиров, — это наше польское проклятие.

Недостаточно лишь исправить наши взаимоотношения с Москвой, тем более что я очень сомневаюсь, что американские и немецкие кураторы нашего правительства это позволят. Ведь для того, чтобы искусственно перессорить россиян и поляков, — они приложили достаточно много усилий. Польша должна как можно скорее выйти из НАТО, выйти из Европейского союза и вместе с другими заинтересованными странами Срединной (Венгрия, Чехия, Словакия, в дальнейшей очередности может также Сербия) Европы сформулировать и наладить заново отношения не только с Россией, но также с Китаем.

Заметьте, что, несмотря на две кровопролитные войны, Германия и Россия сумели найти сегодня общий язык. Почему мы не можем? Потому что «польские» СМИ, которые на самом деле принадлежат немцам и другим иностранцам, каждый день говорят, что Москва — наш враг, Украина — союзник, а наш лучший друг — Запад. Большинство поляков, таким образом, вынуждены пребывать в информационном маразме и лишь небольшой процент польского общества способен на активные действия против такой системы. Средства массовой информации, являющиеся собственностью, главным образом, немецких компаний, сделали свое. Я всегда говорю — слушая медиа в нашей стране, помните, что эти медиа являются чужой собственностью, они не в руках поляков. Вещают по-польски, но как можно говорить о «польских» СМИ, когда главным акционером, например, канала TVN являются американцы, а рынок печатных СМИ практически полностью захвачен немецкими (Axel Springer, владелец таких газетных марок, как FAKT или Newsweek) концернами…