Варшава, 13 октября, 2016, 02:36 — ИА Регнум.



Володзимеж Рынковский Володзимеж Рынковский

ИА REGNUM: Как давно существует ваша организация?

Общественная организация «Славянский Союз» существует с 2004 года, в 2006 году была создана политическая партия «Славянский Союз», а в 2013-м — общество, зарегистрированное в суде под официальным наименованием «Союз Западнославянский».

ИА REGNUM: Сколько в вашей организации числится членов? Сколько из них активно работает в организации?

Всего у нас по спискам около ста членов Союза, но большинство участвует в наших публичных акциях и в информационной работе от случая к случаю, постоянных активистов, которые всегда готовы откликнуться, — около двадцати человек в Варшаве и некоторое количество в воеводских центрах.

ИА REGNUM: Ваше отношение к событиям в Сирии и на Украине?

Несомненно, большую опасность для мирового сообщества представляет гражданская война в Сирии, учитывая положение этого государства, масштаб военных действий и число жертв. Конфликт на Украине на фоне сирийского имеет более локальный характер. Однако эта война для Польши является большей угрозой, в том числе в виде наплыва — как говорят оценочные данные — около двух миллионов украинцев. Украинские иммигранты, контролируемые шовинистическим «Союзом украинцев в Польше» и постбандеровскими организациями, действующими с территории Украины, — отрицательно настроены к полякам и Польше, стране, которая их приняла и дала им работу, а также места в больницах и в вузах. Кроме того, правительство Польши в связи с этим конфликтом втягивает страну в конфронтацию с Россией — в конфронтацию, которую мы можем только проиграть.

ИА REGNUM: Что вы думаете об отношениях Польши и России?

Это очень трудный вопрос. Польша уже давно потеряла бюджетную независимость. Решения в случае нашей страны принимаются за её пределами, а марионеточные правительства эти решения только реализовывают. Только взятие власти пропольским правительством, которое будет способно противостоять структурам ЕС и будет реализовывать хозяйственную политику, совместимую с национальным интересом, — может эту ситуацию изменить.

Вне всяких сомнений, в настоящее время эти отношения крайне скверные. И правительство PiS старается эти отношения только ухудшить. В интересах же Польши — диаметральное изменение этой ситуации, особенно в свете крепчающего на Украине бандеризма, потому что в этом вопросе Россия является нашим естественным союзником.

ИА REGNUM: «Славянский мир» — реальность или миф?

Очевидно, что славянский мир не является мифом. Если бы мы так считали, — наше существование не имело бы никакого смысла. Славянское сообщество является альтернативой Западу, и он, отлично это понимая, делает все возможное для разжигания антагонизма между славянскими народами, сеет меж нами рознь и противостояние.

ИА REGNUM: Какими вы видите отношения между Польшей и Россией в идеале?

Эти взаимоотношения должны, прежде всего, опираться на дружбу и взаимопонимание. Мы и русские — славяне, народы единого корня, единой крови. Государственные власти обеих стран должны об этом помнить…