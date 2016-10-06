



Адам Веломский Адам Веломский

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ИА REGNUM : С каких пор существует Ваша организация?

Консервативно-монархический клуб существует с 1988 года. Возник как нелегальная группа студентов, под самый конец коммунистической Польши. Сегодня является общественной организацией. Кроме того, мы действуем также как Научное общество политической и юридической мысли

ИА REGNUM : Сколько в вашем Клубе членов? Сколько у вас активистов?

Уже несколько лет назад мы отошли от модели организации со структурами и местными группами. В существующей сегодня реальности идёт информационная война, её полем битвы являются средства массовой информации и массовой коммуникации, если брать шире — киберпространство. Я считаю, что создание жестко структурированной организации — это полный анахронизм. Разве что кто-то участвует в выборах и ему нужны эти структуры, чтобы печатать и распространять листовки, и люди, чтобы клеить плакаты, лица, необходимые для сбора подписей при регистрации избирательных списков и так далее. В информационных войнах имеет значение не число «пехотинцев» — но влияние на СМИ, способность распространять информацию и количество её получателей. Ценность нашего Клуба не определяется числом его номинальных членов — мы поддерживаем его на необходимом уровне исключительно для функционирования общества согласно требованиям польского законодательства — но посещаемостью нашего сайта www.konserwatyzm.pl, количеством читателей нашего альманаха «Pro Fide, Rege et Lege», выходящего раз в полгода, и числом покупателей книг нашего издательства Библиотека Konserwatyzm.pl. Большинство работающих с нами лиц, а также тех, кто пишет у нас и публикующих свои работы — не являются членами Клуба, и я думаю, что часть из них даже не знает, что такое общество вообще существует.

ИА REGNUM : Что вы думаете о ситуации в Сирии и на Украине?

Что это вооруженные конфликты, вызванные немецкими и американскими (Украина) или американским и саудовскими (Сирия) спецслужбами, имеющие своей целью изменение сфер влияния в мире, особенно — устранение России из Восточной Европы и с Ближнего Востока. Россия очевидно не может с этим согласиться, потому что в случае достижения её противниками этой цели будет выдавлена из обоих районов мира. Как поляк, я возмущён возрождением бандеровской идеологии на Украине, которая спровоцировала во время Второй мировой войны резню 200 тысяч поляков, в подавляющем большинстве — гражданских лиц, украинскими союзниками Третьего рейха. Вопрос Крыма и Донбасса — это двусторонний украинско-русский спор, но прославление УПА — это наше, польское дело. Нельзя оставаться в стороне и делать вид, что мы ничего не видим. Относительно Сирии — как христианин, я не могу спокойно наблюдать, как на Ближнем Востоке уничтожаются остатки христианства и власть постепенно переходит в руки исламских фанатиков. Американцы готовы им её отдать полностью, лишь бы только сбросить пророссийского президента

ИА REGNUM : Каким вы видите выход из тупика «санкции/эмбарго»?

Много зависит от результата президентских выборов в Соединенных Штатах. Если их выиграет Дональд Трамп, то ситуация должна быстро «войти в берега»; если выиграет Хиллари Клинтон, то мы будем иметь продолжение, а может, даже обострение мирового конфликта. Понятно, что Россия не станет отступать под угрозами врага в Сибирь и в далекую Азию. Соединенные Штаты, управляемые Клинтон, будут пытаться удержать санкции. Но США имеют небольшие торговые взаимоотношения с Россией, и санкции для них — не более чем инструмент давления. Совсем другое — санкции для Европейского союза, особенно для таких стран, как Германия и Франция. Они на этих санкциях теряют серьезные деньги (Польша, кстати, также). Я не исключаю, что Европейский союз — или отдельные его страны-члены — начнут сносить санкции самостоятельно. Никто не будет вечно терять доходы ради украинизации Донбасса или Крыма, особенно при том, что, как видно невооруженным глазом, границы между Россией и Украиной на картах не совпадают с границами этническими.

ИА REGNUM : Что вы думаете об отношениях между Россией и Польшей?

Что они в данный момент фатальны. Правительства, которые ведут свою родословную из движения «Солидарности», очень сильно антироссийские. Антироссийскость, смешанная с антикоммунизмом, — это их политическая мифология, основополагающий миф. Многие в Польше не видят различий между Россией и коммунизмом. Для этих политических элит демонстрирование антироссийскости тождественно манифестации польского патриотизма. Пока элиты из «Солидарности» будут находиться у власти, до тех пор взаимоотношения будут плохими, потому что польские правительства хотят, чтобы они были плохими. Они не руководствуются политической рациональностью и экономической целесообразностью, но стереотипами и предубеждениями, живя мифом «Солидарности» и борьбы с СССР двадцатипяти-тридцатипятилетней давности. Отсюда польское участие во всех антироссийских мероприятиях на Украине, Беларуси, Кавказе, также в самой России.

ИА REGNUM : «Славянский мир» — реальность или миф?

Не являюсь и никогда не был панславистом. Категории расовые, этнические или языковые полностью мне безразличны. Государства должны создавать союзы на основании цивилизационного единства или политических интересов. Польша является частью латинской (романской) культуры. Культурно ближе всего она ко Франции, Италии или Испании. Но союза романских государств никогда не существовало, о чем я говорю с большой печалью. В конечном итоге сегодня эти страны являются посткатолическими. В настоящее время построение культурного союза возможно только на основании общей защиты христианства. И это соединяет Польшу и Россию, в которой мы наблюдаем не только ренессанс православия, но, прежде всего, явную и открытую поддержку властями государства его восстановления. Москва воспринимает православное христианство как часть русской культуры и национальной идентичности. Другой предпосылкой взаимодействия является общее для России и Польши нежелание существования мирового порядка с универсальным гегемоном. Свобода существует исключительно в многополярном мире. В мире с одним центром управления есть только невольники и их надзиратель…

ИА REGNUM : Какой ваш идеал государственных взаимоотношений между Польшей и Россией?

В политике нет идеалов и всегда будут расхождения — например, Польша всегда будет хотеть купить у России газ по самой низкой цене, тогда как Россия будет хотеть его продать как можно дороже. В ситуации, когда Польша граничила с империей в виде СССР, к тому же сильно заидеологизированной в чуждом нам философском формате, нам следовало делать все, что было возможно, чтобы уменьшить эту зависимость. Сегодня Польша должна, в своих собственных интересах, ограничить военное и политическое доминирование Соединенных Штатов, а также максимально уменьшить экономическо-политическую зависимость от опеки Германии. Мы являемся средней по размеру страной, расположенной в самом центре Европы, следовательно, мы должны иметь друзей, союзников и партнеров. В интересах Польши — создание альтернативы для Германии и Соединенных Штатов. Государства, которые не имеют политических альтернатив и целиком зависят от своих номинальных союзников, — превращаются в его протектораты. Разновекторность и широкая альтернатива в политике — это гарантии свободы в международных взаимоотношениях.