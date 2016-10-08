



Движение Christus Rex

ИА REGNUM : Как давно существует ваша организация?

Движение Christus Rex (переименованный в более позднем периоде из Католического Национально-роялистского Института Christus Rex) возникло официально 14 октября 2014 года на съезде организации в Гливице, что в Верхней Силезии (город, в котором началась Вторая мировая война — прим. переводчика). С самого начала существования мы определили профиль нашей организации, как католический (Католическая Традиция), монархический и национальный (Бог — Монархия — Отчизна). Другим нашим девизом и целью является: Католический Мир — Белая Европа — Национальная Польша. Согласно этим девизам, мы стараемся жить и вести нашу деятельность.

ИА REGNUM : Сколько у вас членов? На какое количество активистов можете рассчитывать?

Согласно известному выражению, что главное — не количество, а качество, мы поставили в своем действии на второе. Не толпа малообразованных крикунов, но сообщество интеллектуалов — способных на решительные действия во имя идеи. Образование, религиозные и политические знания, натренированность, а также активное участие в деятельности Организации — вот те критерии, которые определяют подбор членов Общества. Я могу сказать, что в Польше и за границей мы имеем несколько десятков проверенных делом активистов, и наши публичные акции не страдают отсутствием людей.

ИА REGNUM : Что вы думаете о ситуации в Сирии и на Украине?

Сионистское чудовище везде старается просунуть свои клыки и когти. И сделало это в последнее время в Сирии и на Украине. Но рано или поздно эти клыки и когти оно потеряет, потому что сознание всех людей на свете растает непрестанно, и они видят, кто виновен в большинстве подлостей и преступлений на свете.

ИА REGNUM : Какой выход вы видите из тупика «санкции\эмбарго»?

Я понимаю, что вы спрашиваете о санкциях, наложенных на Россию. Я отвечу коротко: Россия ни в чем не должна потакать своим врагам, стараться вообще не замечать никаких санкций, поскольку в реальности они действительно ничем ей не угрожают.

ИА REGNUM : Что вы думаете об отношениях между Россией и Польшей?

Нынешние наши отношения, мягко говоря, не слишком хороши в результате деятельности проамериканских и просионистских, по сути — оккупационных правительств в Польше. Поляки имеют один взгляд на Советы и совсем другой — на россиян. Мы разделяем эти две вещи. Для нас врагами были красные Советы, а россиянин был, есть и будет для нас братом. Возвращаясь к истории — если бы не просоветская позиция Юзефа Пилсудского, то коммунизм никогда бы не выиграл, а народы Польши и России давно бы наслаждались свободой (в среде правого движения Польши популярны идеи о том, что Войско Польское в августе-сентябре 1920 года вполне могло бы занять Москву и свергнуть Советскую власть в России, но Пилсудский решил подарить Советам жизнь, во многом благодаря своим социалистическим убеждениям — прим. переводчика).

ИА REGNUM : «Славянский мир» — реальность или миф?

Будучи римскими католиками, духовную связь мы более чувствуем с латинской (теперь, к прискорбию, на так называемом Западе зверски уничтожаемую масонами и сионистами) цивилизацией, чем с единокровными нам славянскими народами, в этом случае общность культуры выше, чем общность биологического родства. Но мы твердо стоим за равноправное сотрудничество всех славянских народов в духе взаимного уважения и правды.

ИА REGNUM : Каков ваш идеал взаимоотношений России и Польши?

После восстановления независимости Польши (я уже вижу глаза, полные возмущения, польских читателей — но сможет ли кто-то сообщить мне дату возвращения независимости Польши после 1989 года? Мы до сих пор — зависимое и несамостоятельное государство), Польское государство должно будет установить дружественные дипломатические отношения с Русским государством, в будущем видимым нашей организацией, как национальная русская монархия.

Перевод Александра Усовского