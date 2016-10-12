



xportal.pl Бартош Бекер

ИА REGNUM : Как давно существует ваша организация?

«Фаланга» появилась 6 января 2009 года.

ИА REGNUM : Сколько у вас членов? Сколько активистов можете привлечь?

Мы создаем структуру c сетевым характером, которая охватывает и объединяет в единое целое общественных активистов, организации территориальной защиты и редакции журналов. Наша точная численность всегда была объектом спекуляции и так пусть останется.

ИА REGNUM : Что вы думаете о ситуации в Сирии и на Украине?

Обе ситуации значительно отличаются друг от друга, если вести речь о детальном рассмотрении вспышки этих вооруженных конфликтов, однако, если рассматривать этот процесс глобально, и Сирия, и Украина имели несчастье стать ареной современной конфронтации других государств. В обоих случаях мы имеем дело с классическим примером заменяющих (англ. proxy warfare) войн, ограниченных локальным театром военных действий (англ. theater warfare), дополненных гибридными действиями, дезинформационными операциями и операциями под фальшивым флагом, что делает эти конфликты войнами IV поколения. Я полагаю, что Польша и страны Центральной Европы не должны дать втянуть себя в войны за чужие интересы — для чего создать центральноевропейское нейтральное пространство, а также совершенствовать свой потенциал для эффективного противостояния реальным вызовам современности, строить политику безопасности XXI века.

На страницах журнала Xportal.pl мы описываем большинство современных вооруженных конфликтов, в случае Сирии и Новороссии мы также на месте изучали эти войны, чтобы непосредственно выслушать рассказы тех сторон конфликта, которые Запад демонизировал. Уже в 2013 году мы присылали из Сирии предупреждения на тему поддерживаемых тогда Западом банд салафитских джихадистов, опустошающих страну, в 2014 году мы поднимали тревогу на тему финансируемого Берлином, Брюсселем и Вашингтоном необандеризма на майдане Независимости в Киеве, несколько месяцев позже мы были свидетелями военных преступлений, совершаемых украинскими войсками в рамках так называемого ATO в Донбассе. Мы обнажаем лицемерие мировой либеральной системы, с эпицентром в США, также мы противостоим доминированию атлантизма в геополитическом, экономическом и культурном пространстве.

ИА REGNUM : Каким вы видите выход из тупика «санкции/эмбарго»?

Экономическая война между Центральной Европой и Россией ведётся, прежде всего, в интересах Запада, ключевым же элементом для перелома этой больной ситуации является осознание польскими и русскими элитами ошибочности продолжения поддержания в обществе взаимной неприязни. Задолго до вспышки войны на Украине Москва пробовала «карать» польскую сторону разного вида санкциями и экономическими злодействами — сегодня уже Польша пробует использовать структуры ЕС для «наказания» России — хотя очевидно, что подобные решения принимаются совсем в другом месте. Тем временем? углубилась зависимость Польши от хозяйственного могущества Берлина, что очевидно, если рассматривать структуру нашего внешнеторгового оборота. Как польские элиты, так и русские должны в конечном итоге понять, что в нашем обоюдном интересе — построить правильные торговые взаимоотношения между Польшей и Россией.

Другие страны Центральной Европы видят неадекватность санкций, но если идет речь о нашем регионе, то мнение Польши, принимая во внимание ее величину и демографический потенциал, — здесь ключевое. В Москве должны понять, что даже если теперь Польша доминирует в «атлантической» Центральной Европе, то это — всего лишь идеологическое оформление сложившегося положения вещей. Оживление хозяйственных контактов Польши с Востоком может стать одним из фундаментальных условий для изменения этого положения вещей. Обе стороны должны добиваться исправления этой ситуации и выхода из тупика.

ИА REGNUM : Что вы думаете об отношениях России и Польши?

На взаимоотношения Польши и России проецируется целый ряд пересекающихся интересов, при этом наш совместный исторический опыт, как кажется на первый взгляд, просто обязывает, чтобы между Варшавой и Москвой существовало по меньшей мере недоверие. Дополнительным поводом для конфликта между нашими государствами является полный крах нашего общего соседа, Украины, которая превратилась в то, чем была в течение веков — дрейфующее по степям и диким полям пиратское судно. Его экипаж делает много, чтобы заполучить Польшу в качестве союзника против России, тем временем Вашингтон похлопывает по спинам нашего «ясновельможного панства», убеждая, что это прекрасный замысел. Это, очевидно, прямая дорога к катастрофе для нашей части Европы.

Польша обычно использовалась в качестве инструмента, но этого более не должно быть — продажных лакеев чужих государств следует депортировать или, по крайней мере, устранить с должностей и выслать на перевоспитание. Это абсолютное условие sine qua non возвращения Польши к суверенной внешней политике. Первым самостоятельным шагом Варшавы должна быть нормализация и расширение взаимоотношений с Минском, поскольку Беларусь является ключом к польской восточной политике, основанной на сотрудничестве, а не конфронтации. Если Польша докажет, что не намеревается по желанию США превращаться в поджигателя региона — тогда она станет также более надежным партнером для Чехии, Словакии и Венгрии, а также укрепит свои (в настоящее время весьма далекие от реализации) претензии на роль лидера региона.

Тогда, в конце концов, можно будет приступить к серьезным переговорам с Россией и включить в них также глобальную ситуацию в Центральной и Восточной Европе. Это будут трудные переговоры, требующие уступок обеих сторон, однако, вопреки кажущемуся представлению, существуют несколько вопросов, в которых Польша и Россия являются естественными союзниками. Примем во внимание, например, статус Литовской Республики — несостоявшегося, шовинистического, закомплексованного маленького государства, которое главным смыслом своего существования, как это ни странно, считает притеснение наших меньшинств — польского и русского. И это в ситуации, когда даже её воздушное пространство защищают польские истребители в рамках ротационной миссии НАТО! Это псевдогосударство должно в конечном итоге закончиться, и это лежит в интересах одинаково как поляков, так и россиян. Также необходимо построение нормальных отношений в балтийско-черноморском поясе, который американцы пробуют теперь перестроить в свой «буфер» и сделать из него аналог «восточного кордона» (так называемого восточного фланга НАТО). Мы не можем это допустить.

ИА REGNUM : «Славянский мир» — реальность или миф?

Эфемерный миф, но зато какой прекрасный! Путешествуя по странам западных, южных и восточных славян, я чувствую, что я — среди своих. Отличия, которые между нами есть, лишь добавляют колорита и укрепляют ощущение славянского культурного богатства. Степень нашего родства, которая выражается в наших этнографических признаках, культурных, антропологических, языковых сходствах, не имеет, однако, большого влияния на политику или тем более геополитику. Славянство иссечено рядом цивилизационных трещин, что уже само по себе порождает достаточно большое недоверие — и ощущения общности иногда теряются, перечёркнутые годами войн и взаимной резни.

А мы, славяне, — мы очень памятливы. И мы имеем привычку к созерцанию реальности методом ретроспективы. Нам не удастся это полностью преодолеть, но иногда надо понимать, что для жителей Запада мы настолько друг на друга похожи, что почти не различаемся, — отсюда в конечном итоге происходят частые ошибки, с которыми сталкивается каждый из нас, кто хоть немного путешествует. В перспективе определенных количественных и географических данных Славянство вполне способно обрести настоящее, мировое могущество. Но Запад, малая часть света, которая держит, однако, в своих руках экономическую мощь Земли, — сделает все, чтобы никогда не дошло до осуществления его кошмара, то есть политического и цивилизационного объединения Славянства. Чтобы этого не допустить, достаточно нашего славянского сварливого характера!

Мифы имеют, однако, ту притягательную особенность, что даже через века продолжают существовать в виде легенд, подсознательных образов и нереальных чудес, — что порою в мгновение ока способно материализоваться в определенном контексте, сыграть свою роль и повлиять на бег истории. Наилучшая вещь, которая в этой ситуации могла бы с нами случиться, — это возвращение к нашей тождественности и укрепление наших общих традиций относительно западняцкого, либерального, глобализованного МакМира…

ИА REGNUM : Каков ваш идеал взаимоотношений Польши и России?

Польша не принадлежит ни к Востоку, ни к Западу. Если бы попробовать нас как-то классифицировать, надлежит сказать, что поляки представляют восточный вариант культуры Запада. Это трудная ситуация, из нее вытекает ряд следствий, основополагающих для польско-русских взаимоотношений. Россия никогда не будет способна подчинить себе Польшу на дольше, чем несколько поколений. Мы являемся для этого слишком большим народом, владеющим слишком богатыми традициями собственной государственности, и прежде всего — мы слишком другие. Это важный момент, который должны одинаково учитывать и некоторые русские империалисты, и «евразийцы», и польские русофобы, которые более ненавидят и боятся Россию, чем любят Польшу. Я вижу, что ни один серьезный политик в России не мечтает о подчинении Польши, но даже самые простые истины следует порою повторять.

Также необходимо упомянуть тех поляков, которые, пытаясь исправить взаимоотношения с Россией, принимают ваше историческое и геополитическое восприятие, балансируя на грани национальной измены и, вследствие этого, более вредя, чем помогая. У себя вы имеете похожую проблему, хотя и менее маргинальную, с теми, кто хочет быть более «западным», чем Запад. Это всё патологии. Идеальные отношения между Польшей и Россией — это лишенный комплексов, учитывающий многие фундаментальные отличия подход, основанный на воле к взаимному сотрудничеству и совместному разрешению проблем, которые возникают в балто-черноморском поясе.