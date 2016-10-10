Варшава, 10 октября, 2016, 10:37 — ИА Регнум.



tv-1.pl Войцех Бардонский

ИА REGNUM : С каких пор существует Ваша организация?

Со 2 января 2014 r.

ИА REGNUM : Каково число ваших членов? Сколько вы имеете активистов?

Всего в организации нас 92 человека, из которых 31 активно участвуют в работе Клуба, остальные время от времени принимают участие в акциях и в интернете.

ИА REGNUM : Что вы думаете о ситуации в Сирии и на Украине?

Соединенные Штаты поджигают мир, а в последнее время хотят колонизировать Сирию и Украину.

ИА REGNUM : Каким вы видите выход из тупика «санкции/эмбарго»?

Чтобы найти выход из нынешней ситуации — мы, поляки, должны стать хозяевами в Польше.

ИА REGNUM : Что вы думаете об отношениях между Россией и Польшей?

Нужно их решительно исправить, но, к сожалению, сегодня от нас, поляков, это не зависит

ИА REGNUM : «Славянский мир» — это реальность или миф?

Реальность.

ИА REGNUM : Какой ваш идеал государственных взаимоотношений между Польшей и Россией?

Дружба и сотрудничество.