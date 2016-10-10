«Мы, поляки, должны стать хозяевами в Польше»
Варшава, 10 октября, 2016, 10:37 — ИА Регнум.
ИА REGNUM : С каких пор существует Ваша организация?
Со 2 января 2014 r.
ИА REGNUM : Каково число ваших членов? Сколько вы имеете активистов?
Всего в организации нас 92 человека, из которых 31 активно участвуют в работе Клуба, остальные время от времени принимают участие в акциях и в интернете.
ИА REGNUM : Что вы думаете о ситуации в Сирии и на Украине?
Соединенные Штаты поджигают мир, а в последнее время хотят колонизировать Сирию и Украину.
ИА REGNUM : Каким вы видите выход из тупика «санкции/эмбарго»?
Чтобы найти выход из нынешней ситуации — мы, поляки, должны стать хозяевами в Польше.
ИА REGNUM : Что вы думаете об отношениях между Россией и Польшей?
Нужно их решительно исправить, но, к сожалению, сегодня от нас, поляков, это не зависит
ИА REGNUM : «Славянский мир» — это реальность или миф?
Реальность.
ИА REGNUM : Какой ваш идеал государственных взаимоотношений между Польшей и Россией?
Дружба и сотрудничество.