ИА REGNUM: Как давно вы существуете? Кто из польских мыслителей и философов является вашим «духовным отцом»?

Пшемыслав Холокер Пшемыслав Холокер

Первый номер Magna Polonia (в новой редакции) появился в начале сентября 2016 года. Естественно, что работа над изданием началась гораздо раньше — до этого мы должны были подготовить и отредактировать тексты для него, кроме того, появлению газеты предшествовал сбор средств на портале Polak Potrafi, при посредничестве которого мы собрали 30 тысяч злотых, необходимые для первоначальных расходов.

Трудно говорить об одном «духовном отце», поскольку мы не являемся организацией, жестко привязанной к определенным политическим взглядам.

У нас пишут представители различных идейных течений, для меня лично очень важной фигурой является один из отцов-основателей Польской независимости — Роман Дмовский.

ИА REGNUM: Каковы ключевые идейные основы вашего издания?

Нам близка идея польской государственной независимости, мы придерживаемся идеи суверенного, независимого и самостоятельного Польского государства как главной ценности для поляков.

Мы протестуем против политической корректности и искажения истории.

ИА REGNUM: Что вы думаете о ситуации в Сирии и на Украине?

Это достаточно сложная тема, и я не считаю возможным высказываться о ней от имени целой редакции. Если же идет речь о моем личном мнении, то я протестую против конфликта в Сирии, где для решения частных задач мировой финансовой олигархии был запущен механизм гражданской войны. Многие информационные источники сообщают о финансировании террористов, исходящем из США. Страдает от этого свободолюбивый народ Сирии и, особенно, его христианская община. Обязанностью христианина является сопротивление каждой несправедливой войне.

Если же идет речь об украинской ситуации — я являюсь сторонником объявления Польшей нейтралитета в этом конфликте. Абсолютно скандальным я считаю выкрики лозунга «Слава Украине!» нашими политиками.

ИА REGNUM: Что вы думаете об отношениях между Польшей и Россией?

В отношениях с Россией, как в конечном итоге с любым другим государством, есть такие области, где наши интересы расходятся, но есть и такие, где они совпадают. В политике нельзя идти на поводу у эмоций, обижаться друг на друга, а сотрудничество трактовать идеологически. Есть области соперничества и есть области сотрудничества, важно искать варианты сужения первых и расширения вторых…

ИА REGNUM: «Славянский мир» — реальность или миф?

Лично я в эту романтическую идеологему не верю. Зато я верю в единый блок народов, которые ещё не перетерты жерновами демолиберализма, политкорректности и прочими методами разрушения наций. Мы можем иметь общие цели, которые не исключают реализации нашего национального дела. Например сопротивление исламизации Европы, моральному разложению и диктату банкстеров.

ИА REGNUM: Каков ваш идеал взаимоотношений Польши и России?

Сотрудничество — на принципах как можно более партнерских! Польша, в конце концов, должна поверить в собственную силу: мы имеем прекрасную историю. Ошибка наших политиков в том, что они всегда хотят быть под чьим-то ботинком… Я считаю, что с россиянами мы в состоянии найти взаимопонимание, ни в чем не поступившись своими интересами. Мы должны сообща защищаться, хоть бы от тех бед и напастей, которые я перечислил выше.