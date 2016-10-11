



Давид Березицкий Давид Березицкий

ИА REGNUM: Как давно существует ваша организация?

Лагерь Великой Польши (OWP), к памяти, традициям и идеологии которого мы обращаемся, существовал в 1926—1933 годах как наиболее массовая организация во II Речи Посполитой. Условия к восстановлению этого движения возникли после 1989 г. в связи с трансформацией политического уклада. Прежде всего, в 1993 г. в Люблине возникла политическая партия под этим названием. Потом, в 2003 году, было создано общество во Вроцлаве. Но те попытки, в связи с небольшим числом активистов, закончились неудачей. Лишь в 2012 г. OWP был зарегистрирован в Государственном судебном реестре как общество в виде юридического лица. Что важно, в этот раз вокруг этой идеи собралась хорошо организованная группа из нескольких десятков политических активистов — сумевших преодолеть организационные препоны. Организация не только пережила сложный этап становления, но сегодня довольно активна и по-прежнему генерирует массу идей.

ИА REGNUM: Сколько у вас членов? Какое количество активистов можете привлечь?

OWP насчитывает сегодня свыше сотни верифицированных членов, также в наши структуры теми или иными способами включено несколько сотен активистов. Мы являемся кадровой организацией, располагаем достаточным числом публицистов, организаторов, активистов, волонтёров и специалистов по работе в информационном пространстве. Мы действуем в стране и за рубежом, также в России и Донбассе.

ИА REGNUM: Что вы думаете о ситуации в Сирии и на Украине?

Наше общество уже с давних пор с беспокойством наблюдает за ситуацией на Украине. Мы начали отслеживать процесс с периода так называемой «оранжевой революции». Уже тогда мы заметили, что среди революционеров все большую силу набирает бандеровская стихия. Сначала это были то маргинальные организации, такие как УНА-УНСО (организация, деятельность которой запрещена в РФ), апеллирующее непосредственно к традиции ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Со временем на место рахитичных псевдофашистских организаций пришли современные творения, чудесно финансируемые и организованные, такие как «Правый Сектор» или «Свобода». Майдан был подготовлен службами известного государства и финансировался переводами даже из дипломатических представительств этого государства. При помощи западных государств власть в стране захватила фашистская хунта, легально же избранный президент должен был бежать. В связи с этим восточные, русскоязычные окраины Украины вышли из повиновения по отношению к нелегальным киевским властям. Сегодня они пытаются это все «вывернуть наизнанку» и отяготить виной за украинский кризис Россию.

Аналогичная ситуация имеет место в Сирии, оппозиция там также финансируется и поддерживается с запада, а ее целью является свержение легальных властей во главе с президентом Асадом. Подобно тому, как на Украине, для достижения этой цели используются группы радикалов, в данном случае исламистов. Гражданская война ведет к распаду государства, на территории которого появились квазигосударства мятежников, сирийская версия Курдистана, а также «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Попытка наведения порядка при помощи русских вооруженных сил, призванных легальными властями, встречается с международной критикой, поскольку нынешнее положение вещей устраивает врагов Сирии во главе с Израилем и Саудовской Аравией.

ИА REGNUM: Каким вы видите выход из тупика «санкции/эмбарго»?

Санкции, направленные на Россию, являются оружием, более обременительным для тех, кто его применяет, нежели опасным для России. Но российское общество все же понесло определенный ущерб от санкций. Это типичная борьба на экономическое истощение между союзниками США и Россией. Сам Вашингтон, как вожак этого конфликта, несет небольшие потери. А одним из государств, которые теряют действительно много, является Польша. Но экономический ущерб для нашего общества — ничто для политической элиты нашей страны, потому что гораздо важнее для них — наставления из-за Атлантики. Мы считаем, что это — патологическая ситуация, которую следует безотлагательно прервать и вернуть нормальные добрососедские взаимоотношения, в том числе хозяйственные и торговые.

ИА REGNUM: Что вы думаете об отношениях России и Польши?

Роман Дмовский, основатель и идеолог «Лагеря Великой Польши», который был (еще во времена Царства Польского) депутатом Государственной думы и председателем «Польского Кола» (польской фракции), много раз подчеркивал, что политика властей царской России была «мастерицей в искусстве раздражения» по отношению к полякам. Сегодня можно сказать, что такой «мастерицей» является политика Варшавы по отношению к России. К сожалению, мы привыкли, что граждане Польши довольно редко высказывают свое отношение к антироссийским провокациям, которые инициирует их собственное правительство. Большинство частных СМИ находятся под контролем западного, главным образом, немецкого капитала, а оставшиеся общественные медиа управляются людьми, связанными с американскими «центрами влияния». Поэтому неудивительно, что большинство поляков находится под влиянием русофобских СМИ. Я сказал бы, что необыкновенным является тот факт, что довольно много людей, не глядя на такое положение вещей, имеют стойкую идиосинкразию к русофобии. И на этом мы должны стоять.

ИА REGNUM: «Славянский мир» — реальность или миф?

Существование «Славянского мира» является историческим, языковым и генетическим фактом, а с фактами не дискутируют. Стоит, однако, помнить, что славяне на переломе веков были и по-прежнему остаются объектами, разыгрываемыми их врагами в своих интересах. Соответствующим случаю кажется здесь цитирование одного из средневековых летописцев, а именно еврейского купца Ибрагима ибн Якова: «Славяне, в силу их привычки к войне и стойкости к трудностям, отличные воины — и если бы не их несогласие меж собой, вызванное многочисленностью их родов и племен, ни один народ не смог бы им на равных противостоять в силе». Эти слова, прочитанные мною много лет тому назад, запомнились мне, и я думаю, что они являются ключом к пониманию этой темы.

ИА REGNUM: Каков ваш идеал взаимоотношений России и Польши?

Я думаю, что, основываясь на общей тысячелетней истории, мы должны, прежде всего, прекратить взаимные предубеждения. Мы имели достаточно много раздражающих друг друга моментов в истории — то мы бывали у вас в Киеве или в Кремле, а в другой раз вы немножечко дольше гостили у нас в Варшаве. Нам не нужно друг другу что-то доказывать, ну, может быть, мы продолжим соперничать в области спорта — потому что здесь соперничество никогда не заканчивается. Зато — уже полностью всерьез — стоит обратить внимание на тот факт, что Россия и Белоруссия являются единственными соседями Польши, которые не имеет по отношению к нам никаких территориальных претензий, что является аргументом, достаточно существенным, если не решающим, в сфере построения правильных добрососедских отношений. Мы хотели бы, следовательно, выгодного сотрудничества для обеих сторон. Это зависит от многих факторов, но в одном мы можем быть уверены: если не удастся нам понять друг друга — пользу из этого извлекут только наши враги.