



ytimg.com Павел Земиньский

ИА REGNUM : Как давно существует ваша организация?

Общество «Верны Суверенной Польше» существует с 2009 года. Осенью того года, после подписания президентом Лехом Качиньским «Лиссабонского договора», несколько граждан, собравшись, решили, что это — акт измены по отношению к конституционным принципам польского государства, а также посягательство на неотъемлемые права на самоопределение и суверенное существование польского народа. Среди основателей Общества были как лица, ранее связанные с созданным в 2004 году (перед формальным вступлением Польши в ЕС) внепартийным общественным движением «Конгресс Суверенной Польши», так и лица, связанные ранее с «Лигой Польских Семей», «Организацией Польского Народа», «Польской Лигой», с «Самообороной» Анджея Леппера, с Комитетом Защиты Польской Земли, а также с протестным движением «Нет ЕС».

Общества WPS формально не существует — хотя устав нашей организации не противоречит как действующему польскому конституционному законодательству, так и закону об общественных организациях. Нам отказано в праве на судебную регистрацию (в Польше общественные движения и партии регистрируются в судах — прим. переводчика) под предлогом несоответствия некоторых фрагментов устава закону (такую оценку сделали юристы мэра Варшавы, госпожи Гронкевич-Вальц, поскольку мы подали документы на регистрацию общества в окружной суд в Варшаве) Евросоюза. Продолжающиеся почти два года юридические процедуры не принесли позитивного результата, мы продолжаем находиться в подвешенном состоянии. Однако общество WPS активно действует, опираясь в своей работе на ст. 12 конституции Речи Посполитой, которая гласит, что граждане Польши имеют право на беспрепятственное собрание для осуществления своих общественных прав.

ИА REGNUM : Сколько у вас членов? На какое количество активистов вы можете рассчитывать?

Общество до нынешнего года было кадровой организацией, принимавшей в свои ряды лишь самых достойных; мы не были массовым движением и насчитывали в своих рядах не более 30 активистов на всю Польшу. Летом текущего, 2016 года, председателю WPS Павлу Земиньскому были даны полномочия на развитие партийных структур Польской Патриотической партии — насчитывавшей на июль 2016-го свыше 1000 членов по всей стране. Сейчас можно говорить о 1.150−1.160 членах WPS.

ИА REGNUM : Что вы думаете о ситуации в Сирии и на Украине?

Ситуацию одинаково и в Сирии, и на Украине мы воспринимаем, как принципиальное поле конфронтации между Россией, с одной стороны, и стремящимися к мировой гегемонии самозваными англосаконско-сионистскими «элитами», которые пользуются военной мощью и имперскими амбициями США — с другой. Эти «элиты», выросшие на идеологии американского неоконсерватизма и находящиеся под могучим влиянием мирового шовинистического сионизма также работают в интересах наднациональных корпораций и финансовой олигархии. Сирийский конфликт имеет очевидно намного большее значение для глобальных сил, потому что касается региона, где находится сосредоточение не только политических проблем, но также главного экономического ресурса — Ближний Восток сегодня основной поставщик нефти и газа, там же находится главный перекресток углеводородных (и не только) транспортных путей. Древнее Междуречье, Персидский залив и Красное море — ключевой узел контроля главных торговых путей между Дальним Востоком, Центральной Азией, Европой и Африкой. Район Ближнего Востока — это также плацдарм для действий в Центральной Азии и Китае, и в связи с этим регион обретает громадное военно-стратегическое значение.

Если говорить о конфликте на Украине, то он играет троякую роль.

Во-первых, дестабилизация этого государства должна послужить реализации американской концепции управления хаосом, потенциально значительно более эффективной, поскольку разворачивается в непосредственном соседстве с Россией и Срединно-восточной Европой, где доминирует этнически, исторически и культурно славянская стихия. Это делается, чтобы поссорить и вызвать внутренние конфликты у славянских народов, должно способствовать их участию в реализации глобальной политики доминирования англосаксонско-сионистской «элиты». Мы видим попытку реактивации обанкротившейся концепции «Междуморья» и конструирования обращенной против России «коалиции» Польши, Украины и Литвы — управляемой и инспектируемой через военные и финансовые центры англосаксонско-сионистской системы.

Во-вторых, Украина — это регион с большим потенциалом природных ресурсов: необыкновенно урожайные почвы, запасы каменного угля, сланцевого газа, руд железа и редких металлов — что является большим искушением для колонизаторов из наднациональных топливных концернов, энергетических корпораций и компаний сельскохозяйственного направления.

В-третьих, Украина представляет пространство стратегического значения — если речь идет о гипотетических военных действиях против России, Ирана, Сирии. Оттуда есть выход в Турцию, на Ближний Восток и Кавказ, в Центральную (пока — в направлении Китая) Азию.

Таким образом, хаос на Украине — это тест на способность России к самостоятельной политике и ее готовности к защите своего юго-западного фланга, а также доступа к пространству Черного Моря и Ближнего Востока. Одновременно война на Украине является способом связывания сил России вокруг регионального конфликта и ожиданием ее ослабления в дальних регионах. Имеет также серьезное значение разжигание внутриславянского конфликта между Россией, Украиной и Польшей и ослабление таким способом перспективы сотрудничества трех самых многочисленных ветвей славянства.

ИА REGNUM : Каким вы видите выход из тупика «санкции\эмбарго»?

Санкции и эмбарго должны быть в ближайшее время ликвидированы, но очевидно, что это должен быть симметричный процесс, обусловленный реальными решениями двух сторон. Что касается политической несамостоятельности государств ЕС по отношению к американскому диктату — мы видим громадную роль гражданских и общественных инициатив, лидерами которых должны стать организации предпринимателей и крестьян. Вопрос отмены санкций требует перехода на уровень договоренностей деловых и культурных организаций, с оставлением в стороне чисто политических споров. Партнерский ответ России на такие предложения был бы крайне желателен и имел бы позитивный общественный отзыв и благоприятную реакцию бизнес-сообщества.

ИА REGNUM : Что вы думаете о взаимоотношениях России и Польши?

Польско-русские отношения — это очень обширная тема, которую следует рассматривать как в историческом аспекте, так и на современном этапе, а также с точки зрения будущего — причём во многих плоскостях. Многие исторические события до сих пор недостаточно исследованы, в нашей совместной истории существует много неправды, мифов и недопонимания, что не способствует доверию, добрососедским и взаимовыгодным контактам в настоящее время и грозит ростом разобщенности в будущем. Ведь мы не изменим своего географического положения, мы не вытрем из памяти поколений обстоятельств изменяющегося доминирования одного государственного организма над другим, одного народа над другим. Но нельзя забывать, что были периоды близкого сотрудничества, борьба с общими врагами, непроходящего и продолжающегося взаимного влияния культур, и даже взаимного очарования, экономического сотрудничества, научного, очень существенных родовых и семейных связей. Самое существенное в польско-русских отношениях — есть их защита от влияния посредников, предлагающих так называемые «добрые услуги». Речь идет здесь об избежании посредничества других народов, религиозных структур, вненациональных институций — которые на раздорах России с Польшей, строили и не прекращают строить фундамент для реализации своих политических и институционных целей в центральной и восточной Европе. Нам не нужны толкователи — мы и так прекрасно понимаем друг друга…

ИА REGNUM : «Славянский мир» — реальность или миф?

Славянский мир не является мифом в том смысле, что существуют неопровержимые доказательства общей этнической родословной, ментально-эмоциональных корней, а также очень глубокая культурная почва: я имею в виду кооперационный, а не колониально-насильственный характер наших культур по отношению к другим народам и культурным традициям. Очень большой творческий элемент среди славян также подтверждает независимый характер этих народов, увязанный с уважением к соседям. Взаимоотношения славянских народов не были, однако, сказочной идиллией. Возникало это по двум обстоятельствам: во-первых, из-за определенной кротости и относительно малой расчетливости и цинизма славян в отношениях с соседями — а, с другой стороны, из-за соседских интриг и подстрекательств к братоубийственным войнам. Славяне, как трёхсотмиллионная группа, которая никогда прочно не была покорена врагами, — будит много опасений у творцов современного «Нового мирового порядка» Славяне являются «естественным» противником англосаксонско-сионистской системы. Проблемой для нас является выработка концепции сотрудничества и единства славян, что важно сегодня и в ближайшем будущем. Творцы НМП много делают и много готовы сделать, вплоть до мирового конфликта, чтобы до такого если не единства, то близкого сотрудничества славян не дошло.

ИА REGNUM : Каков ваш идеал российско-польских отношений?

Как я припоминаю, в русском мире есть несколько ёмких и ярких политических понятий, в том числе «суверенная демократия». Это понятие хорошо иллюстрирует определенную, очень плодотворную, идею. То есть этот идеал. Который хорошо, чтобы одинаково применялся как во внутригосударственной политике, так и в двусторонних взаимоотношениях между Россией и Польшей.

Польша, очевидно, не имеет теперь достаточного потенциала и инструментов эффективного влияния на ситуацию в России. Польша остается однако очень важным государством в срединно-восточной Европе. Это значение ценят не только наши враги, но и притворные «приятели», например, Англия, а теперь США. Сложность исторических польско-русских отношений, обилие кровопролитных жертв во взаимных войнах, а также определенные польские обиды — являются поводом для попыток разыгрывать «польскую карту» против России. Сейчас эту политику используют англосаксы. Однако Польша и Россия являются государствами достаточно старой политической культуры и государственной традиции, хоть Россия, в отличие от Польши, имеет в течение последних четырехсот лет почти непрерывное существование самостоятельного, суверенного государства (хоть и получившего большую травму в результате большевистской революции, а Великая Отечественная Война была гигантским опытом героической борьбы за выживание государства и народа). Такая историческая продолжительность существования обоих государств, а также взаимное влияние друг на друга указывают, что мы не имеем другого выхода — если мы думаем о будущем народа и государства — как сотрудничество и что-то большее, чем просто добрососедство. Чего бы я ожидал и желал обоим нашим народам и государствам — это понимания, что дружелюбные взаимоотношения есть основа нашего благополучия, и они будут хорошо служить нынешнему и будущим поколениям. Наше будущее — это искоренение предубеждений, построение взаимного доверия и ликвидация мифов. Таких, что русский для поляка — извечный враг, а поляк — это всегда потенциальный изменник славянства, прислужник Запада и Ватикана.

Только бы нам успеть…

Перевод Александра Усовского