Алена Морозова
Последние публикации
Кузница сильных духом. Как в Донецке сохранили борьбу самбо
На древней синей краске стены в зале борьбы Дома физкультуры в Донецке висит самодельный плакат «Цель самбиста на 2022». Кто-то хотел золотую медаль, кто-то — «всегда побеждать», а кому-то было достаточно научиться подтягиваться. Жизнь внесла свои коррективы, но этот лист бумаги с корявыми записями...
27 октября 2023
Борьба за каждый сантиметр и шрамы на сердце детского хирурга Жилицына
В главную детскую операционную Республиканского травматологического центра нас пустили в порядке компенсации: легендарный хирург, заведующий детским ортопедо-травматологическим отделением Евгений Жилицын страшно не любит общаться на камеру. Он охотно может объяснить, почему не дает интервью, но...
23 октября 2023
Мирные пространства военного времени. Реставратор малой родины
С весны 2022 года ее «рабочий кабинет» — автомобиль, который мчится по бескрайним полям Донбасса, а вместо стола с документами гремящие стройки Харцызска, Зугрэса, Иловайска. На фоне пыльных дорог, строительных лесов и раскаленного от громадной дорожной фрезы асфальта очень сложно поверить в то...
18 октября 2023
Малыш, ставший Поэтом. Настоящие стихи штурмовика Паши Чертка
«Я на войну попал совсем недавно, Но здесь минуты длятся словно дни». С того времени он толком ничего и не помнит, говорит, мол, маленький был. Слышал только какие-то громкие звуки — это прилетали украинские снаряды — и видел, как волнуются родители. В остальном его детство можно назвать...
6 сентября 2023
Добрый «ключник» из Донецка
Вот так будешь бродить по Калининскому району Донецка и в жизни не найдешь старенькую неприметную будку, в которой вот уже 35 лет каждый день делает ключи и точит инструмент Николай Борисович Грек. — Здравствуйте! — говорю я ему. — Здравствуйте! — любезно отвечает он мне. — А мы Николая Борисовича...
5 сентября 2023
Роды под обстрелами. Как живет центр «железной мамы Донбасса»
Ее рабочий кабинет похож на очень уютную «однушку», которую легко можно найти в любом российском городе. Есть диван, небольшой шкафчик, рабочий стол, можно и умыться при необходимости. В кабинете пахнет жизнью. Не то чтобы какой-то характерный запах, нет. Но ты понимаешь, что от всего веет...
28 августа 2023
«Быть счастливыми». В Донбассе отметили День семьи, любви и верности
День семьи, любви и верности жители Донецкой Народной Республики отметили в Мариуполе, передаёт корреспондент ИА Регнум. Мероприятие прошло на берегу Азовского моря, где собрались многодетные семьи, которые воспитывают пятерых и более детей. На празднике также присутствовали пары, состоящие в браке...
9 июля 2023
Первые 10 километров мира. В Мариуполь вернулся городской трамвай
2 мая в Мариуполе вновь запущено трамвайное движение по проспекту Металлургов. Символично, что этим маршрутом двигался и первый мариупольский трамвай, пущенный в 1933 году. Он соединяет административный, научный и культурный центр города и один из главных индустриальных центров, завод «Азовмаш», в...
3 мая 2023
«Немецкие фашисты так не делали!» Что говорят о ВСУ беженцы из Артёмовска
Над Донецком работала система ПВО, когда мы ехали в Шахтёрск — в пункт временного размещения беженцев. В последние дни противовоздушная оборона надёжно защищает нас от вражеских снарядов. Звуки войны уже девятую весну пытаются сочетаться с пением птиц. Бойцы штурмовых подразделений и спасатели ДНР...
3 марта 2023
«Пусть мы не молоды, но мы в начале пути». Кто будет возрождать Донбасс
Кадровые конкурсы «Лидеры возрождения» в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях стартовали в конце сентября 2022 года. Провести их поручил лично президент Владимир Путин. Подобный кадровый отбор в республиках Донбасса проходит впервые. Цель — найти талантливых управленцев и дать им шанс...
22 февраля 2023
«Нас просто с лица земли стирали, понимаете?» Они бежали из Соледара
Уставшие от войны, натерпевшиеся сполна… Главное — живые! Действительно, сбежавшие из ада, где украинские танки расстреливают жилые дома в упор. Этих людей называют беженцами. В современном мире очень быстро каждого определяют в какую-то группу. Но в первую очередь они, конечно, люди. Люди, которых...
15 января 2023