Донецкая агломерация по-прежнему испытывает жажду, — с тех пор, как 18 июля там сократили график подачи воды. В частности, крупнейшие города — Донецк и Макеевка — получают ее раз в три дня. В этих условиях горожане создают импровизированные микропоилки для птиц и животных, — при том что сами с трудом могут удалить жажду, ведь, по их словам, украинская водная блокада и температура в 30-40 градусов — всё равно не причина не делиться с братьями меньшими.

Иван Шилов ИА Регнум

Листва в парках и скверах городов ДНР приобрела в эти дни бледно-коричневый оттенок, мостовая раскаляется так, что жар проникает сквозь подошву, говорят дончане. Но если они сами еще могут спастись в помещениях благодаря кондиционерам и вентиляторам, то птицы и животные начали попросту гибнуть.

«Радуют нас прекрасным пением»

На глазах у учителя биологии Анны Жижко, которая с дочерью живет в Киевском районе Донецка, с начала июля от жажды умерло несколько голубей. Анна была в шоке и с тех пор без бутылки питьевой воды на улицу не выходит, — говорит, просто не может себе этого позволить. Дочь Маргарита смастерила поилку из пустого пятилитрового баллона и повесила во дворе на такой высоте, чтобы доставали не только птицы, но и животные.

ИА Регнум Жительница Донецка биолог Анна. Фото сделано весной

«Установите возле дома, дачи, во дворе, где получится, ёмкости с водой! Ваша забота поможет птичкам, котикам, собачкам пережить неблагоприятные условия», — написала биолог в своём блоге.

«Птицы — неотъемлемая часть нашей экосистемы, наши друзья. Если с ними что-то случается, нарушается вся система. К тому же они нас радуют прекрасным пением. Им сложно сейчас — в жару и без воды. В прошлом году мы с дочкой расклеивали листовки на подъездах с просьбой к соседям оставить хотя бы по одной емкости возле подъездов. Ходили по соседям. Не сработало, — с болью в голосе говорит ИА Регнум Анна. — В этом году тоже обратились за помощью к соседям. Радостно, что теперь многие откликнулись. Так вместе спасем птичек. И не только их».

«Мы возле дома, где есть трубочки от кондиционеров, ставим обрезанные пластиковые баночки, туда стекает вода. Я пишу об этом в блоге, рассказываю детям. Дети тоже в своих блогах призывают поддержать эту акцию», — подводит итог биолог.

«В Донецке сейчас 30-градусная жара и мы с коллегами решили, что нужно помочь тем, кто не может помочь себе сам. Мы подумали о птицах и решили расставлять на улице небольшие ёмкости с водой, чтобы они могли попить», — делятся с ИА Регнум сотрудники одного из донецких предприятий. Причем животным они дают не техническую, а исключительно питьевую воду: из кранов, в которых вода в Донецке бывает редко, собеседники сами не пьют и даже животным не дают.

ИА Регнум

В одном из домов Петровского района, который, кстати, долгое время был прифронтовым, соседи тоже договорились вместе спасать фауну. Они смастерили поилки и наливают туда воду по очереди, составив график. Жительница дома Лариса, улыбаясь, рассказывает о главной проблеме — важно, чтобы воды хватило и птицам, и собакам, и кошкам.

«Мы с соседями выкопали небольшую ямку, поставили туда таз с водой и практически ежедневно приходим наполнить. Берём десятилитровую баклажку — и вперёд! Ямку выкопали специально, — у нас всё продумано, — чтобы собаки не перевернули. Обустроили под деревом, чтобы хоть какой-то тенёк был», — делится с ИА Регнум женщина. По словам Ларисы, она счастлива, когда вместе с друзьями видит довольных собак и голубей.

Собаки идут на водопой

На самом деле, поить и кормить животных здесь начали ещё в далёком 2014 году, когда город разрушали снаряды ВСУ и многие дончане бежали, бросив питомцев.

Лариса вспоминает, как в подвале одного из соседних домов оборудовали «ночлежку», чтобы домашние животные могли спать в тепле. Однажды к ним прибился щенок, похожий на пуделя, — и его прозвали Чебурашкой. Прожил и в горе, и в радости четыре года, пока однажды прямо в него украинский беспилотник не сбросил гранату. Плакали и провожали щенка всем двором, но помогать остальным животным не перестали. По словам Ларисы, у нее есть два принципа: «собака — друг человека» и «голубь — птица мира».

ИА Регнум

«Когда мы видим, как птицы плещутся в воде, — радостно. Мы вот хотя бы день пропустим, а как они без нас выживут? Никак. Некоторые дворовые собачки в зубах с утра сами приносят миску, чтобы кто-то налил туда воды. А мы и наливаем, делимся. Нам не жалко», — голос Ларисы дрожит. Голуби на водопой тоже прилетают в один и тот же час, будто знают расписание.

Собак, которые идут по утрам в этот дом, водители на соседнем пешеходном переходе пропускают, знают, что идут пить. Не стоит думать, будто души людей, переживающих войну уже двенадцатый год, ожесточились, — подобные жесты милосердия возвращают веру в доброту, считает Лариса.

Конденсат для птиц и кошек

Пенсионерка Ольга, как и многие горожане, ходит в водоматы — за водой для личных нужд, а за технической — умыться и постирать — спускается в подвал. «Своими ручками набираю и своими ногами хожу, ношу», — говорит она ИА Регнум. Часть воды она наливает в миску и выставляет по вечерам, когда не так жарко, во дворе, поскольку очень жалеет местных кошек, которые регулярно прибегают пить. «Животным и птицам без помощи человека взять воды тут почти неоткуда», — говорит Ольга. По ее словам, городские пруды, куда вода попадает из прохудившихся городских коммуникаций, — слишком грязная, при этом стоячая, не проточная.

«В городе я видела: там, где наружные блоки опущены невысоко, со шланга вода капает в емкости и оттуда пьют бездомные животные и птицы», — подтверждает в интервью ИА Регнум Евгения Михайлова, руководитель донецкого АНО «Кошкин дом» и проекта «Животные зоны СВО».

Мечта о собственном колодце

«Из кондиционера воду мы, конечно, не набираем, — продолжает Евгения. — Для основных нужд — мало, а для питья не годится. Но когда у тебя больше двухсот животных, то расход жидкости — сотни литров в день. На одну кошку в день тратится пол-литра питьевой: приходится часто менять, чтобы поилка не застаивалась. И 150 литров технической воды в день на весь приют — на операции, мытье, процедуры».

В одной из клеток приюта в эти дни кричит кот Серёжа — говорят, он прибежал через линию фронта из Красноармейска (Покровска), и неизвестно, выживет ли: у кота многочисленные ранения, которые к тому же заражены, — крупный осколок повредил кость черепа, есть риск перитонита, да еще и сломана стопа. Но кричит Сережа не поэтому: он оглох от контузии и вдобавок перестал чувствовать запах, поэтому любая еда в миске кажется Серёже несъедобной. Но воду пьёт, и, значит, надежда на спасение ещё есть.

Когда воду в трубах подают, мы ее запасаем, говорит Михайлова и показывает образец такой воды: в той бутылке — жёлтый осадок. Говорит, что недавно видела даже фиолетовый и красный. Поить такой животных нельзя. Купить для них чистую в водоматах тоже нельзя: аппарат не выдаёт чеки, потом не сможешь отчитаться.

А пока волонтёры подарили зоозащитникам «котомобиль» — «Газель» для перевозки животных, и его приспособили под водовозку. Ночью, когда у скважины с технической водой нет очереди, водитель заправляет канистры на 800 литров и привозит в приют.

В другом донецком приюте «4 лапы», где содержится пятьсот животных, его руководитель Ирина Волик мечтает о «водном хабе» — она открыла в Сети сбор, чтобы за деньги установить четыре пятитонные ёмкости. «Осилим, друзья? Нервы уже на пределе», — пишет она в соцсетях.

Что касается влаги, которая капает из кондиционера, то ее перед использованием всё равно надо обработать — могут быть грибки, плесень, легионелла, напоминает в интервью ИА Регнум инженер-бурильщик, донецкий писатель Владислав Русанов.

Перед тем, как поить животных, надо дочиста вымыть кондиционер изнутри. Но в принципе, в условиях жесточайшей водной экономии — это доброе дело, помощь бездомным животным, подчеркивает инженер.