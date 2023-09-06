«Я на войну попал совсем недавно, Но здесь минуты длятся словно дни».

Анна Школа ИА Регнум Павел

С того времени он толком ничего и не помнит, говорит, мол, маленький был. Слышал только какие-то громкие звуки — это прилетали украинские снаряды — и видел, как волнуются родители. В остальном его детство можно назвать беззаботным и устремленным к цели: еще в пять лет Паша приготовил своё первое простенькое печенье из муки, растопленного шоколада и сливочного масла. В 12 твердо решил стать поваром, пойти на корабль, чтобы одновременно заниматься любимым делом и смотреть на огромный мир. А в 13 попробовал писать стихи и понял, что это получается.

Но всё, что написано до той войны, на которую он отправился уже сам, Поэт предлагает считать несерьезным. «О войне и о любви на войне — самые любимые. В них я настоящий. Те, что писал раньше, сейчас уже как-то не воспринимаются», — признается Паша. Так что его решение пойти добровольцем одновременно определило и то, каким будет дар складывать из слов тексты, берущие за душу. Настоящие, правдивые стихи о войне, которые не может написать человек, её не видевший. Вот и наш герой объясняет творческий механизм: попросите меня написать стихи о цветах — не напишу же. Не полезет. Или будет скучным, лишенным жизни, как старые, пыльные пластмассовые розы, оставшиеся от прежних хозяев в заброшенном доме.

Анна Школа ИА Регнум

«А вот если я захочу, вдохновлюсь, то строчки сами польются, и эти стихи действительно будут брать за душу. Людям это понравится. Было время, нас отправили в тыл отдыхать, я еще долечивался и лежал на кровати, напичканный таблетками, уколами, всем, чем можно было. Смотрел на дождь за окном, топил печку и писал стихи своей любимой — про фронт. Всего две мысли было: что происходит на фронте и как я хочу к ней. Многие стихи были симбиозом между этими двумя вещами», — вспоминает Паша.

Анна Школа ИА Регнум

В 2014 году на войну ушел его дядя. А в 2022-м, когда младший Черток уже был студентом Донецкого колледжа ресторанного сервиса и ему едва исполнилось 18 лет, на войну отправился и он сам. Маме ничего не сказал, чтобы не переживала, а на фронт он ушёл добровольцем. Жил тогда в Киевском районе Донецка сам, отдельно от родителей. Проснулся 27 февраля, взял рюкзак, кое-что пожевать и поехал в военкомат, а уже вечером всех погрузили в «Урал» и отправили в 100-ю бригаду.

Анна Школа ИА Регнум

О себе со скромной гордостью ветеран более десятка штурмов, побывавший и в разных местах в Донбассе, и на запорожском направлении, говорит: «Я быстро всему учусь». Поэтому военную науку Малыш освоил стремительно. Научился стрелять из всего, что стреляет, и меньше чем за неделю его, как самого начитанного, сделали старшим стрелком и назначили заместителем командира отделения. Тактика ведения боя и работа с оружием стали его новой стихией. А благодаря проникновенным строкам уже позже, на фронте, его прозвали Поэтом. «Перед выездами на штурм наш командир выстраивал роту и просил меня читать стихи. Я читал строчки о победе для того, чтобы воодушевить ребят и чтобы они точно знали, что мы победим», — признается Паша.

Анна Школа ИА Регнум

«Мне говорили: ничего я не смогу,

что я умру в тылу таким убогим.

А я боец и смерти не боюсь,

и пусть я мал, но я храбрее многих.

И бой когда — в тылу не отсижусь,

Меня вперёд несут мои же ноги.

Я за людей готов и жизнь отдать,

А вы боитесь дать мне автомат.

Прости меня, моя родная мать,

Но ты пойми, что сын теперь солдат.

Каков итог? Забудьте о покое,

пока война стучится в ваши двери.

Мы четко знаем наши роли:

мы — люди за людей, а там напротив — звери.

А если не вернусь — прости родная,

но знай, что душу я сложил за твой покой,

и главное, что ты сейчас живая.

И пусть я Там, но навсегда с тобой».

Пашины воспоминания про боевую работу мало чем отличаются от любого солдатского рассказа. Несмотря на обилие деталей, война довольно редко предлагает человеку оригинальный сюжет. И как все, кому повезло, Поэт с веселым удивлением описывает случаи, когда смерть была совсем рядом. Вот ехали с другом на броне, рядом лопнул снаряд — и нет друга. А у него ни царапины. Или шли походной колонной, Паша — первым, а тут впереди падает мина — и опять, сзади двое — двести, двое контуженых, а он живой. Только ногу подвернул, когда добрались до своих траншей.

Паша о войне (© ИА Регнум)

Хотя своих ранений и контузий молодому парню всё равно избежать не удалось. У штурмовой пехоты как иначе. Только у него это на общем фоне: вел подразделение в бой, сильно переживал за товарищей, тащил на себе раненого вдвое больше себя, всего вынес шестерых. Или брел наощупь семь километров после тяжелой контузии, плюясь кровью. Всё, как и положено. Это до войны человек живет с какими-то большими и маленькими целями, лелеет мечту, ищет смысл жизни. А когда попадает туда, остаются всего две цели — выполнить боевую задачу и выжить. Остальное неважно, и вчерашние бытовые проблемы больше не существуют.

Поэт смеется, что местное женское население, завидев его негероическую фигуру, охало и ахало по поводу ребенка на фронте и тащило домашнее молоко с варениками. А когда вернулся, «мама на меня посмотрела и сказала: «Что это за мужик? Верните мне моего мальчика». Я ж уходил восемнадцатилетним, а вернулся, как будто мне сорок уже стукнуло». Из восьмидесяти человек, служивших вместе с Пашей в штурмовой роте, выжило только шестеро. Из 17 человек в гранатометном взводе, в котором он тоже успел поработать, в живых остался только он.

«Нет счета пулям, что свистят над головами,

Как нет его телам, что здесь лежат.

Не знаю, милая, что дальше будет с нами,

Но знаю то, что я теперь солдат».

Поэтому и лучших поэтов Великой Отечественной теперь Паша читает с глубоким пониманием вопроса: осознал. Ион Деген, например, «жестоко, искренне и честно». Но пытаться встать с ними в один ряд он пока не стремится. Стихи складывает в папочку на телефоне и на творчество планов не имеет. Пишет для того, чтобы душу свою успокоить. Периодически читает их на встречах с молодёжью, когда просят, на форумах, куда его приглашают. Не найдя себя на гражданке, Поэт уже подумывал вернуться в окопы. Но тут пригласили в тему военно-патриотического воспитания, в проект для демобилизованных военнослужащих — участников СВО. «На информационно-морально-духовном фронте», — улыбаясь, говорит Поэт.

Стих (© ИА Регнум)

Как Павел пишет стихи (© ИА Регнум)

Его участники проходят программу профессиональной подготовки, чтобы работать в патриотических центрах, образовательных и молодёжных организациях, а заодно адаптироваться самим. Кроме того, любитель модных прикидов Паша постоянно в центре внимания разнообразных телепроектов.

Анна Школа ИА Регнум

«Я, наверное, не умею жить для себя. Для меня намного важнее сделать что-то для любимого человека, а потом увидеть его реакцию и понять, что это ему было важно. Я действительно хочу обзавестись семьёй, чтобы не чувствовать себя одиноким человеком. Сейчас у меня много новых знакомств, я езжу на разные форумы и мероприятия, но, приходя домой, остаюсь один. И психологически это очень тяжело. Мне хочется, чтобы меня дома кто-то ждал», — делится своей самой заветной мечтой Паша. И делает то, что от него зависит, ради общего дела.

А стихи прилагаются.

«Сейчас всё хорошо, и мне спокойно.

Мы ждём, когда закончатся дожди.

Мне хочется сказать тебе невольно:

«Не плачь, не бойся, дорогая, просто жди».