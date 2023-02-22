Кадровые конкурсы «Лидеры возрождения» в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях стартовали в конце сентября 2022 года. Провести их поручил лично президент Владимир Путин. Подобный кадровый отбор в республиках Донбасса проходит впервые. Цель — найти талантливых управленцев и дать им шанс реализовать свои способности.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

— Если в России такой конкурс — это социальный лифт, то в Донбассе это может быть «социальной ракетой», — сказал первый заместитель руководителя администрации президента России Кириенко. Он напомнил, что многие талантливые люди на Донбассе сейчас несут военную службу. А на передовой нет связи и интернета. Поэтому заявку на участие в «Лидерах возрождения. Донецкая Народная Республика» конкурсанты-военнослужащие ДНР заполняли на бумаге.

Правила просты: возраст не менее 20 лет, опыт управления не менее года и связь с регионом. От ДНР было зарегистрировано более 16 тысяч участников. В итоге организаторы решили провести не один полуфинал, а три.

— В правилах конкурса говорится, что в полуфинал будет приглашено около 300 участников. Но мы столкнулись с тем, что в нашем конкурсе очень много сильных кандидатов. Посовещавшись, мы решили пригласить не 300, а 1130 участников, которые встретятся в трех полуфиналах, — рассказал исполнительный директор конкурсов «Лидеры возрождения» Антон Сериков.

Первые два полуфинала завершились в январе текущего года в Ростове-на-Дону. Третий пройдет позже, и там будут принимать участие исключительно военнослужащие, которые не смогли принять участие в полуфинале из-за ситуации на линии боевого соприкосновения. Но раненый военнослужащий ДНР Андрей Ковалёв уже получил письмо от организаторов, о том, что он прошел в финал.

Алена Морозова ИА REGNUM Андрей Ковалёв

Когда Андрей ушел на войну, ему было всего 25. Родителям не сообщил. Они тогда жили на временно оккупированной территории Украины. Сказал, что уехал в командировку в Крым.

— Я специально отращивал бороду, чтобы меня никто не узнал. Но всё равно узнали. Звонит мне мама и говорит, мол, как дела в Крыму. А я ей отвечаю, что всё хорошо, море. А она мне: «А что, в Горловке море есть?», — рассказывает семейную шутку Андрей. — Так и появилось несуществующее Горловское море.

Родителей удалось эвакуировать на территорию Донецкой Народной Республики в 2015 году.

24 июня 2022 года, выполняя боевые задачи под Лисичанском, Андрей получил серьёзные ранения.

— Мы выходили группой. Была открытая местность. Противник находился на господствующей высоте. Они увидели наше передвижение, рельеф местности не позволил укрыться, и расстреляли из пушек. Одна сбила с ног. Благо между мной и другими бойцами была дистанция. Мы соблюдали правила и в итоге, кроме меня, никто не пострадал. Я уже лежал, прилетел второй снаряд. Спасибо ребятам, что не бросили на поле боя, — рассказывает Андрей.

Как говорит сам Андрей, он получил «ранение всего» — всё тело посекло осколками. «Где не было бронежилета и каски, раны были везде».

Лёжа в больнице, Андрей заполнял заявку на участие в кадровом конкурсе. Левая рука не работала, правую ногу на тот момент уже ампутировали. Всё остальное тело — в бинтах.

— Я считаю, что каждый человек, который любит своё государство, любит Республику, понимает, к чему мы идём, должен рано или поздно принимать участие в таких конкурсах. Там ищут молодых и талантливых управленцев. Пусть они не молоды возрастом, но они молоды в начале этого пути. Я финалист. И это моя очередная победа.

К этому моменту приглашение в финал кадрового конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика» получили 136 участников. Это не окончательное число финалистов: список пополнится после проведения третьего, заключительного полуфинала конкурса. Финалисты поборются за возможность получения 1 000 000 рублей на образование, включения в кадровый резерв, а также получения назначения на должность.