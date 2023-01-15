Уставшие от войны, натерпевшиеся сполна… Главное — живые! Действительно, сбежавшие из ада, где украинские танки расстреливают жилые дома в упор. Этих людей называют беженцами. В современном мире очень быстро каждого определяют в какую-то группу. Но в первую очередь они, конечно, люди.

Анна Школа ИА REGNUM Лучший новогодний подарок для Эдика и Радика — мир

Люди, которых боевые действия застали врасплох. Люди, которые, схватив всё самое ценное, бежали в Россию. Люди, у которых сейчас нет и копейки на хлеб. Но это люди, которым больше не страшно. Они не знают, что делать дальше, но уже сегодня могут позволить себе спокойно выйти на улицу и больше не бояться за свою жизнь.

В пункте временного размещения жителей каждого освобождаемого города или посёлка республики расселяют на своем этаже. Первый этаж больше для персонала и гуманитарной помощи, которая поступает для беженцев. Второй — для тех, кто прибыл сюда ещё в сентябре. В основном из Красного Лимана и близлежащих сёл. Третий — для жителей Соледара и рядом стоящих сёл, а также гражданских с артёмовского направления. В основном пожилые женщины и мужчины, мамы с детьми. В их глазах отчетливо видна война. Но она какая-то другая. Не та, что с 2014 года в Донбассе на донецком направлении. У людей из Соледара взгляд, как будто их там, на тот момент еще «за ленточкой», за людей и вовсе не считали. Только после общения с ними стало всё понятно.

Светлана 35 лет проработала на шахте. Соль добывала. Едва сдерживая слёзы, она сначала не хотела общаться с нами. Да мы и не настаивали. Сама как-то начала. Слово за слово, я ей про Ясиноватую (город возле Донецка; в своё время крупнейший железнодорожный узел Европы) в 2014 году, она мне про Соледар 2022 года:

Анна Школа ИА REGNUM Света и Нина, чтобы напиться, собирали дождевую воду. ВСУ не давали им выйти за водой

«Нас просто уничтожили. Нас просто с лица земли стирали, понимаете? Русских еще не было. Нас с мая месяца просто так обстреливали. Украина нас обстреливала. Они сначала говорили: «Мы вас так защищаем!» А потом: «Мы разрушим ваши соляные шахты, будем уходить — мы всё сотрём с лица земли».

Этих «защитников» украинских часть Донбасса знает еще с 2014 года. В Ясиноватой тоже ездил так называемый «блуждающий» танк и расстреливал в упор жилые дома. В Соледаре история повторилась. У Светланы дрожали руки, когда она рассказывала, что город фактически был разрушен еще летом прошлого года и что разрушили его те, кому они когда-то поверили, — Вооруженные силы Украины.

Анна Школа ИА REGNUM ВСУ хотели стереть с лица земли соляные шахты, в которых Светлана подработала всю жизнь

«Я очень хочу назад, домой. Это моя Родина. Мы там всю жизнь прожили. Я думаю, что город будут отстраивать. У нас четыре шахты. Я надеюсь, что нас Россия не бросит. Сейчас поеду к дочери. Дочь у меня эвакуировалась раньше с детьми. В Бердянск. А дальше надо начинать все сначала», — сказала она и расплакалась окончательно.

«Нам жизнь сохранили русские», — сказали в один голос Нина и Света, которые стояли рядом. У них, как и у большинства других жителей, сгорел дом. Бежали в том, в чем стояли. В последнее время они не знали, какое число и день недели. Им главное было выжить!

«Выжить, понимаете? Это что-то поесть, где-то дров добыть и воды», — говорит Света. Очень часто они с другими жильцами дома собирали дождевую воду. 11 января этот ад для них закончился. «Вагнеровцы» постепенно переводили гражданских в укрытие и вывозили в безопасные районы. Вывозили группами. Часто случалось так, что над местом сбора гражданских нависали вражеские украинские «птички» (квадрокоптеры). Они же сбрасывали смертоносные боеприпасы. Против колонн беженцев применялись фосфорные боеприпасы:

Анна Школа ИА REGNUM 11 января ад для этих людей закончился — из Соледара их вывезли в Шахтёрск

«Когда мы выезжали, нас забрасывали фосфором. Квадрокоптер летал, [били] по военным, а нас же военные вывозили, мы были под угрозой, на грани жизни и смерти мы были. Спасибо ребятам, которые вывезли нас из того ада. Возможно, сейчас их нет в живых, многие погибают за нас, за «мирян», как они нас называют», — рассказывала Светлана, крепко держа за руку тётю Нину.

«Ремонтируйте, ремонтируйте. Мы побьем все ваши «хатки», все ваши «соляные домики». Удачи!» — так украинские боевики общались с жителями Соледара. С людьми, которых до сих пор украинское командование называет «своими». С людьми, которым удалось спастись только тогда, когда русские зашли в город.

На двух стульчиках сидели два друга. Радик и Эрик. Бойкие пацаны. Вспоминали, как ехали на «броне». Для них это машина класса VIP. Один из них рассказал, что даже в такое нелёгкое время получил подарок на Новый год:

«Самый лучший подарок на Новый год — это мир. И мне его подарили», — тихо-тихо мне на ушко шепнул мальчик по имени Эрик. Он крепко сжимал в руках пакет с конфетами и улыбался. Улыбался так, как будто и вовсе не видел войны.

По спине кто-то похлопал рукой, я обернулась и услышала вопрос: «Ну что, приехал? Или в телевизоре?» Недолго думая, я ответила: «Да! Приехал!» Женщина, прикрывая лицо рукой, будто сейчас заплачет, не поверила своим глазам. Она повернула голову и увидела Пушилина. Не в телевизоре, он стоял прямо перед ней. В такие сложные жизненные моменты людям важно ощущать, что они кому-то нужны. И теперь они нужны России.

Анна Школа ИА REGNUM Жители Соледара мечтают когда-нибудь вернуться домой

Мы возвращались из пункта временного размещения, где живут беженцы. Вдоль дороги на обочине лежал снег. И где-то за поворотом начиналась другая жизнь. Жизнь, в которой люди хоть на мгновение предполагают, что будет завтра. А, сбежавшие из Соледара, Светлана, Нина, мальчик Эрик и десятки других измученных, но несломленных, пока не знают.

Пока их горизонт планирования — 15 минут.