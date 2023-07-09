Мариуполь, ДНР, 9 июля, 2023, 11:29 — ИА Регнум. День семьи, любви и верности жители Донецкой Народной Республики отметили в Мариуполе, передаёт корреспондент ИА Регнум.

Андрей Дудуш ИА Регнум

Мероприятие прошло на берегу Азовского моря, где собрались многодетные семьи, которые воспитывают пятерых и более детей. На празднике также присутствовали пары, состоящие в браке 25 и более лет. Ежегодно, начиная с 2018 года, особо отличившимся семьям республики вручают знаки отличия «За заслуги в воспитании детей». В этом году эту награду получили четыре семьи: Александр и Ольга Александровы из Горловки, Алексей и Римма Вагнер из Донецка, Вадим и Наталья Ибатуллины из Шахтерска, Виктор и Ольга Матвиенко из Тореза.

«Нет никакого секрета семейного счастья. Надо просто любить друг друга, жить в мире, спокойствии, и тогда всё будет хорошо», — рассказал многодетный отец Вадим из Шахтёрска.

В семье Ибатуллиных пятеро детей. Самые младшие — Матвей и Дамир — родились уже во время войны. Когда в Донбассе начались боевые действия, Матвею было полтора месяца. Трое сыновей — дзюдоисты, постоянно ездят на соревнования и занимают призовые места.

В семье Ольги и Виктора Матвиенко из Тореза пятеро детей — Матвей, Татьяна, Ева, Милана, Мирон.

Андрей Дудуш ИА Регнум

Андрей Дудуш ИА Регнум

«В нашей семье очень талантливые детки: танцоры, спортсмены, артисты. Любовь творит чудеса. А секрет семейного счастья в понимании, доверии и терпении. Когда счастливы дети, счастлива и вся семья, — улыбаясь, заверила Ольга. — Со старшими детками надо дружить и разговаривать с ними на одном уровне. Надеемся, что они у нас вырастут достойными людьми».

Андрей Дудуш ИА Регнум

Андрей Дудуш ИА Регнум

Андрей Дудуш ИА Регнум

В День семьи, любви и верности каждый участник праздничного мероприятия желал мира и единства не только многодетным семьям России, но и каждому живущему в нашей стране. Родители из ДНР говорили, что их девиз — быть счастливыми вопреки всему, и, обращаясь к другим соотечественникам, призывали любить свой родной дом.

Андрей Дудуш ИА Регнум

Андрей Дудуш ИА Регнум Семья Ольги и Виктора Матвиенко, г. Торез

«Мы живём с верой, надеждой и любовью в душе. Даже в это непростое время для России. Я точно знаю, что секрет счастливой семейной жизни в бесконечном терпении и желании слышать друг друга. Это фундамент любой семьи. Но без юмора и самоиронии тоже ничего не получится. Это разряжает любую обстановку. Семья — это труд. Это бесконечный труд», — сказала Ирина Дудникова, живущая в браке с супругом Геннадием больше 30 лет. Ирину и Геннадия организаторы отметили грамотами «За любовь и верность». Всего таких пар в ДНР — 71.