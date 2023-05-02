2 мая в Мариуполе вновь запущено трамвайное движение по проспекту Металлургов.

Анна Школа ИА REGNUM Новые трамваи в депо Мариуполя

Символично, что этим маршрутом двигался и первый мариупольский трамвай, пущенный в 1933 году. Он соединяет административный, научный и культурный центр города и один из главных индустриальных центров, завод «Азовмаш», в Ильичёвском районе. Первые десять километров трамвайных путей проложены благодаря помощи Санкт-Петербурга, города-побратима, участвующего в восстановлении Мариуполя.

Анна Школа ИА REGNUM В Мариуполе запустили восстановленное после боёв движение трамваев

К выходу на линию подготовлено 15 вагонов, а в дальнейшем, как обещают городские власти, восстановление трамвайного хозяйства в городе будет продолжено.

Анна Школа ИА REGNUM Новый трамвай в Мариуполе

В событии, знаковом для возрождающегося второго по величине города ДНР и для всей республики, принял участие президент России Владимир Путин, который приветствовал горожан по видеосвязи. В видеоконференции в том числе участвовали врио главы ДНР Денис Пушилин, мариупольский мэр Олег Моргун, куратор отечественного стройкомплекса — вице-премьер Марат Хуснуллин и Александр Беглов, губернатор «города-шефа» Петербурга. С главой государства также пообщались работники трамвайного депо Мариуполя №3 и ветераны Великой Отечественной войны.

«Сегодня вводится в строй более десяти километров пути. Конечно, это только малая толика, потому что всего в городе трамвайных путей было почти на сто километров. Но это только начало, первый этап работы в данной сфере, — сказал президент. — Впоследствии будем развивать транспортную инфраструктуру города, в том числе увеличивать число маршрутов, обновлять давно устаревший парк общественного транспорта, а здесь есть над чем поработать — в целом создавать современную систему пассажирских перевозок».

Анна Школа ИА REGNUM Обновленный салон трамваев в Мариуполе

«Это такая радость для нас. Вы даже себе не представляете. Это радость и наслаждение оттого, что есть работа и есть жизнь! Знаете, много было всего за 30 лет моей работы: и хорошего, и плохого. Хорошего, конечно, больше», — говорит водитель трамвая с тридцатилетним стажем Светлана.

Кадр из видео Светлана, водитель трамвая с тридцатилетним стажем.

Звук трамвая Светлана и другие жители Мариуполя называют символом возрождения жизни. Таковым он был и для жителей блокадного Ленинграда, где еще накануне войны трамвай оставался главным городским транспортом. Он работал практически всю блокаду: ездил под бомбёжками, доставлял людей и грузы в самые опасные районы. Так получилось, что память о тех событиях накладывается на современность, чтобы почувствовать общность судьбы двух городов, блокадники специально приехали в Мариуполь.

«Ленинград и Мариуполь — это не только побратимы. В какой-то степени у нас и судьба одинаковая. Там у нас было больше бомбежек, а здесь так же методично обстреливали жилые дома… Я бы не сказала, что фашисты современные очень сильно отличаются», — говорит Елена Тихомирова, председатель общества «Жители блокадного Ленинграда».

Анна Школа ИА REGNUM Житель блокадного Ленинграда, ветеран ГУП «Горэлектротранс» Валентин

«Мариуполь — это напоминание о том, что было. Но главное: смотреть на то, что стало. У нас в блокаду в Ленинграде остановились трамваи. И я ходил пешком. В Мариуполе мы сегодня для того, чтобы увидеть своими глазами, как поедут трамваи, которые тоже находились в заточении», — говорит один из тех, кто пережил блокаду, ветеран питерского ГУП «Горэлектротранс» и действующий кондуктор 1-го трамвайного парка Валентин Кузьминский.