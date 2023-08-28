Ее рабочий кабинет похож на очень уютную «однушку», которую легко можно найти в любом российском городе. Есть диван, небольшой шкафчик, рабочий стол, можно и умыться при необходимости. В кабинете пахнет жизнью. Не то чтобы какой-то характерный запах, нет. Но ты понимаешь, что от всего веет спокойствием и надежностью. Даже несмотря на то, что за окном всего в километре от Центра охраны материнства и детства ежедневно разрываются снаряды.

ИА Регнум

На полочке стоят иконки. Директор центра — самый известный донецкий акушер-гинеколог Анна Железная — человек верующий, начинает и заканчивает свой день молитвой. «На войне атеистов нет, а врачи по натуре своей суеверные», — говорит она не только мне, но и всем, кто скептически может подумать, что это не так. В узких кругах ее называют «железной мамой Донбасса» — и от фамилии, и от работы, которой она предана беззаветно. Ведь даже из окна директорской квартиры, которое в феврале прошлого года было вынесено взрывной волной, виден перинатальный центр. Место, где приходят в этот мир новые люди.

До войны Центр охраны материнства и детства соответствовал самым высоким европейским стандартам. Но и теперь врачи не потеряли компетенций, а где-то даже приумножили. Три десятка подразделений, порядка двухсот работающих специалистов, тысяча коек для пациентов: по всем меркам Центр сохранил былую мощь. Здесь женщина, у которой тяжело проходит беременность, может находиться на сохранении, родить малыша и быть в палате столько, сколько потребуется. Главное, чтобы и мама, и ребенок были здоровы. А со всем остальным доктора помогут, несмотря на обстоятельства, грохочущие на улице.

«Сегодня они трижды спускались в подвал, страшно было. Тут же прилёты были рядом совсем», — слушая, как в очередной раз просвистело над головой, говорит Анна Александровна. В прифронтовом Киевском районе Донецка, где находится ее дом, так свистит всегда. Доктор говорит, что уже привыкла, но пока мы говорили про мир и про войну, несколько раз замолкали и слушали, куда прошуршал очередной снаряд. Одновременно прижимали к плечам голову и уже начинали думать о том, куда спрятаться. И молили Бога о том, чтобы никого не убило.

ИА Регнум

«Война же для нас началась очень давно. В 2014 году. Для меня очень ярко было, когда наши ребята возвращались из Славянска. Я тогда жила по бульвару Шевченко. Возвращалась техника, кто-то на улице стоял и махал мальчишкам руками. Сын маленький был, спал. Дети старшие уехали отдыхать. Я когда это всё в окно увидела, у меня так потекли слезы. Я сразу схватила телефон и позвонила дочке, чтобы сказать, что началась война», — вспоминает Анна Александровна.

Дочка не поверила. Страшно такое слышать от близкого человека. Потом, спустя какое-то время, в середине августа полетели первые осколки. Центр охраны материнства и детства закрылся на месяц, а врачи уехали помогать своим коллегам в Докучаевск. Там в 2014 году Украина и Донецкая Народная Республика находились напротив, через дорогу. Это был единственный раз, когда семья Железной уехала из Донецка, забрав с собой маленького сына Сашу. Но в какой-то момент они поняли, что будут нужны только дома. И вернулись в пустой Донецк.

«В городе сажали цветочки, чертили разметку», — вспоминает она. В тот день они с мужем ехали молча по городу. А когда зашли домой, он сказал: «Мы больше никогда никуда не поедем!». Так они и приняли это решение — остаться.

«Здесь я хотя бы понимаю зачем. У меня есть любимая работа. Страшно иногда, конечно, но работать надо. Представляешь, вот я сорвусь и уеду, и все скажут: «Ничего себе!». Как я их брошу? Уже столько лет рука об руку, — размышляет доктор. — В 2014 году страшно было. Санитарочки наши вахтовым методом на работу ездили. Они часто спрашивали, на месте ли я. И когда слышали положительный ответ, то сразу понимали, что всё хорошо».

ИА Регнум

Педиатром или учителем, скажем, младших классов, она бы быть не смогла. Хотя считает их героическими людьми. У Железной свои трудности, привычные. Потому что Бог никогда не дает человеку то, что он не сможет вынести. Сложно ей и всему коллективу было в 2014 году, когда война только-только началась. Роды приходилось принимать в подвале Центра охраны материнства и детства. Там и до сих пор стоит всё необходимое оборудование на случай, если придется снова спуститься в подвал и работать там. Есть кресло, операционный стол, каждый день там меняют медицинские приборы, необходимые для родов.

Доктор вспоминает, как однажды пришлось там работать: как ни готовились, всё равно получились хаос и паника, хотя выход из ситуации нашли быстро. Все были перепуганы, но счастливы. Но было и наоборот: в феврале прошлого года, когда во двор дома прилетел снаряд, Железная была на работе.

«В тот момент как раз родила девочка, я ее зашивала, а за окном всё гремело. Понимаешь, сложно и в подвале, и в нормальной операционной, потому что если роды сложные, то неважно, где они происходят. Сейчас вот двойни часто рождаются. И они какие-то спонтанные. Наверное, от испуга», — шутит Анна Александровна и, не утерпев, угощает собаку тортом «Наполеон»: выпросила наконец.

ИА Регнум

До войны в Центре принимали пять с половиной тысяч родов в год. В 2021 году в Донецкой Народной Республике родились порядка 8 тысяч малышей. Из этого числа Центр материнства привел в мир 2,5 тысячи. Прошлый год, несмотря на начало специальной военной операции, подарил ДНР 7,5 тысячи деток, из которых 1533 встречал коллектив Анны Александровны. Хотя она с сожалением отмечает, что сейчас по разным причинам практически нет здоровых женщин. В первую очередь из-за войны, оставляющей сильный негативный отпечаток на женском здоровье. Поэтому, объясняет доктор, либо сначала надо решать гинекологическую проблему, чтобы потом забеременеть, нормально выносить и родить, либо уже придется решать послеродовые проблемы.

А самые счастливые роды для Анны Железной, конечно, свои собственные. «Я и мои коллеги очень много малышей приняли. У каждого, кто работает, огромные «детские сады». Но после того, как я сама родила, начала понимать всё иначе. У меня еще и внук недавно родился. Я роды принимала. Это невероятные ощущения. Это мое тихое счастье», — признается женщина и жалуется, что на своего ребенка часто не хватает времени. Сынок Саша часто просит маминых поцелуев и объятий. Шутит про то, что он недолюбленный. Но точно знает, что его мама нужна другим людям.

ИА Регнум

«Роддом — и дом родной, и место работы. Я часто в подушку плачу, потому что сын не получает того, что должен получать от меня. Он большую часть времени проводит с няней, потому что я на работе. Если я вечером или ночью ухожу на роды, он остается один», — говорит Железная, понимая, что и сын прав, но и она тоже не может оставить всех своих молодых мамочек на произвол судьбы.

Сейчас Центр охраны материнства и детства стоит на пороге нового этапа. После встречи с президентом России Владимиром Путиным исполнилась мечта: в Донецке будет открыт новый перинатальный центр. Хотя одновременно Железная и радуется, и беспокоится: как бы не забыли то, что строилось много лет, во что вложены душа и сердце. «Чтобы не получилось так, как в Туле: новый корпус сделали, а старый даже не отремонтировали». Ведь новое медучреждение по статусу лишь структурное подразделение уже работающего Центра.

«Самое главное сейчас, чтобы старый корпус не пострадал, потому что новый перинатальный центр — это маленький кусочек. Он, конечно, будет красивый и замечательный, но он не является по структуре мощным перинатальным центром третьего уровня. Там есть только акушерство и неонатология. В Центре охраны материнства и детства, который работает в больнице имени Вишневского, есть всё. Не бывает акушерства без гинекологии и гинекологии без акушерства. Потому что это всё очень взаимосвязано», — с пылом доказывает Железная. Очень хочет, чтобы построенная легендарным профессором Владимиром Чайкой огромная структура, целый мир, созданный для людей, жил и работал еще очень много лет. Тем более что вместе с новым перинатальным центром республика сможет принимать пациентов из Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей.

Так что на прощание мы загадали, чтобы всё получилось. А Анна Александровна подарила мне монетку с изображением ребенка — на будущее счастливое материнство, и Чебурашку, который будет греть душу морозными зимними вечерами. Это теперь мои талисманы. Талисманы, напоминающие о том, что «железная мама Донбасса» и ее коллеги всегда готовы принять и помочь.