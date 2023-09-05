Вот так будешь бродить по Калининскому району Донецка и в жизни не найдешь старенькую неприметную будку, в которой вот уже 35 лет каждый день делает ключи и точит инструмент Николай Борисович Грек.

Алена Морозова ИА Регнум Николай Борисович Грек в своем маленьком царстве

— Здравствуйте! — говорю я ему.

— Здравствуйте! — любезно отвечает он мне.

— А мы Николая Борисовича очень ищем. Не знаете такого? —спрашиваю, глядя ему в глаза.

— Уже нашли, — отвечает он, улыбаясь. — Вот он я. Красивый и в самом расцвете сил.

В будке этой на стенах всё самое дорогое: иконки, фотография любимой жены Риммы, ключики, ключики и еще раз ключики. Висит даже зеркало, чтобы можно было вовремя заметить новенького посетителя. Есть часы, чтобы контролировать время. Старенький радиоприемник, с музыкой всегда веселее. С 9:00 до 18:00 сюда, к этой будке приходят люди, которые знают — дядя Коля сделает всё быстро и качественно.

Алена Морозова ИА Регнум Мелочь, без которой никто не может обойтись в любые времена

Алена Морозова ИА Регнум За работой всегда присматривают со стены строгие святые

Алена Морозова ИА Регнум С музыкой работается веселее

Раньше здесь еще была собака Маруся. Её бросили уехавшие хозяева. Но те, кто не уехал, её полюбили, стали решать, с кем псине жить. Стояли перед будкой кружком и спорили. И тогда Маруся подошла к Николаю Борисовичу, выбрав его по каким-то своим неведомым собачьим соображениям. И не ошиблась. Когда началась специальная военная операция, добрый ключник приходил на работу каждый день только из-за неё. Маруся мёрзла тут без обогревателя, боялась обстрелов, из-за которых у неё был застарелый нервный тик. Ходить уже практически не могла, лапы были плохие. Когда сильно стреляли, они вместе ложились на пол и пережидали. А через год собака умерла.

«Лечили мы ее долго, врачи за нее боролись, но так и не сумели сберечь. Рак тазобедренного сустава сделал свое дело. До сих пор все приходят и спрашивают, где же собачка? Она тут хозяйкой района была. Как прибилась в 2016 году, выбрала меня, так и жила тут», — вспоминает дядя Коля, не решающийся убрать пустующую Марусину будку. Две будки так и стоят рядом, без друга теперь всё не так. Поэтому сейчас хозяин подкармливает голубей, которые ждут его точно так же, как когда-то ждала Маруся. Для них на полу мастерской постоянно стоят баклажки с водой. Её Николай Борисович набирает специально, а в свободное от работы время успевает и домой про запас взять.

Алена Морозова ИА Регнум Будка собаки Маруси, которую хозяин все не решится убрать

В этом районе он, что называется, по-настоящему свой. Знает, кто и когда идет на работу, и каждый, проходя мимо, обязательно крикнет: «Доброе утро, дядя Коля!» или «Привет, Николай Борисыч!». Он не уехал в самое тяжелое время в том числе и из-за этих людей. Ведь на нём, ключнике, если разобраться, держится вся жизнь. «Вот вам, допустим, ключики будут нужны. Вы придёте ко мне — а будка закрыта. Как вы в дом попадёте или машину откроете? — Он гладит ключи, висящие на стене. — Разве можно в такое время в дом не мочь зайти?».

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В будке теснота, но для того, чтобы сделать ключики, места хватает. Да и оборудование в наличии: есть верстак и два токарных станка. Один из станков дядя Коля сделал, когда был совсем молодым, в 23 года. А работает машина до сих пор. Начиналось всё в 1987 году, когда к нему обратились ветераны-«ключники» и попросили изготовить станки для нарезки ключей. Работа была выполнена превосходно, не каждый опытный токарь мог так смастерить. В знак благодарности старые мастера научили его резать ключи — для заработка.

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«Эта профессия меня сама нашла. Раньше ключи же не на чем было делать. Вот эти заготовки на стене — уже история. Жизнь сама подсказала, а я и не сопротивлялся. Я считаю, в жизни каждому своё. Главное, чтобы каждый занимал своё место в этой жизни», — говорит Николай Борисович и довольно улыбается. Он уверен, что для этого дела нужна врожденная хватка. Как и для того, чтобы у станка стоять. Он и сейчас готов с закрытыми глазами сложить из металла нужный станок, даже эскизы мысленно рисует, говорит, что снятся, хотя в цехах не бывал много лет. Ведь и кроме ключей есть важная работа.

Бывали периоды — дядя Коля их называет «маникюрным бумом» — когда приходили подтачивать свои щипчики мастера маникюра. Писали даже из Германии, мол, нет больше таких специалистов, как мастер в Калиновке. Он и сейчас обтачивает детское отделение Калининской больницы, кардиохирургию, сосудистое отделение. Все, кто его знает, уже много лет отдают точить инструмент только в этой будке. Николай Борисович знает, в операционной каждая секунда на счету, а плохой инструмент может и убить. И это тоже огромное, важное дело, на первый взгляд незаметное в добродушном старике на табурете, не видное пробегающим мимо будки, стоящей среди других будок с хлебом, овощами и чем-то ещё.

Алена Морозова ИА Регнум Николай Борисович в своей мастерской

Алена Морозова ИА Регнум Руки мастера и станок, ими изготовленный

Алена Морозова ИА Регнум Добрый ключник из Донецка всегда рад гостям

«Ко мне из Киева ездили, из Ростова. Сейчас вот мои девчата в отпуск поехали, оставили мне вот пакетики, в них инструменты. Никто, кроме меня, не может повторить: ни в Москве, ни в Киеве, ни в Ростове, ни в Магадане! Везде только портят инструменты. Над одним предметом четыре часа сижу работаю», — хвалит свою работу ключник.

Три года назад у него была предпринимательская битва. Не хотели продлевать аренду земли из-за предельной близости к дому, из-за того, что рядом с дядей Колей стоит еще несколько таких будок, а еще потому, что слишком у него мало места. Нет положенной квадратуры и санузла, не положено по новым правилам. Правила ведь не учитывают, что старику удобно ходить домой, тут всё в двух шагах. А к своему рабочему месту он просто привык, больше ему не надо. В отличие от соседей, как говорят злые языки, давших «на лапу», он тут стоит на самых законных основаниях и как образцовый гражданин исправно оплачивает все коммунальные услуги и налоги на год вперед. И землю всегда покупает впрок. Только вот как сейчас будет переоформляться под российские стандарты, не знает.

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«Приходится всем доказывать, что ты стоишь во все времена законно. На меня за все годы не было ни одного штрафа. Такая вот наша жизнь. С этого Родина начинается, товарищи дорогие! Я очень надеюсь, что нам как воюющему региону дадут еще немного поработать. Ну как можно куда-то вкладываться, если ты не знаешь, что будет завтра? В мирное время будем обустраиваться, а сейчас просто работать хочется», — слегка возмущаясь, говорит Николай Борисович. Он надеется, что всё образуется, но каждые три года переоформляться — выматывает. Бизнес у него очень маленький. Удержать на плаву сложно и звезд с неба ключник не хватает, зарабатывает на прокорм семье да вот еще голубям, засиживаясь допоздна.

Алена Морозова ИА Регнум Для каждого посетителя здесь найдется не только помощь, но и доброе слово

Алена Морозова ИА Регнум Прикормленные голуби стали практически ручными

Вот и сейчас в маленьком, неприметном домике с цветами на белых боках горит свет. Люди, проходящие мимо, теперь желают Николаю Борисовичу доброй ночи, и это для него самая важная награда в жизни. «Нет, я не за деньги работаю, — говорит мастер, — а за доброе слово. Оно — ключик ко мне. Ключи бывают разные». И Донецку они нужны. И жизнь продолжается. Поэтому на следующий день после первой встречи я привезла дяде Коле ячку и перловку. Для голубей. Потому что он меня в очередной раз научил — надо делать добрые дела. Даже если кажется, что время для них совершенно неподходящее.