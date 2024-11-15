В среднем, каждые четыре дня в мире погибают или пропадают без вести журналист. Всего в 2022-23 годах в разных странах были убиты в общей сложности 162 сотрудника СМИ. Это почти на 40% больше, чем в 2020-21. Такие данные приводятся в недавно опубликованном проекте доклада гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле.

ИА Регнум

Глава ооновской структуры собирается представить этот документ в середине следующей недели. Тогда в Париже соберётся совет «Международной программы развития коммуникации» (профильного проекта ЮНЕСКО, который — как предполагается — занимается поддержкой прессы по всему миру).

При беглом знакомстве с докладом Азуле кажется, что международная организация под эгидой ООН ставит вопрос ребром. Подчёркивается, что безнаказанность тех, на чьей совести гибель безоружных журналистов, порождает новое насилие.

А, как неоднократно отмечал генсек ООН Антониу Гутерриш, около 90% убийств журналистов остаются безнаказанными. С 2006 по 2024 годы по всему миру погибли более 1,7 тысяч работников прессы — что означает глобальную угрозу свободе слова и праву людей на доступ к информации.

Но, когда начинаешь более пристально изучать отчёт Одри Азуле (составленный на основе данных западных и прозападных неправительственных организаций) то начинает возникать вопросы: объективен ли подход самого ЮНЕСКО, и нет ли здесь выборочности в подборе информации?

Так, утверждается, что в 2022-м — в год, когда началась СВО — самый высокий уровень смертей среди журналистов был отмечен в Латинской Америке и странах Карибского бассейна (61 человек), на втором месте арабские страны (35 человек). Упоминаются погибшие журналисты из республики Гаити, Пакистана, Гондураса и Бангладеш. В сводке за прошлый, 2023 год фигурируют сотрудники СМИ из Мексики, Гватемалы, и т.п. Возможно, и собранные цифры, и статистика по странам, близки к действительности.

Народный фронт Херсонской области граффити с портретом Олега Клокова, убитого ВСУ

Но Россия и российские репортёры — подчеркнём — не упомянуты ни разу. Получается (если верить докладу ЮНЕСКО), что в 2022-23 годах ни один отечественный военный корреспондент, расследователь или публицист не погиб.

А ведь именно в 2022-м в теракте — за которым стоит киевский режим — была убита журналистка и политолог Дарья Дугина. Через несколько месяцев продюсер и журналист Олег Клоков погиб при обстреле ВСУшниками гражданской переправы через Днепр в Херсоне.

Весной 2023 года в Петербурге был взорван военкор и писатель Максим Фомин (Владлен Татарский) — и в этом случае, также как и в случае с убийством Дугиной, террористку «вело» СБУ. Глава украинской спецслужбы Василий Малюк фактически не скрывал причастность своего ведомства к преступлению.

В июле 2023, в той же Запорожской области, при обстреле села Пятихатки украинскими кассетными боеприпасами был тяжело ранен военный корреспондент РИА «Новости» Ростислав Журавлёв. Вскоре журналист скончался от ранений.

Год назад на линии фронта в Запорожской области был убит корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов. Причём, речь идёт не о случайной гибели во время обстрела или боя — «прилёт» ударных дронов ВСУ был целенаправленным, именно в ту точку, где находилась безоружная цель, российская съемочная группа.

Мы упомянули коллег, чья гибель получила наибольший медийный резонанс. Всего же по вине киевского режима погибло более тридцати российских журналистов.

Скорбный список продолжает пополняться. В конце апреля этого года военкор «Известий» Семён Ерёмин погиб при выполнении служебных обязанностей в Запорожской области. Во время съёмки репортажа журналиста смертельно ранило в результате атаки украинского FPV-дрона. Семёну Ерёмину было 42 года, незадолго до гибели у него родилась дочь.

Гибель военного корреспондента «Известий» не вписывается во временные рамки доклада Одри Азуле — 2022-23 годы. Но и фамилий Дугиной, Максудова или Фомина вы на этих страницах тоже не найдёте.

Правда, директор ЮНЕСКО выразила соболезнования в связи с гибелью Ростислава Журавлёва — но этого сотрудника российского информагентства, уроженца Екатеринбурга, почему-то записали в список погибших представителей украинских СМИ.

Чем можно объяснить подобную «слепоту», или, скажем мягче, избирательное внимание международной гуманитарной организации?

Судя по заявлению из нью-йоркского офиса ООН, Москва якобы «не предоставляет доступ» для подтверждения информации об убийствах сотрудников российских СМИ. С таким утверждением 14 ноября выступил председатель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Рено де Виллен.

Это ложь — то самое искажение и сокрытие информации, борьбу с которыми декларирует глава ЮНЕСКО в своём докладе.

Заметим, что сам этот доклад опровергает заявление господина де Виллена. На 10-й странице указано: когда офис генсека ООН Гутерриша подавал российскому руководству запросы об информации о гибели семерых российских журналистов, во всех случаях Москва отвечала, и информировала.

С другой стороны, российская сторона исправно подавала в ЮНЕСКО все документы с прошениями о разглашении информации о гибели наших журналистов. Но все эти попытки были демонстративно проигнорированы секретариатом мадам Азуле.

Так что, 21–22 ноября, когда доклад ЮНЕСКО будет представлен в Париже, про тридцать российских журналистов, погибших в зоне конфликта, опять демонстративно «позабудут».

Это притом, что в предыдущих подобных отчетах ЮНЕСКО к смерти любого журналиста по каждой причине относились крайне серьезно, вплоть до требований проведения расследований случайной смерти в бытовой драке.

Принцип «тут вижу, а тут — не вижу» применяется не только к России. В докладе Азуле число арабских журналистов, погибших в результате ударов Израиля по Палестине оценивается в 24 человека, что является очевидно заниженным значением.

По имеющимся открытым данным, жертвами этих ударов стало не менее 97 сотрудников палестинских изданий и телеканалов.

Особенно лицемерным становится такое замалчивание одних данных в ущерб другим, если учесть, что Израиль не является государством-членом ЮНЕСКО — в отличие от России, которая исправно платит в организацию членские взносы. И, соответственно, Израиль, в отличие от России, не дал ответа ни на один запрос организации, связанный с гибелью журналистов на своей территории.

То, что руководитель сознательно не включила (а не «случайно забыла») упоминание российских журналистов в свой доклад, означает: госпожа Азуле и все руководство ЮНЕСКО нарушили базовый принцип беспристрастности и равноудалённости. Это принцип, напомним, прописан в 5-м пункте статьи VI устава ЮНЕСКО. Но действующее руководство ооновской структуры, явно, решило подыграть киевскому режиму, точнее, его западным покровителям.

ВСУ неоднократно целенаправленно совершали атаки на российских журналистов. На это обратил внимание и президент Владимир Путин. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский указывал, что киевский режим неприкрыто бравирует тем, что причастен к убийствам российских журналистов.

Один из выводов в финале доклада Обри Азуле гласит: «Вызывает обеспокоенность рост числа убийств в странах, переживающих конфликты, поскольку эти угрозы в адрес журналистов могут превратить районы конфликта в «зоны молчания», создавая информационный вакуум для местного населения и всего мира».

Составители, очевидно, забыли указать, что их собственные действия также направлены именно к достижению той же цели — создать «зоны молчания», какими для западного мира уже давно стали Донецкая и Луганская народные Республики, какой для мира была и до сих пор остается Одесса 2 мая 2014 года, какими для мира сейчас являются Курская и Белгородская области.

То, что руководство «непредвзятой и равноудалённой» международной структуры выстраивает предвзятую и выгодную Западу информационную картину уже не удивляет — ни Россию, ни другие страны, для которых неприемлем глобалистский «порядок», якобы «основанный на правилах». Организации, которые когда-то создавались ради выстраивания справедливого миропорядка, уже давно перестали быть таковыми в них больше нет места объективности, а потому надежда остается только на свои собственные силы.