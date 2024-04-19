Мелитополь, 19 апреля, 2024, 23:44 — ИА Регнум. Корреспондент «Известий» Семён Ерёмин погиб в результате атаки FPV-дрона ВСУ в зоне специальной военной операции (СВО) в Запорожской области, 19 апреля сообщили «Известия».

Кадр видео с сайта «Известия»

Журналист погиб при выполнении служебных обязанностей. Последний репортаж Ерёмина вышел 19 апреля и был посвящён борьбе с беспилотными летательными аппаратами.

Съёмочная группа работала в районе села Приютное. Украинские военные дважды ударили FPV-дронами по журналистам. При второй атаке Ерёмина тяжело ранило, и впоследствии он скончался. Корреспонденту было 42 года.

За время работы в зоне специальной военной операции он неоднократно рисковал своей жизнью. В августе 2022 года под Угледаром (ДНР) попал под обстрел миномёта украинских войск. После в украинских соцсетях обнаружили видеозапись, доказывающую факт того, что ВСУ умышленно обстреливают российских журналистов.