Нью-Йорк, США, 15 ноября, 2024, 04:12 — ИА Регнум. Россия якобы «не предоставляет доступ» ООН для подтверждения информации об убийствах киевским режимом более чем 30 российских журналистов. С таким утверждением 14 ноября выступил председатель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Рено де Виллен.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Что касается убитых российских журналистов, мы действительно получили информацию об этих случаях, но проблема в том, что у нас нет доступа в указанные области, потому что Россия не предоставляет нам доступ в эти регионы», — приводит «РИА Новости» слова де Виллена.

Он добавил, что в управлении не могут подтвердить информацию.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ неоднократно целенаправленно совершали атаки на российских журналистов. На это обратил внимание и президент РФ Владимир Путин 5 июня.

Так, военкор «Известий» Семён Ерёмин погиб 19 апреля при выполнении служебных обязанностей в Запорожской области. Во время съёмки репортажа журналиста смертельно ранило в результате атаки украинского FPV-дрона. Ему было 42 года.

В июле 2023 года погиб корреспондент «РИА Новости» Ростислав Журавлёв. Он вместе с группой журналистов находился возле села Пятихатки в Запорожской области и попал под обстрел украинской армии. Журналист получил ранения, от которых скончался.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в апреле 2024 года заявил, что киевский режим неприкрыто бравирует тем, что причастен к убийствам российских журналистов. Такие действия являются очередным подтверждением «уродливой сущности» власти, установившейся на Украине, добавил он.