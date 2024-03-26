Киев, 26 марта, 2024, 10:20 — ИА Регнум. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк намекнул на причастность ведомства к убийствам и покушениям на украинских и российских политиков и общественных деятелей, среди которых военный корреспондент Владлен Татарский и экс-депутат Верховной рады Илья Кива.

Alexander Kulebyakin/Global Look Press Место гибели военного корреспондента Владлена Татарского

«Никаким образом официально мы не будем признавать этого, но вместе с тем я вам расскажу отдельные детали», — сказал он в эфире украинского телемарафона.

Так, по его словам, в начинённом взрывчаткой бюсте, с помощью которого был убит Татарский, содержалось «400 грамм термобара».

Генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко был убит с помощью «800 граммов пластида», а Киву застрелили из нарезного пистолета калибром 9×19 миллиметров, добавил он.

Малюк также добавил, что покушение на российского писателя Захара Прилепина готовили с использованием противотанковой мины.

Как передавало ИА Регнум, 6 декабря 2023 года в подмосковной деревне Супонево нашли мёртвым бывшего депутата Верховной рады Илью Киву. Его убили выстрелом в упор. На Украине Киву заочно признали виновным по нескольким статьям ― за госизмену, призывы к захвату власти на Украине, публичное использование советской символики.

2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге во время творческого вечера военкора Владлена Татарского прогремел взрыв. Перед началом мероприятия обвиняемая в совершении теракта Дарья Трепова (лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов) преподнесла военкору в подарок статуэтку, которая, как оказалось, содержала взрывчатку. Татарский погиб. Позднее стало известно, что украинские кураторы следили за ней с помощью помещённого в статуэтку обычного автомобильного GPS-трекера.

Представители украинского режима ранее неоднократно делали громкие заявления о планах на теракты в России и убийства медийных и руководящих лиц. Так, руководитель Главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов) публично признавал причастность Киева к подобным действиям.

После этого официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала пособниками террористов всех, кто союзничает с Украиной и тем более является её спонсором.

Действия киевского режима циничны, ради достижения корыстных целей Украина готова пойти на любые преступления, заявил 2 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу, комментируя сбитие ВСУ военно-транспортного самолёта Ил-76 с украинскими военнопленными в Белгородской области.