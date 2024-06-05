Санкт-Петербург, 5 июня, 2024, 21:36 — ИА Регнум. Как минимум 30 российских журналистов погибли в ходе конфликта на Украине, сообщил 5 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с с главами мировых информационных агентств.

РИА Новости / Сергей Бобылев

«Как минимум 30 человек погибло, наших журналистов. И никто не даёт нам возможность расследовать то, что с ними произошло», — сказал он.

Встреча президента с руководителями агентств состоялась на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит с 5 по 8 июня 2024 года. Главной темой станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Советник президента, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков 31 мая сообщил, что своё участие в ПМЭФ подтвердили 136 стран и территорий.

Как передавало ИА Регнум, 19 апреля стало известно о гибели корреспондента «Известий» Семёна Ерёмина во время съёмки репортажа в зоне СВО. ВСУ атаковали его с помощью дрона. Президент Росси наградил погибшего журналиста орденом Мужества посмертно.

В июле 2023 года погиб корреспондент «РИА Новости» Ростислав Журавлёв. Он вместе с группой журналистов находился возле села Пятихатки в Запорожской области и попал под обстрел украинской армии. Журналист получил ранения, от которых скончался.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в апреле 2024 года заявил, что киевский режим неприкрыто бравирует тем, что причастен к убийствам российских журналистов. Такие действия являются очередным подтверждением «уродливой сущности» власти, установившейся на Украине, добавил он.

Дипломат напомнил, что за последнее время от рук украинских спецслужб погибли Дарья Дугина, Владлен Татарский (Максим Фомин), Олег Клоков, Ростислав Журавлёв, Борис Максудов, Семён Ерёмин. Также было совершено покушение на писателя и общественного деятеля Захара Прилепина.