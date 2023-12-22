Материалы с тегом «ЮНЕСКО»
Лавров заявил, что Запад не смог добиться «отмены» России в ЮНЕСКО
Западу не удалось добиться «отмены» России в ЮНЕСКО. Об этом 22 декабря заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на общем собрании комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. «Отменить Россию в ЮНЕСКО не получилось. Как отметил президент Владимир Путин в ноябре нынешнего года в ходе Санкт-Петербургского...
22 декабря 2023
«Взяли и срубили». Работы в Коломенском грозят исключением из списка ЮНЕСКО
Последние месяцы 2023 года, юбилейного для музея-заповедника «Коломенское», были отмечены подготовкой к реставрации жемчужины древнерусской архитектуры — церкви Вознесения Господня в Коломенском, отмечал телеканал «Культура». Храм, которому без малого пятьсот лет (был построен великим князем...
21 декабря 2023
Путин оценил идею выхода России из ООН и ЮНЕСКО
Президент России Владимир Путин оценил идею выхода страны из ЮНЕСКО и ООН. По его словам, в этом нет необходимости. «Зачем? Это площадка, где люди общаются, работают. У нас достаточно серьёзные проекты осуществляются по линии ЮНЕСКО. Что из ООН надо выйти, это ерунда, потому что Россия — основатель...
17 ноября 2023
МИД обсудит с ЮНЕСКО невыдачу виз делегатам России
Глава российской делегации, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин намерен «жёстко поставить вопрос» о невыдаче виз членам делегации России на встрече с гендиректором ЮНЕСКО Одри Азуле, сообщили в российском постпредстве при организации. Отмечается, что на встрече будет обсужден...
8 ноября 2023
Франция сорвала участие России в сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО
Участие России в 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже оказалось сорвано из-за действий Франции — делегатам не выдали визы. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в распространённом 7 ноября комментарии. Она подчеркнула, что Франция вызывающим образом не...
7 ноября 2023
Пустыню Каракумы включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
Пустынные экосистемы «Берекетли Гарагум», «Гаплангыр», «Репетек» и «Ераджи», расположенные в Туркмении, включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом в субботу сообщили в министерстве иностранных дел страны. «Пустынные экосистемы… внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в рамках...
23 сентября 2023
Захарова обвинила генсека ЮНЕСКО в превышении полномочий
Генсек ЮНЕСКО Одре Азуле превысила полномочия, обвинив Россию в якобы имевших место атаках на исторический центр Одессы. Об этом на брифинге 26 июля заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Мы с крайним недоумением увидели опубликованный на сайте ЮНЕСКО пресс-релиз, где речь идет об...
26 июля 2023
Глава ЮНЕСКО осудила убийство российского журналиста в зоне СВО
Гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле осудила убийство российского журналиста Ростислава Журавлёва в зоне специальной военной операции после обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщили 24 июля в пресс-службе организации. «Я сожалею о гибели Ростислава Журавлёва и призываю к расследованию...
24 июля 2023
Захарова заявила, что повреждения собора в Одессе — на совести Киева
Вина за повреждения одесского кафедрального Спасо-Преображенского собора лежит на Украине, к тому же у Киева после всех его действий в отношении памятников и православных храмов нет никакого права апеллировать ни к закону, ни к вере, заявила 23 июля официальный представитель МИД России Мария...
23 июля 2023
Россия потребует от ЮНЕСКО осудить убийство Украиной военкора Журавлёва
Постоянное представительство России при ЮНЕСКО потребует, чтобы международная организация осудила убийство военного корреспондента Ростислава Журавлёва в зоне СВО. Об этом сообщил 23 июля постпред Ринат Аляутдинов. «Этот вопрос входит в мандат организации. Мы также привлечём внимание стран-членов к...
23 июля 2023
Захарова осудила процедуру восстановления членства США в ЮНЕСКО
Процедура восстановления членства США в ЮНЕСКО была проведена в нарушение устава организации, заявила 3 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова, слова которой приводит Telegram-канал ведомства. «Процедура восстановления членства США в ЮНЕСКО была проведена в нарушение устава...
3 июля 2023
Страны ЮНЕСКО проголосовали за возвращение США в организацию
Соединённые Штаты Америки вернутся в состав ЮНЕСКО. Соответствующую резолюцию 30 июня большинством голосов приняли участники внеочередной сессии Генеральной конференции организации ООН. В голосовании приняли участие 142 страны, сообщил ТАСС. В пользу предложенного проекта резолюции высказались 132...
30 июня 2023
МИД РФ призвал ЮНЕСКО разобраться с ситуацией с вывозом святынь с Украины
Министерство иностранных дел России обращалось в ЮНЕСКО, призывая отреагировать на сообщения о вывозе с Украины древних икон и других святынь. Об этом 30 июня заявил на брифинге глава МИД Сергей Лавров. «Разбираемся с появившейся буквально вчера новостью о том, что в Лувр доставили несколько икон...
30 июня 2023
ЮНЕСКО рассмотрит вопрос о возвращении США в организацию
Пятая внеочередная сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО открывается в Париже, где рассмотрят условия возвращения США в состав этой организации, сообщается на сайте указанного специализированного учреждения ООН. Мероприятие созвала генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле после получения...
29 июня 2023
Историк назвал преступлением планы Киева вывезти мощи из лавры
Планы украинских властей о вывозе мощей и других церковных ценностей из Киево-Печерской лавры в Европу являются преступлением и свидетельствуют о присвоении Киевским режимом реликвий Русской православной церкви. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал кандидат исторических наук, политолог...
26 июня 2023
СВР узнала о планах ЮНЕСКО вывезти реликвии Киево-Печерской лавры на Запад
Украина и ЮНЕСКО договорились о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, сообщила 26 июня Служба внешней разведки России со ссылкой на главу ведомства Сергея Нарышкина. Вывезти из лавры планируют в том числе святые мощи, чтобы передать их музеям Германии, Италии, Франции и Ватикана...
26 июня 2023
СМИ: США решили возобновить членство в ЮНЕСКО
Соединённые Штаты уведомили ЮНЕСКО о своём решении возобновить членство в организации. Об этом 11 июня порталу Axios сообщил неназванный представитель госдепартамента. По данным портала, замгоссекретаря по вопросам управления и ресурсов Ричард Верма 8 июня вручил письмо гендиректору организации...
11 июня 2023
Россия призвала ЮНЕСКО и ООН не допустить визовых ограничений дипломатам
Россия ожидает, что секретариаты ЮНЕСКО и ООН примут меры по недопущению визовых ограничений представителям России, сообщила на брифинге 17 мая официальный представитель МИД Мария Захарова. Дипломат заявила, что Франция без обоснований не выдала в срок визы нескольким российским представителям...
17 мая 2023