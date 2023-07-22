Москва, 22 июля, 2023, 14:06 — ИА Регнум. В зоне спецоперации во время обстрела со стороны ВСУ погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв. Об этом 22 июля сообщает агентство.

Константин Михальчевский/РИА Новости Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев (слева)

Отмечается, что ранения получил фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский. По предварительным данным, ранен также журналист «Известий».

Как сообщает агентство, группа журналистов попала под огонь в районе населённого пункта Пятихатки.

Как ранее передавало ИА Регнум, в зоне проведения спецоперации погиб командир 123-й бригады 2-го армейского корпуса Денис Иванов с позывным Ташкент. Он не дожил всего одного дня до присвоения ему звания Героя России. По словам начальника управления президента РФ по общественным проектам Сергея Новикова, Иванов был представлен к званию Героя, указ уже был на подписи, но к нему пришлось добавить пометку «посмертно».