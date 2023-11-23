Военкор телеканала «Россия-24» Борис Максудов, раненный во время съёмки сюжета в Запорожской области, умер от потери крови по пути в крымский Джанкой, где его должны были оперировать. О подробностях смерти журналиста рассказала 23 ноября главред RT Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале.

«Светлая память храброму человеку», — добавила Симоньян и выразила соболезнования друзьям, коллегам, родным и близким журналиста.

Алексей Коновалов/ТАСС Корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов

Максудов был не только прекрасным военным репортёром, но и хорошим «наставником в том смысле, что он занимался с молодыми корреспондентами написанием сюжетов, передавал им понятие «структура сюжета», — поделился в эфире канала «Россия-1» главный редактор редакции электронных СМИ «России-24» Евгений Бекасов.

О смерти Бориса Максудова стало известно утром 23 ноября. Днём ранее появились сообщения о том, что беспилотник ВСУ выпустил осколочный снаряд по группе российских журналистов. В этот момент они готовили материал о том, как украинская армия, пытаясь развить «контрнаступ», обстреливала сёла и посёлки Запорожской области. Одним из осколков задело Бориса Максудова.

Алексей Коновалов/ТАСС Корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов

«Когда только получил эту информацию, мне докладывали — везём. Есть надежда. Но, к сожалению, большая кровопотеря… Наши соболезнования всему журналистскому корпусу», — сказал министр обороны России Сергей Шойгу в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Алексей Коновалов/ТАСС Корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов

Минобороны показало видео, снятое сразу после ранения Бориса. На кадрах видно, как военкору оказывают помощь и переносят на носилках в машину скорой помощи.

Следственный комитет России, выразив соболезнования родным и близким убитого журналиста, подчеркнул: будет сделано всё возможное для наказания виновных в его гибели. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК.

Соболезнования семье и коллегам погибшего репортёра выразил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил: это лишний раз подчёркивает, какая опасная работа у журналистов — они являются прямой целью для Киева, и опасность для работников прессы будет только расти.

Михаил Терещенко/ТАСС Портрет погибшего корреспондента Бориса Максудова в офисе ВГТРК

При этом Песков подчеркнул — в Москве не ждут, что на Западе как-то отреагируют на гибель журналиста при исполнении профессионального долга.

«К сожалению, мы сейчас имеем дело с очень своеобразным составом руководства в европейских странах, которые не то что придерживаются откровенно, практически официально двойных каких-то стандартов — они вообще непонятно каких стандартов придерживаются», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента России.

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Тереза Рибейру позорно молчит, когда речь заходит о нарушениях прав и убийствах российских журналистов, заметил заместитель российского постпреда при этой международной организации Максим Буякевич на заседании постоянного совета ОБСЕ.

Организация не словом не обмолвилась по поводу резонансных убийств российских журналистов — Дарьи Дугиной и Владлена Татарского (погибших от рук террористов), Олега Клокова и Ростислава Журавлёва (убитых при обстрелах со стороны ВСУ)и других представителей российских СМИ, погибших при исполнении профессионального долга.

Рибейру обращает внимание только на нарушения прав журналистов, которые «распространяют западные нарративы и громко противопоставляют себя российскому государственному строю», подчеркнул Буякевич.

В российском журналистском сообществе призвали посмертно наградить Бориса Максудова орденом Мужества. С инициативой выступил глава Херсонского отделения Союза журналистов России (СЖР), член Общественной палаты России Александр Малькевич, предложение поддержал руководитель СЖР Владимир Соловьёв.

«Борис Максудов умер от ран, полученных в результате целенаправленной атаки украинских боевиков на группу журналистов. Укронацисты наносят прицельные удары по нашим беззащитным военкорам, грубо нарушая нормы международного права», — приводит Telegram-канал Общественной палаты слова Малькевича.