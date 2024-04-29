Нью-Йорк, США, 30 апреля, 2024, 01:33 — ИА Регнум. Киев открыто бравирует своей причастностью к убийствам российских журналистов, заявил в ходе заседания Комитета по информации Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций (ГА ООН) 29 апреля первый заместитель постоянного председателя РФ при организации Дмитрий Полянский.

Un.org Дмитрий Полянский

«Экстремальным проявлением нетерпимости к другим точкам зрения стали целенаправленные жестокие убийства российских журналистов, реализуемые террористическими методами… Официальный Киев открыто бравирует своей причастностью к совершению этих преступлений», — указал Полянский.

Дипломат напомнил, что за последнее время от рук украинских спецслужб погибли Дарья Дугина, Владлен Татарский (Максим Фомин), Олег Клоков, Ростислав Журавлёв, Борис Максудов, Семён Ерёмин. Также было совершено покушение на писателя и общественного деятеля Захара Прилепина.

Эти преступления подтверждают «уродливую сущность» действующего киевского режима. При этом на Западе, как подчеркнул Полянский, осознанно и цинично закрывают на это глаза.

«Верхом цинизма стало молчание Вашингтона после гибели в январе этого года в застенках СБУ журналиста Гонсало Лиры… позволившего себе иметь собственное мнение», — добавил Полянский.

Как передавало ИА Регнум, ранее председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко выступила за признание Службы безопасности Украины (СБУ) террористической структурой. Она подчеркнула, что СБУ непосредственно осуществляет террористические акты на территории РФ, а также причастна к убийствам российских журналистов. В конце марта в Министерстве иностранных дел России сообщили, что Москва направила Киеву ноту по антитеррору, поскольку РФ выявила причастность Украины к теракту в «Крокус Сити Холле», а также к терактам, в которых погибли Дарья Дугина, Владлен Татарский, к покушению на убийство Захара Прилепина, попытке подрыва Крымского моста и другим терактам на российской территории.