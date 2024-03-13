Материалы с тегом «Журналисты»
Вайцеховская заступилась за Тарасову после обвинений Тутберидзе
Спортивная журналистка и олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Елена Вайцеховская заявила, что не понимает, за что тренер Татьяна Тарасова должна извиняться перед коллегой Этери Тутберидзе после её слов о том, что в допинговом деле фигуристки Камилы Валиевой виноват её тренер. Об этом журналистка...
13 марта 2024
Двух украинских журналистов выслали из Польши за съёмки у границы с Россией
Польша депортировала двух украинских журналистов, задержанных за съёмку грузоперевозок на границе с Калининградской областью. Об этом сообщило издание Район. in. ua, на которое работали задержанные. Журналистов задержали 7 марта, а через два дня выслали из страны. Польские власти признали украинцев...
13 марта 2024
Видеоинтервью Путина Киселёву выйдет в эфир 13 марта в 10:00
Видеоинтервью российского президента Владимира Путина генеральному директору международной медиагруппы «Россия сегодня», ведущему программы «Вести недели» Дмитрию Киселёву выйдет в эфире телеканала «Россия 1» 13 марта в 10:00 мск. Также его можно будет увидеть на ресурсах «РИА Новости». В анонсе...
новость часа
13 марта 2024
МВД объявило в розыск журналиста Александра Кушнаря*
Главного редактора Newsader и бывшего сотрудника «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) журналиста Александра Кушнаря (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) объявили в розыск. Это следует из базы данных МВД России. «Александр Кушнарь, 9.6.1985. Основание для...
7 марта 2024
Украинский блогер Шарий заявил, что его с женой пытались убить в Испании
Украинский журналист и блогер Анатолий Шарий сообщил 6 марта, что его с женой пытались убить в Испании, где он сейчас находится. «Только что меня и жену пытались убить, пытались обстрелять автомобиль», — заявил он в Telegram. По словам блогера, по его машине два человека открыли огонь из автомата с...
6 марта 2024
В Германии заявили, что журналисты из РФ могут свободно работать в ФРГ
Министерство иностранных дел Германии не имеет каких-либо планов в отношении российских журналистов, работающих на территории ФРГ. Об этом в беседе с «РИА Новости» во вторник, 5 марта, заявил представитель немецкого внешнеполитического ведомства. «Российские журналисты в Германии могут работать...
6 марта 2024
Захарова пригрозила ответными мерами, если в ФРГ тронут российские СМИ
Если власти Германии тронут российских журналистов, немецкие репортёры будут вынуждены покинуть Россию, заявила 5 марта официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьёв Live». «Об этом уже знают по дипломатическим каналам в Берлине. Если они тронут...
5 марта 2024
Журналист Пивоваров* передал канал «Редакция» под управление редакторов
Права на Telegram-канал «Пивоваров (Редакция)» переданы команде редакторов, часть команды уволена. Об этом журналист Алексей Пивоваров (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) сообщил 2 марта в Telegram-канале. Скоро вступит в силу принятый Госдумой в третьем чтении законопроект о...
2 марта 2024
Подразделения ВСУ попали в котёл в Ласточкино, сообщили военкоры
Подразделения Вооружённых сил Украины попали в котёл в посёлке Ласточкино западнее Авдеевки. Об этом 24 февраля сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны». «Благодаря тому, что наши накануне заняли значительную часть Северного, российская армия одновременными ударами с юга, севера и востока...
24 февраля 2024
Песков заявил, что приравнивать военкоров к участникам СВО было бы неверно
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что было бы неправильно линейно приравнивать военкоров к участникам спецоперации. Об этом представитель Кремля сообщил в интервью порталу International Reporters. «Все-таки они не являются прямыми участниками конфликта», — заявил он...
новость часа
22 февраля 2024
Журналиста Евгения Киселева* внесли в России в перечень террористов
Росфинмониторинг включил журналиста, бывшего ведущего телеканала НТВ Евгения Киселева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом; лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов) в перечень экстремистов и террористов. Об этом 22 февраля сообщается на сайте ведомства. «Киселев...
22 февраля 2024
Британский телеканал отказался снять с эфира фильм о спецоперации
Британский канал ITV отказался снять с эфира документальный фильм Ukraine’s War: The Other Side, в котором содержится точка зрения России на украинский конфликт, несмотря на оказываемое парламентариями давление. Об этом 19 февраля сообщила британская газета Daily Mail. Как заявил представитель ITV...
19 февраля 2024
Дмитрий Киселёв попросил об интервью с президентом США Байденом
Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв направил в Белый дом запрос на интервью с президентом США Джо Байденом. Об этом он рассказал в программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1». Он отметил, России и США не хватает возможности слушать и слышать друг друга. Он назвал...
18 февраля 2024
Дарью Дугину посмертно наградили премией в области философии
Убитая украинскими спецслужбами журналистка Дарья Дугина посмертно награждена премией в области философии, сообщили на Евразийском философском конгрессе, трансляция которого велась на официальном сайте. «Специальная премия памяти вручена посмертно Владимиру Васильевичу Миронову («Метафизика не...
новость часа
17 февраля 2024
Ирландский журналист назвал ложными обвинения России в «геноциде»
Обвинения в адрес России в «геноциде» являются очередной ложью Запада и Украины, поскольку непонятно, как в таком случае родственники нового главкома ВСУ Александра Сырского мирно проживают на российской территории. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз. «Если Россия осуществляет «геноцид»...
17 февраля 2024
Умерла бывший главный редактор газеты «Слава Севастополя» Наталья Троицкая
Умерла бывший главный редактор газеты «Слава Севастополя» Наталья Троицкая. Об этом 16 февраля сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале. Он выразил глубокие соболезнования родным и близким Троицкой и сообщил, что прощание состоится 19 февраля в 11:30 в Покровском соборе...
16 февраля 2024
Захарова заявила, что аресты и убийства журналистов на Западе стали нормой
На Западе угрозы в адрес журналистов, их преследование и даже убийства стали нормой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 13 февраля. «Нормой для Запада стали угрозы в адрес журналистов, их преследование по политически мотивированным обвинениям, лишение свободы и даже убийства»...
13 февраля 2024
Собчак не проходила по делу о вымогательстве, заявил адвокат
Телеведущая и блогер Ксения Собчак не проходила свидетелем по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Для допроса в суд её не вызывали, сообщил журналистам адвокат проходящего по делу Ариана Романовского (Кузьмина) Дмитрий Малютов. «Никак не проходит она. Ни свидетелем, ни...
12 февраля 2024
Военкор Пегов сообщил о массовом ночном налёте «Гераней» на Украину
В ночь на 11 февраля 45 беспилотников «Герань» совершили налёт на Украину. Эта атака стала одной из самых массовых за последнее время. Об этом сообщил военкор Семён Пегов. «По данным из украинских пабликов, сегодня ночью на Украину совершён один из самых массовых налётов «Гераней» за последнее...
новость часа
11 февраля 2024
Песков рассказал о настойчивом желании западных СМИ взять интервью у Путина
На протяжении двух лет с начала проведения специальной военной операции западные СМИ достаточно настойчиво добиваются интервью с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 11 февраля в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Фрагмент...
11 февраля 2024