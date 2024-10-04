Роскомнадзор потребовал у администрации онлайн-платформы Discord удалить 947 противоправных материалов, среди которых призывы к экстремизму, пропаганда нацизма, наркотиков, ЛГБТ* и даже детская порнография.

ИА Регнум

С марта этого года платформа включена в реестр социальных сетей, чьи администраторы сами обязаны искать и удалять противоправный контент, опубликованный пользователями сети.

Discord — это бесплатная американская онлайн-платформа, которая предоставляет возможность общения посредством создания пользовательских серверов. Она была создана в 2015 году как площадка для геймеров, но впоследствии набрала популярность у широкой аудитории. Это превратило Discord в одну из крупнейших соцсетей для обмена сообщениями и звонками. По разным оценкам, российская аудитория платформы составляет от 2,62 млн до 4,83 млн пользователей.

Вербовка — от «закладчиков» до исполнителей терактов

Соцсеть наиболее популярна у детей и подростков, чем пользуются злоумышленники, «вербуя несовершеннолетних в «закладчиков» наркотиков, внушая им нормальность их употребления», — отмечают в Роскомнадзоре.

Преступники здесь управляют не только сетями по продаже запрещенных веществ. Летом 2022 года стало известно, что группа хакеров использует популярные среди подростков каналы на Discord и YouTube и предлагает им через эти интернет-площадки распространять вредоносные программы.

Здесь же вовлекают молодежь в экстремистские ячейки, в совершение терактов в регионах страны, указали представители ведомства.

Так, августе 2022 года Лига безопасного интернета выявила, что через чаты в Discord и Telegram распространялись сообщения с ложной информацией о минировании школ и детсадов в России, целью которых был срыв начала учебного года. И это распространение фейков ещё можно счесть сравнительно «безобидным».

Совсем недавно, 1 октября, ФСБ сообщила, что сотрудники ведомства вместе с представителями МВД и СК в ходе спецоперации задержали 39 человек в возрасте от 14 до 35 лет. Они, будучи сторонниками запрещённых в России украинских террористических организаций, подстрекали детей и подростков к нападениям на людей. В том числе девять подростков готовили нападения на школьников и учителей. Один из задержанных подготовил подробный план по нападению на одноклассников, выбрал возможное оружие, а также расписал последовательность действий. Эти установки подростки получали из Киева именно через Discord.

Считают ЛГБТ* нормой

«В этой сети нередки и случаи домогательств, склонения несовершеннолетних к сексуальным, в том числе нетрадиционным отношениям», — также констатируют в Роскомнадзоре.

Сотрудники Discord отказываются модерировать контент с пропагандой ЛГБТ* и педофилией, потому что они не считают ЛГБТ* угрозой, пояснил ИА Регнум президент консорциума «Инфорус», разработчик платформы интернет-разведки Avalanche Андрей Масалович.

«А по поводу педофилии, они считают, что это не «международное понятие», так как в разных странах возраст совершеннолетия разный. Вот такие хитрые уловки», — пояснил эксперт.

«Свободное» отношение администрации соцсети к контенту, который там циркулирует, приводит к тому, что в Discord в свободном доступе находится и неонацистская символика, и ЛГБТ*-порнография, и пропаганда запрещённого в РФ украинского «Легиона «Свобода России»**.

То, что платформа, созданная с безобидной целью — как ресурс для общения игроков, превратилась в предельно токсичную и опасную среду, связано с самой «архитектурой» Discord.

Магнит для киберпреступников

«Discord особенно удобен за счёт своей механики серверов, которые доступны только по приглашению. Это препятствует должной модерации контента и вводит элемент анонимности, неуместность которой в интернете уже давно очевидна», — пояснял депутат Госдумы, член комитета ГД по информационной политике, IT и связи Антон Немкин.

Даже если пользователь не из группы риска, не из тех, кто может попасться в сети наркодилеров, педофилов или украинских вербовщиков, — всё равно он находится в опасности.

Сервис Spy Pet, который работает с апреля 2024 года, собирает огромные объемы данных с Discord, включая сообщения пользователей и их активность. Эти данные продаются всем желающим, включая криптоплатежи, за небольшую сумму. Spy Pet отслеживает информацию более чем с 14 тысяч серверов и предоставляет доступ к миллиардам сообщений.

Это открытие выявило, что сообщения на Discord могут быть более уязвимы для наблюдения, чем считалось ранее.

В 2022 году российская компания «Лаборатория Касперского», которая разрабатывает системы защиты от компьютерных вирусов, сообщила: мошенники обманывают людей на американской платформе. Вымогатели рассылали сообщения о выигрыше бесплатных биткоинов и задействовали для этой схемы целую сеть фальшивых новостных сайтов.

Некоторые хакерские группы также используют сервис для распространения вредоносного программного обеспечения и продажи украденной информации.

На это, заметим, указывают не только российские, но и западные специалисты по защите от сетевых угроз.

В феврале этого года американская компания Intel 471 — один из ведущих поставщиков решений для анализа киберугроз — опубликовала доклад, из которого следует: хакеры используют платформу Discord для координации своих действий, обмена украденными данными и обучения друг друга новым методам взлома. Анонимность и удобство Discord, включая возможность лёгкого восстановления сообществ, делают его привлекательным для преступников, что представляет серьезную угрозу для пользователей и организаций.

«Платформа Discord уже давно превратилась в настоящий магнит для киберпреступников. Здесь легко найти вредоносное ПО, фишинговые атаки и прочие угрозы. Пользователи регулярно становятся жертвами мошенничества, а платформа не предпринимает активных мер для их защиты», — указывает эксперт Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Илья Гогуа.

Защиты нет как от злоумышленников, так и от деструктивного контента, контролировать распространение которого сложно из-за самого принципа работы платформы. Другими словами, безопасность в Discord — это иллюзия, резюмировал эксперт.

Штрафы не помогают

При этом хозяева и менеджмент Discord либо вовсе игнорируют требования российского законодательства, либо исполняют их крайне выборочно, напоминает журналист Александр Малькевич, завкафедрой социальных коммуникаций Азовского государственного педагогического университета (Запорожская область).

В ноябре 2021 года Роскомнадзор включил компанию Discord Inc. в Перечень иностранных лиц, работающих в российском сегменте Интернета. Компания должна была создать филиал, зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН и разместить электронную форму для направления обращений российских граждан и юрлиц. Ни одно из требований выполнено не было.

Поэтому с августа 2021-го работающие в России поисковые системы по указанию Роскомнадзора информируют: Discord — нарушитель нашего законодательства.

Discord продолжает игнорировать требования прекратить распространение противоправных материалов. В июле 2023 года суд в Москве оштрафовал компанию на 6 млн рублей за неудаление порнографических материалов с участием несовершеннолетних. Платформа подвергалась санкциям за неисполнение требований по удалению запрещенной информации — в том числе экстремистских материалов и инструкций по изготовлению наркотиков.

Да, иногда компания идёт навстречу требованиям властей — так, в позапрошлом году всё-таки были заблокированы 55 млн пользователей, уличённых в рассылке спама или в педофилии. По требованиям Роскомнадзора удалено 933 ссылки с запрещенными материалами. Но это скорее исключение из правил.

На Discord всё равно продолжает распространяться в большом количестве запрещенная информация, которую руководство почему-то пока не спешит блокировать.

Так, совсем недавно, 30 сентября, Таганский суд Москвы оштрафовал платформу на 3,5 млн рублей за неисполнение требований по удалению запрещенного контента.

«Когда компания отказывается исполнять законы, удалять фейки и деструктивный контент, это всегда тревожный сигнал», — подчёркивает глава комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России Рифат Сабитов.

В подобных случаях власти всё же стремятся перевести диалог в конструктивное русло и не пытаются решить проблему многомиллионными штрафами по примеру европейских коллег, отметил член Общественной палаты.

Но когда закон нарушается систематически, а административные дела продолжают копиться, то единственным логичным действием становится тщательная проверка деятельности платформы — а затем и принимаются соответствующие решения, добавил Сабитов.

«Прошу заметить, что никто не просил от Discord ничего сверхъестественного — речь шла в том числе о материалах, связанных с педофилией и контентом 18+. Принципиальный отказ удалять даже подобный контент понять сложно», — подчеркнул общественный деятель.

Заметим, что претензии к Discord накопились не только у российских властей. В этом году Национальная комиссия по делам информационных технологий и правам человека Франции оштрафовала платформу на 800 тысяч евро за нарушение Общего положения по защите данных (GDPR). Секретные документы Пентагона и разведки США в 2023 году также утекли через Discord— компания сейчас сотрудничает с американскими властями в расследовании этого инцидента. Но «дело уже сделано».

Можно было бы сказать, что проблемы наших западных «непартнёров» нас не касаются, если бы вольница в Discord не угрожала и россиянам. Discord стала токсичной и, более того, ненужной платформой для российских пользователей.

На это указывают и «профильные» законодатели. «Как Discord может продолжать работать, если мессенджер постоянно нарушает российские законы и не защищает своих пользователей? Деструктивный контент остается, мошенничество процветает, а компания даже не пытается соблюдать требования по удалению запрещенной информации», — констатирует депутат Госдумы Антон Немкин.

Естественно, что после всех предупреждений и попыток выйти на диалог тщательная проверка мессенджера со стороны Роскомнадзора является логичным решением, подчеркнул парламентарий.

«Роскомнадзор делает всё правильно, растягивая санкции против Discord на несколько этапов: сначала предупреждение, потом штраф и вскоре возможное замедление и блокировка», — отмечает президент консорциума «Инфорус», разработчик платформы интернет-разведки Avalanche Андрей Масалович.

Невелика потеря

В Рунете уже распространяются призывы заблокировать Discord, как это уже сделали с прочими западными интернет-ресурсами. Такого мнения придерживается, например, популярный блогер Дмитрий «Goblin» Пучков.

«В русском языке существует такое простое понятие — «доигрался». Оно полностью применимо к Discord, который принял предупреждения властей и желание говорить по-людски за слабость», — полагает Пучков. Он уверен: в своем нынешнем виде эта платформа — настоящий рассадник фейков и деструктива. «Я не знаю, каким цензурным словом можно назвать модерацию, которая закрывает глаза на материалы, связанные с порнографией и педофилией», — отметил блогер.

А всё то положительное, что есть в Discord, спокойно заменяется российскими аналогами, пояснил Пучков.

«Хочешь поиграть с друзьями? Созвонись в любом отечественном мессенджере. Хочешь провести онлайн-урок? Попробуй те же звонки или специализированные сервисы. Решительно не вижу проблемы в отсутствии Discord в России, если вдруг мессенджер будет заблокирован», — подчеркнул блогер.

Схожего мнения придерживается и глава комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов. Он уверен, что возможная блокировка Discord в России не станет потерей для пользователей.

Заменить функционал Discord довольно легко. Общаться голосом и устраивать групповые созвоны можно во многих отечественных мессенджерах, поэтому подобрать подходящую альтернативу не составит никакого труда, заметил глава профильной комиссии ОП.

На это же указывает и депутат Немкин. «Даже если единственным выходом из ситуации станет блокировка сервиса, россиянам переживать не о чем. Среди отечественных площадок легко подобрать как решение для коммуникации с друзьями во время игры, так и программу для групповых созвонов и дистанционного обучения», — указал парламентарий.

Так что к закрытию Discord многие общественные деятели относятся либо нейтрально, либо положительно. Возможно, это будет единственным выходом, если компания продолжит игнорировать настоятельные просьбы и требования Роскомнадзора и «не замечать», как ресурс превратился в комфортную среду для экстремистов, извращенцев и кибермошенников.

«Discord — пример большой угрозы для российского общества. Во-первых, потому, что он популярен среди молодежи, а это самая податливая аудитория, на которую враг может влиять. Во-вторых, он опасен тем, что распространяет хакерскую заразу и через него можно легко взламывать компьютеры пользователей», — резюмирует разработчик платформы интернет-разведки Avalanche Андрей Масалович. Наконец, — добавляет собеседник ИА Регнум, — модераторы Discord не дружат с властями России, поэтому они так долго игнорируют призывы удалить противоправный контент.

* — Международное общественное движение ЛГБТ признано в РФ экстремистской организацией.

** — «Легион «Свобода России» признан в РФ террористической организацией.