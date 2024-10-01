Москва, 1 октября, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Роскомнадзор потребовал от администрации социальной сети Discord удалить 947 запрещённых материалов, однако некоторые из них продолжают находиться в открытом доступе. Об этом 1 октября сообщили в пресс-службе регулятора.

Global Look Press/Shatokhina Natalia/news.ru

«Роскомнадзор направил в общей сложности администрации Discord Inc. требования удалить 947 противоправных материалов, в том числе содержащих детскую порнографию, призывы к экстремизму, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, призывы к самоубийству, пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), пронаркотический контент», — говорится в сообщении.

При этом некоторые материалы, содержащие описанный противоправный контент, всё ещё находятся в открытом доступе. В Роскомнадзоре отметили, что Discord с марта внесён в реестр соцсетей, а потому платформа должна сама находить и блокировать попадающую под указанные категории информацию. Ранее мессенджер уже штрафовали на 6 млн рублей за неудаление изображений с детской порнографией.

Регулятор продолжает осуществлять мониторинг соцсети, который показывает, что она распространяет запрещённые сведения, способствующие совершению преступлений, добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 1 октября силовики задержали в 78 регионах РФ 39 человек, склонявших подростков к преступлениям через соцсеть Discord. В средствах связи задержанных обнаружили переписки в соцсети Discord с украинскими кураторами с инструкциями по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению и использованию средств террора, а также планами по подготовке вооружённых нападений.

Таганский суд Москвы 30 сентября оштрафовал Discord на 3,5 млн рублей за неудаление запрещённой информации по ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей владельцем социальной сети»). Максимальное наказание в этом случае предусматривает штраф в размере до 4 млн рублей.

В середине августа суд оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за отказ удалить запрещённую на территории России информацию. В начале июля Таганский суд Москвы также оштрафовал мессенджер на 3 млн рублей за отказ удалять сообщения с призывами к антиправительственным акциям.