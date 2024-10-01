Москва, 1 октября, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Один из задержанных сотрудниками ФСБ радикалов признался, что хотел совершить нападение на одноклассников, сообщили 1 октября в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Иван Шилов ИА Регнум ФСБ

Совместно с МВД и Следственным комитетом сотрудники ФСБ провели масштабную операцию в отношении 252 участников деструктивных интернет-сообществ, включая несовершеннолетних. В результате в 78 российских регионах силовики задержали радикалов, которые по указанию Киева склоняли подростков к преступлениям через соцсеть Discord. Всем задержанным было от 14 до 35 лет.

Один из подростков показал нарисованный в тетрадке план кабинета, в котором он хотел совершить насильственные действия в отношении сверстников. По его словам, нападение он планировал осуществить в 2025 году. Он прописал также свои действия: зайти в класс, принести оружие, ждать урока, подождать, когда все будут в классе.

Как передавало 1 октября ИА Регнум, девять подростков-радикалов готовили нападения. Силовики обнаружили в средствах связи задержанных переписки в соцсети Discord с украинскими кураторами. В них содержались инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению и использованию средств террора, а также планы подготовки нападений.