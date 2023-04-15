Военнослужащему ВВС Национальной гвардии США Джеку Тейшейре, задержанному ФБР по подозрению в «сливе» сотен фотографий совершенно секретных документов Пентагона, 14 апреля предъявили обвинения. 21-летнему Тейшейре инкриминируют «изъятие и передачу третьим лицам» данных, составляющих гостайну. В числе обнародованных документов информация о планах США по Украине и о положении дел в украинской армии.

Иван Шилов ИА REGNUM Джек Тейшейра

Изначально данные Министерства обороны США были «слиты» на платформу Discord, популярную среди школьников и геймеров — любителей компьютерных игр. На других крупных серверах информацию разместил пользователь с ником Lucca. Как выяснил телеканал ABC, за ним скрывался школьник — «гиперактивный, который постоянно хочет всем всё рассказать».

Игровой чат на Discord на 20–30 человек, администратором которого был Джек Тейшейра, называется Thug Shaker Central (Thug в переводе «бандит, головорез»). Вопреки грозному названию в группе состояли в основном дети и подростки, сообщила The New York Times, которая, собственно, и обнародовала имя Тейшейры. «Этот парень был христианином, противником войны, он просто хотел сообщить своим друзьям о том, что происходит» — так отозвался о Джеке один из участников сайта, 17-летний школьник.

Если официальная версия, озвученная ФБР, правдива, то сотни документов Министерства обороны под грифом «совершенно секретно», украл молодой офицер, отслуживший «без году неделя». Тейшейра только в 2021 году начал службу в 102-й разведывательном крыле (102 IW) национальной гвардии штата Массачусетс. Но ключевую роль в утечке данных, имеющих отношение к национальной безопасности, сыграли дети.

Картина, которую нарисовали американские СМИ, вызвала множество вопросов — от сомнений в качестве хранения и защиты секретных данных в США до подозрений, не кроется ли за «подвигом» Тейшейры целенаправленный вброс в публичное пространство большого объема фейков.

Сержант у ворот «чистилища»

В своем «разведывательном крыле» нацгвардии Массачусетса (которая, как и национальная гвардия других штатов, представляет собой армейский резерв — в данном случае, резерв ВВС США) Джек Тейшейра отвечал за устранение неполадок в компьютерах и системах связи.

Даже будучи «относительно неопытным военным», он имел доступ к данным через компьютерную сеть Минобороны США, известную как Объединенная всемирная система разведывательной связи (Joint Worldwide Intelligence Communications System, JWICS), пояснил американский чиновник, знакомый с делом. По его мнению, доступ к JWICS позволял Тейшейре читать и, возможно, распечатывать секретные документы.

Несмотря на невысокое звание, Тейшейра действительно по ряду причин легко мог получить доступ к секретным документам, сказал ИА REGNUM генерал-лейтенант Службы внешней разведки России в отставке Леонид Решетников.

Официальное интернет-представительство президента России Леонид Решетников

«Поскольку всё теперь делается через электронные системы, то на них сидят определённые люди.

Сотрудник, подобный Тейшейре, может быть и лейтенантом, и сержантом, и кем угодно.

Таких людей не так много, но они есть, и каждый из них имеет реальный доступ к чему-то. Я так понимаю, что, имея этот доступ, можно выйти на информацию по всем сетям и на ту информацию, которая непосредственно не контролируется, но на неё можно выйти».

Возможно, молодой военный «сидел» на «потоке необработанной информации, не дошедшей до «чистилища», до аналитического отдела, который информацию проверяет, классифицирует, отрабатывает, проверяет на секретность, на актуальность и достоверность», отметил собеседник. После проверки информация либо докладывается подразделениям и руководящим структурам, либо её хоронят в «братской могиле», пояснил эксперт. «Возможно, как электронный разведчик Тейшейра имел доступ для чтения или обеспечения деятельности всей системы», — добавил Решетников.

Больше похоже на разгильдяйство

Массив документов, опубликованных Тейшерой, — это «поток, не поступивший в аналитический центр», а значит, речь не идёт о преднамеренном вбросе с целью дезинформации России или другого фактического противника, полагает Решетников.

Если бы речь шла о «дезе» (или о сбросе информации с более высокого, чем Тершейра, уровня (а такое можно было бы предположить, учитывая внутриполитическую борьбу в США в преддверии президентских выборов), то «сливали» бы уже обработанные документы, «уже подготовленные к публикации и более «забойные», считает экс-сотрудник российской внешней разведки.

Вряд ли это был преднамеренный «слив», рассчитанный, например, на дезинформацию Москвы или Пекина, соглашается генерал-майор ФСБ в запасе, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов. «Ни одна государственная структура не может и не будет принимать на веру публикации на зарубежных сайтах», — сказал Михайлов ИА REGNUM. Российское руководство обладает данными из собственных источников, которые, по определению, перепроверяются и сопоставляются с другими источниками, подчеркнул собеседник.

Разразившийся скандал заставляет подозревать, что «здесь присутствует элемент разгильдяйства», заметил Михайлов. «Если Тейшейра что-то скачал, то обязательно есть преступная халатность со стороны должностных лиц, которые не обеспечили защиту информации», — подчеркнул собеседник.

«Тейшейра действовал из убеждений, как и Эдвард Сноуден, как и Джулиан Ассанж. Мы забываем, что здесь работают идейные и даже идеалистические взгляды. Тейшейра решил выразить своё отношение. Здесь случай проявления своих политических взглядов и в то же время инфантилизма, непонимания, что тебя могут вычислить», — указал генерал-лейтенант Решетников.

Espen Moe Джулиан Ассанж

«Интересуется оружием и сомневается в будущем Америки»

Как уже говорилось выше, один из «коллег» по игровому чату в Discord описал Тейшейру как христианина и противника войны. Другой друг в интервью американским СМИ охарактеризовал офицера как патриота, набожного католика и либертарианца (сторонника свободной экономики и минимального вмешательства государства в общественную жизнь), который интересуется оружием и сомневается в будущем Америки.

По словам друга, он заочно познакомился с Тейшейрой до 2020 года на сервере Discord, посвященном в основном оружию и либертарианской политике, и сблизился из-за их общего интереса к пистолетам «Глок» и католицизму.

Позже мужчина присоединился к основанному Тейшейрой новому серверу Discord под названием Thug Shaker Central, который стал основным местом общения для группы из примерно 20 человек. В реальной жизни Тейшейра был «вполне нормальным парнем», сказал его друг, который в итоге познакомился с Тейшейрой лично.

Мужчина также вспомнил, что Тейшейра начал делиться секретными документами на сервере Discord примерно в феврале 2022 года, с начала российской спецоперации на Украине, которую он рассматривал как «удручающую» битву между «двумя странами, которые должны иметь больше общего, а не держаться врозь».

Кадр из видео с канала: t. me/KuvshinnikovLive Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в зоне СВО

Обмен секретными документами был предназначен «для просвещения людей, которых он считал своими друзьями и которым можно было доверять», свободными от пропаганды. Участники сервера договорились никогда не делиться документами за его пределами, поскольку они могли нанести ущерб интересам США.

Недавние заявления других участников сервера о том, что некоторые из его членов были русскими и украинцами, были «чистой выдумкой», сказал собеседник издания. По его словам, один из участников, выдававший себя за «российского морского офицера», на самом деле жил в Кентукки, и его в итоге заблокировали на сервере. Другой участник Thug Shaker Central в конечном итоге поделился документами на другом сервере, что привело к их распространению в Интернете.