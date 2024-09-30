Москва, 30 сентября, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Таганский суд Москвы оштрафовал социальную сеть Discord на ₽3,5 млн за неудаление запрещённой информации. Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

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«Discord Inc признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей владельцем социальной сети»)», — отмечается в Telegram-канале судов.

Санкции статьи предусматривают штраф до ₽4 млн.

Как сообщало ИА Регнум, 13 августа суд оштрафовал Telegram на ₽4 млн из-за отказа мессенджера удалить запрещённую на территории России информацию. Это уже не первый случай неудаления Telegram запрещённой в РФ информации. 8 июля Таганский суд Москвы вынес решение оштрафовать мессенджер на ₽3 млн за отказ удалять сообщения с призывами к антиправительственным акциям.

31 июля суд в Москве оштрафовал социальную сеть TikTok на ₽4 млн за отказ выполнить предписание Роскомнадзора. TikTok неоднократно привлекали к административной ответственности за неудаление запрещённого в России контента. Так, в отношении компании назначили штрафы на более чем ₽15 млн.