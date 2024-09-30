Граждане России через годы и непростые испытания шли к судьбоносному воссоединению Донбасса, Запорожской и Херсонской областей с Родиной; мы знали, «в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады долгих восемь лет жил Донбасс».

ИА Регнум

Такие слова прозвучали в обращении президента Владимира Путина, приуроченном к двухлетней годовщине возвращения ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины в состав России.

Напомним, 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в торжественной обстановке были подписаны договоры о присоединении к РФ четырёх новых территорий.

Это событие стало возможным благодаря референдуму, который прошёл 23–27 сентября в ЛНР, в освобождённой части ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Подавляющее большинство высказалось за возвращение на Родину: в ДНР — 99,23% участников референдума при явке 97,51%, в ЛНР — 98,42% при явке 94,15%, в Запорожье — 93,11% при явке 85,4%, в Херсонской области — 87,05% при явке 76,86%.

То, как два года назад проголосовали люди на прифронтовых и недавно освобождённых в ходе СВО территориях, подтвердило — народ Донбасса, Приазовья и Причерноморья видит своё будущее вместе с Россией.

Об этом говорил и президент Путин в своём обращении.

«Россия не бросила своих братьев и сестёр»

В 2014-м жители Донбасса «выступили против вооружённого государственного переворота в Киеве, дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической Родины, от России», подчеркнул глава государства.

Россия не бросила своих братьев и сестёр, пытаясь достичь мирного разрешения тяжелейшего конфликта, напомнил президент. Но, подчеркнул он, известно, чем закончился переговорный процесс, который должен был остановить кровопролитие в Донбассе — переговоры закончились «ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию».

Киевский режим планомерно насаждал ненависть и радикальный национализм, разжигал вражду ко всему русскому, поставлял оружие, направлял наёмников и советников, готовил ВСУ к новой войне, чтобы вновь, как весной и летом 2014 года, устроить карательную акцию в Донбассе.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3919687" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Видеообращение по случаю Дня воссоединения

Зимой 2022-го в качестве целей новой агрессии были намечены не только Донбасс, но и Крым и другие российские регионы, указал Путин. «Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции, её поистине освободительный характер», — добавил президент.

Сейчас новым территориям, оправляющимся от тяжёлых боёв, помогает вся Россия. Строятся дома, школы и детские сады, восстанавливаются предприятия, подчеркнул Путин. «Многое делают представители и крупного, и малого бизнеса. Огромный вклад вносят волонтёры, общественные и религиозные организации, парламентские партии», — добавил президент.

Обращаясь к жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, российский лидер поблагодарил их за стойкость, решительность и твёрдость — и за то, что они смогли сохранить и продолжают передавать «из поколения в поколение наши духовные ценности, историческую память, традиции и культуру и прежде всего великую любовь к Отечеству, которая является для всех нас главной опорой в жизни».

В целях пролетаризации

История Новороссии в XX и начале XXI веков стала одной из ярчайших трагедий в истории русского мира. Но дерусифицировать, сделать эти земли «заграницей» так и не удалось.

Эти исторические русские земли являются частью региона, получившего название Новороссия, будучи до этого пограничной малонаселенной степной зоной, стали активно заселяться русскими поселенцами со второй половины XVIII века. Тогда же были основаны крупнейшие города, в том числе Александровск (сейчас Запорожье), Екатеринослав (сейчас Днепропетровск — или «Днепр» в терминологии киевского режима), Луганск, Одесса, Херсон.

Во время гражданской войны эти территории стали частью Донецко-Криворожской Республики, выступившей на стороне красных. Однако после окончания боевых действий большевики приняли решение присоединить регион к Украине. Считалось, что этот шаг поможет «пролетаризировать» аграрное Правобережье Днепра, лишенное собственных промышленных мощностей, уравновесив националистический порыв украинской интеллигенции за счет русских рабочих.

История показала полную ошибочность такого подхода. Случилось обратное: регион не только стал кормить остальную республику в течение 70 лет советской власти и 30 лет «незалежности», но и подвергался настойчивым попыткам «украинизации» — как мягкой, так и насильственной.

Террор и сопротивление ему

Жирную точку в существовании Украины «имени Владимира Ильича Ленина» поставили события 2014 года, когда власть в Киеве перешла в руки неонацистов. Страна раскололась на три неравные части.

Крым, вошедший в состав УССР только в 1954 году после смерти Сталина, сразу же принял решение вернуться в состав России 18 марта 2014 года по результатам референдума.

Правобережная Украина практически безоговорочно подчинилась неонацистам и их кукловодам из западных столиц. Трагическая судьба ожидала левобережную часть страны и Новороссию, жители этих регионов выступили против незаконного переворота, большинство этих движений было разогнано с беспредельной жестокостью.

Самым ярким примером зверств необандеровцев стала трагедия Дома Профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, когда не менее полусотни пророссийских активистов погибли в огне, еще около десятка были убиты при попытке выбраться из горящего здания.

Также акты сопротивления агрессии неонацистов имели место в Харькове, Днепропетровске, Херсоне и других городах.

Примером стойкости и героизма, родившим подвиги, подобные деяниям времен Великой Отечественной войны, для всего мира стало героическое сопротивление Донецкой и Луганской народных республик против наступающих волн агрессии неонацистского режима, объявившего своему народу войну, лицемерно названную «антитеррористической операцией».

Помимо кошмаров боевых действий и мародерств города Донбасса, столкнулись и с ужасами обстрелов мирных городов, в том числе и запрещенным вооружением, например кассетными боеприпасами, поставляемыми Украине странами НАТО с самого начала «АТО».

Сейчас в Донецке и Луганске стоит множество памятников мученической стезе этих городов.

РИА Новости/ Игорь Маслов

Например, Аллея ангелов — мемориал в честь погибших в ходе боевых действий и обстрелов детей Донбасса, расположенный в парке культуры и отдыха Донецка.

Во исполнение принципа самоопределения

Освобождение территориям Новороссии принесло начало СВО. Уже к первой половине марта 2022 года российские войска взяли под контроль большую часть ЛНР, продвинулись в Донецкой Народной Республике, в Запорожской области и Херсонщине. Были освобождены Бердянск и Мелитополь, Новая Каховка и Сватово. Впереди были тяжёлые сражения за Мариуполь и Лисичанск, Артёмовск и Авдеевку.

При этом ещё в начале СВО в тылу на освобождённых территориях началось налаживание мирной жизни и интеграции с Россией. Так уже 4 мая 2022 года было принято решение об упрощении выдачи российского гражданства жителям ДНР и ЛНР, 25 мая меры были распространены на Запорожскую и Херсонскую области, с 11 июля — на территорию Украины.

20 сентября правительства двух республик и двух регионов приняли решение о проведении референдумов о вхождении в состав России. Как уже говорилось выше, 23–27 сентября подавляющее большинство жителей новых территорий сказали «да» воссоединению.

Это был результат свободного волеизъявления народа, подчеркнул президент Путин, выступая 30 сентября 2022 года на церемонии подписания договоров России с народными республиками Донбасса, Херсонской и Запорожской областями. Наша страна учла неотъемлемое право людей, живущих на этих землях — право, которое «закреплено в первой статье Устава ООН, где прямо сказано о принципе равноправия и самоопределения народов».

Тогда же президент напомнил о не менее важном факторе, повлиявшем на решение жителей регионов — историческую память:

«Повторю: это неотъемлемое право людей, оно основано на историческом единстве, во имя которого побеждали поколения наших предков, те, кто от истоков Древней Руси на протяжении веков созидал и защищал Россию. Здесь, в Новороссии, сражались Румянцев, Суворов и Ушаков, основывали новые города Екатерина II и Потёмкин. Здесь стояли насмерть наши деды и прадеды во время Великой Отечественной войны».

Киев «подтвердил делом» правильность выбора 2022 года

Спустя два года единство жителей четырех регионов с остальной Россией не только не поколебалось, но и более окрепло. Во многом причиной этому стала разница между подходом к этим землям властей России и Украины. Россия на протяжении этого времени всячески способствовала восстановлению и развитию регионов, из руин был возрожден Мариуполь, были налажены системы здравоохранения и образования, жителям оказывалась вся необходимая гуманитарная помощь.

РИА Новости/Сергей Аверин

Тем временем со стороны киевского режима жители регионов встретили ненависть. Одновременно с заявлениями о непризнании потери регионов неонацисты ведут постоянные обстрелы «своих» территорий, не щадя никакие гражданские объекты и подходя к вопросу с особым цинизмом:

«В Крыму нет и не может быть никаких пляжей, туристических зон и других фиктивных признаков мирной жизни. <…> Крым — это также большой военный лагерь и склад с сотнями прямых военных целей», — заявил советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк о теракте, совершенном против отдыхающих на пляже Севастополя 23 июня этого года. Яркий пример отношения киевского режима к «своим» территориям и жителям.

Террору украинцев активно способствуют страны Запада, поставляя неонацистам новое вооружение, в том числе для обстрелов.

Киевский режим несет территориям Новороссии террор, кровь и смерть, Россия дает им добро, заботу и созидание. Жители Донбасса, Приазовья и Херсонщины раз за разом убеждаются в правильности своего выбора.

Уже не «новые территории»

Свой выбор жители Новороссии подкрепляют делом, действительно став одним народом с теми, кто живёт в остальной России, раз за разом доказывая, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области не «новоприсоединенные территории», а русские земли, бывшие таковыми всегда.

Мы вместе радуемся победам и печалимся неудачам и трагедиям, мы вместе куем наше будущее. Показательной стала реакция жителей Новороссии на обстрелы Белгородской области и вторжение на курскую землю.

С первых дней трагических событий они стали помогать пострадавшим, предоставляя им убежище и собирая гуманитарную помощь, став примером патриотизма и гражданственности для всей России.

Таким образом жизнь показала: воссоединение четырех регионов со страной — это раз и навсегда. Более 100 тысяч квадратных километров — теперь наша территория, миллионы человек — теперь россияне, не меньшие, чем жители Москвы, Мурманска или Владивостока.

Кроме большой внутрироссийской важности присоединения Донецка, Луганска, Запорожья и Херсонщины, это событие возымело и огромное геополитическое значение. Разрушена система унижения русскоязычного населения, фактически узаконенная в 1991 году.

Страны Запада, все девяностые почивавшие на лаврах победителей холодной войны и творцов однополярного мира, наконец получили серьезный отпор, вызов, несущий послание: теперь народы сами будут решать свою судьбу. Русские люди, выбравшие жизнь в России вопреки желанию США и их марионеточного киевского режима — пример для всего мира.

Освобождение Донбасса и Новороссии продолжается. Бойцы ВС России сдерживают противника в запорожских степях и на берегах реки Оскол, продолжают бои за освобождение Часова Яра и Угледара, прорываются к Торецку (Дзержинску) и Покровску (Красноармейску).

Как отметил Владимир Путин в обращении 30 сентября, память о достижениях и победах своих великих предков дает силы участникам специальной военной операции.

«Сражаясь сейчас в Донбассе и в Новороссии, отстаивая курские, белгородские, брянские рубежи, они защищают всю огромную, прекрасную, любимую нами Россию. Мы гордимся нашими героями, делаем всё, чтобы поддержать их», — сказал президент.

Но главное сделано — эти земли не удалось навсегда отделить от России. Донбасс и Новороссия возвращаются на свою историческую родину.