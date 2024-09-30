Москва, 30 сентября, 2024, 09:24 — ИА Регнум. В восстановление мирной жизни в Донбассе и Новороссии включились все российские регионы. Об этом 30 сентября заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ.

Валерий Мельников/РИА Новости Восстановление Мариуполя

Президент уточнил, что сейчас на освобождённых от украинских боевиков территориях ведётся восстановление предприятий, а также возводятся жилые дома, больницы, школы и детские сады.

«В эту работу включены все российские регионы. Многое делают представители и крупного, и малого бизнеса. Огромный вклад вносят волонтёры, общественные и религиозные организации, парламентские партии», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, в начале августа Путин отметил мужество строителей и коммунальщиков, которые продолжают восстанавливать объекты в Донбассе и Новороссии, несмотря на боевые действия. Российский лидер уточнил, что за два года строители и коммунальщики ввели в новых регионах России 20 тыс. объектов — жильё, дороги и ключевые объекты инфраструктуры, которые являются необходимыми для нормальной жизни людей.

В Мариуполе в Донецкой Народной Республике в конце июля открыли восстановленный железнодорожный вокзал. Глава Федерального агентства железнодорожного транспорта Алексей Дружинин высоко оценил качественную работу строителей и назвал отличным подарком городу и его жителям скорое окончание восстановительных работ.