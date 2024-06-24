Киев, 24 июня, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Советник руководителя офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк выступил с утверждением, что в Крыму якобы не должно быть никаких признаков мирной жизни. Он заявил об этом 24 июня в Telegram-канале после ракетной атаки ВСУ по полуострову.

Nicolae Dumitrache/AP/TASS Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк

«В Крыму нет и не может быть никаких «пляжей», «туристических зон» и других фиктивных признаков «мирной жизни», — написал Подоляк.

Он также назвал регион большим военным лагерем и складом с сотнями «прямых военных целей».

Как передавало ИА Регнум, ранее 24 июня уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила, что двое из пострадавших при ударе украинской армии по Севастополю детей находятся в крайне тяжёлом состоянии. Она уточнила, что ещё шестеро детей находятся в реанимации.

Позднее в этот же день лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал, что НАТО пытается развязать тотальную войну ударом ВСУ по Севастополю. Политик подчеркнул, что киевский режим сумел нанести такой удар после поставок американских ракет ATACMS, оснащённых очень разрушительными осколочными боевыми частями.

В Министерстве иностранных дел России 24 июня назвали не вызывающей сомнений причастность США к ракетной атаке украинской армии на Севастополь. В МИД утончили, что Вашингтон и сателлиты создали и воспитали неонацистский киевский режим. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших при атаке ВСУ на Севастополь.

Днём 23 июня украинская армия выпустила пять американских оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские силы противовоздушной обороны перехватили четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой ракеты в воздухе привёл к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя.

В Минобороны уточнили, что ответственность за эту атаку несут США, которые передали Киеву эти ракеты. В ведомстве отметили, что полётные задания в АTACMS вводят американские военные специалисты на основе собственных данных спутниковой разведки.