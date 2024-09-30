Москва, 30 сентября, 2024, 09:30 — ИА Регнум. Специальная военная операция на Украине носит поистине освободительный характер. Об этом 30 сентября в видеообращении по случаю Дня воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией заявил президент РФ Владимир Путин.

Алексей Майшев/РИА Новости

Глава государства подчеркнул, что неонацистская диктатура в Киеве хотела навсегда оторвать эти регионы от их исторической Родины — России. По его словам, Москва долгие годы, начиная с 2014 года, предпринимала попытки мирно решить конфликт, однако за это десятилетие Запад превратил Украину в антироссийский плацдарм.

Путин добавил, что украинскую армию готовили к новой войне, чтобы устроить карательную акцию на Юго-Востоке Украины. При этом, указал президент, в качестве целей были намечены не только Донбасс, но и Крым, и другие российские регионы.

«Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции, её поистине освободительный характер», ― сказал глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, ранее российский президент заявил, что целями спецоперации по денацификации на Украине, которую начали 24 февраля 2022 года, являются защита людей и самой России от угроз, попытки создать которые наблюдаются на прилегающих исторических российских территориях.

15 сентября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что российским военнослужащим хватает возможностей и экономической поддержки для достижения всех поставленных на спецоперации целей. По его словам, СВО стала крайней мерой, к которой решено было прибегнуть после того, как Запад и Киев отвергли предложения о диалоге.

Представитель Кремля подчеркнул, что для России не существует альтернативы победе в специальной военной операции. По его словам, её не было на протяжении всей истории существования страны, нет её и сейчас.

Власти РФ неоднократно отмечали, что готовы к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом специальной военной операции, а также при условии признания новых территориальных реалий. Российский лидер назвал условия, при которых Москва готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. По его словам, киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.

Президент РФ 5 сентября назвал освобождение Донбасса приоритетной целью специальной военной операции.