Москва, 30 сентября, 2024, 10:49 — ИА Регнум. Россия является исторической родиной Донбасса и Новороссии, а Украина намеревалась навсегда оторвать эти регионы от неё. Об этом 30 сентября заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ.

РИА Новости/ Сергей Аверин

Он подчеркнул, что украинскую армию после 2014 года готовили к новой войне против юго-восточных территорий. Одной из целей для нападения являлся Крым и другие российские регионы.

«Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции, её поистине освободительный характер», — сказал Путин.

Он поблагодарил жителей Донбасса и Новороссии за стойкость и твёрдость духа, их стремление передавать новым поколениям российские духовные ценности, историческую память, традиции и культуру.

Как сообщало ИА Регнум, в обращении глава государства напомнил, что Россия пыталась мирным путём разрешить конфликт в Донбассе после 2014 года, однако это закончилось ложью, подлогом и обманом со стороны западных стран. Украина же в результате подобных действий превратилась в военный плацдарм, нацеленный на РФ.

По словам президента, в восстановление мирной жизни в Донбассе и Новороссии включились все российские регионы. Сейчас на освобождённых от украинских боевиков территориях ведётся восстановление предприятий, а также возводятся жилые дома, больницы, школы и детские сады, отметил Путин.

В мае глава государства заявил, что после восьми лет издевательств Киева над жителями Донбасса России пришлось принять меры по защите людей вооружённым путём. Люди, жившие и проживающие ныне на территории воссоединившихся с Россией регионов, всегда считали РФ исторической родиной, а она считала этих людей «своими», добавил российский лидер.