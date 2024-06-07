Нынешним летом Луганск отмечает годовщину, о которой многие хотели бы забыть: десять лет назад город пережил настоящий ад. Но забыть луганчанам не дают. По городу снова бьёт артиллерия, только теперь уже американские дальнобойные ракеты.

ИА Регнум

Утром 7 июня ВСУ ударили по Луганску пятью ракетами ATACMS, которые производят США. В Минобороны России сообщили, что четыре ракеты удалось сбить, а одна ударила по двум многоквартирным домам. В одной из пятиэтажек обрушился подъезд.

Сотрудники МЧС России обнаружили под завалами обстрелянного дома восемь человек, семерых удалось спасти, ещё одного пытаются достать. Также сотрудники МЧС эвакуируют жителей дома. Разборы завалов продолжаются.

Известно о четырёх погибших, еще 46 человек пострадали — среди них четверо детей, рассказала глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко. Пять человек находятся в тяжёлом состоянии.

По словам главы Минобрнауки ЛНР Ивана Кусова, пострадали несколько образовательных учреждений: две школы, три детских сада, Луганский колледж информационных технологий и предпринимательства, а также один из корпусов Далевского университета.

Сейчас власти Луганска формируют штаб помощи пострадавшим.

Своими глазами попадание ракеты в жилой дом видел луганский писатель, автор романа «Эпоха мертворождённых» Глеб Бобров. В этот момент он был на балконе. Спасло его, говорит писатель, чудо. Серьёзно Бобров не пострадал: «осколками стекла посекло руку и ухо».

Запад бьёт по Луганску

С начала 2015-го и до мая 2023 года ВСУ практически не били по Луганску. К тому же в начале СВО российская армия освободила значительную часть ЛНР, сделав невозможными удары по столице республики оружием, которым располагала украинская армия.

Жители города начали осторожно говорить, что могут, наконец, вздохнуть спокойно.

Но 11 мая Великобритания официально объявила, что передала ВСУ дальнобойные ракеты Storm Shadow. И уже 12 мая, в День Республики, в Луганске поняли — британцы не соврали. ВСУ ударили двумя ракетами, травмы получили мирные жители.

А уже на следующий день те же ракеты ударили по территории луганского предприятия «Поли-Пак». Взрывами выбило стёкла в ближайших домах, повредило крыши.

«Это на территории бывшего сотого завода, предприятия «Поли-Пак». Старая часть Луганска, там предприятия и частный сектор рядом. Предприятие достаточно давно не работало», — рассказывал Родион Мирошник, до вхождения ЛНР в состав России он был послом республики.

Продолжились удары практически через год. 20 мая 2024 года ВСУ били по жилому массиву посёлка Юбилейный, что на западе Луганска. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что удар был нанесён с использованием западного вооружения.

А 27 мая украинские войска ударили по городу ракетами с кассетными боеприпасами.

«Терпя поражение на фронте, украинские вооруженные формирования бьют по мирным домам и объектам гражданской инфраструктуры», — сказал Пасечник.

И теперь — новый удар. Горожане, сами того не желая, вспоминают события десятилетней давности.

Ехали пересидеть и не вернулись

Первые дни лета 2014 года стали точкой невозврата для Луганска в отношениях с Украиной. 2 июня штурмовик Су-27 выпустил неуправляемые ракеты по четырёхэтажному зданию бывшей Луганской областной госадминистрации, где располагается правительство ЛНР.

Погибли восемь человек — трое мужчин и пять женщин. 28 человек получили осколочные ранения. Прежде, когда громыхало на окраинах города, где шли тяжёлые бои ополчения с начавшими «антитеррористическую операцию» украинскими войсками, многие оптимисты верили: в Луганск война не придёт. Но она пришла.

Тогда люди, кто мог, начали уезжать, особенно молодёжь. Ехали «на недельку-другую», брали с собой маленькие чемоданы с несколькими футболками. Казалось, что пересидят и вернутся — не может же это продлиться долго?!

16 июля вместе, хоть и в разных направлениях, уезжали из Луганска брат и сестра: Олег с женой ехали в Киев к родственникам отца, Оксана — в Ростов к родственникам матери. Толком не прощались. Верили, что скоро увидятся. В Луганске оставались их родители.

На следующий день ВСУ обстреляли здание ж/д вокзала, пострадало железнодорожное полотно. Поезда больше не ходили.

С двадцатых чисел июля в городе пропала связь. Брат с сестрой в тысяче километров друг от друга не находили себе места и без конца листали ленту новостей: куда прилетело в Луганске, где горит, сколько пострадавших. Когда Олег прочитал, что был «прилёт» в самый центр города в район частного сектора, где живут родители, а они двое суток не выходили на связь, парень решил возвращаться. Но как это сделать, непонятно. Поезда не ходят, в город никого не пускают.

Евгений Биятов/РИА Новости Цветы у здания областной администрации Луганска после авиаудара ВВС Украины 2 июня 2014

В это время на подступах к Луганску шли бои. Украинская армия хотела выйти к границе с Россией и взять её под контроль. Не получилось.

Телефон у Олега зазвонил 25 июля. Звонил отец: специально выехал на окраину города, чтобы поймать сигнал. Разговор постоянно прерывался. Удалось расслышать, что родители живы, света и воды нет, а мины рвутся всё ближе к дому. Отец храбрился, но по голосу было понятно, что ситуация крайне тяжёлая.

«Можешь умереть буквально в любую минуту»

Уже в начале августа Олег с Оксаной поняли, что ни через пару недель, ни через пару месяцев вернуться не получится. Продолжалось бесконечное листание новостей. Девушка просыпалась ночью и брала в руки телефон. Когда увидела, что офис, где она работала, сгорел дотла, расплакалась. От обиды, боли и невозможности ни на что повлиять.

Четвёртого августа мать Оксаны и Олега вышла на улицу — шла к соседям. Снаряд разорвался в 50 метрах от неё. Спасло женщину росшее рядом с домом дерево, которое давно хотели спилить, но муж всё откладывал. Оказалось, не зря: осколками его буквально срезало, остался пенёк. Уже забежав в дом и отдышавшись, женщина почувствовала боль в ноге. Осколок не вошёл внутрь, а прошёл по касательной, оставив глубокий порез.

Дочь и сын о произошедшем узнали только в следующем году. Мать не хотела сообщать плохие новости.

В середине августа умерла пожилая соседка — сердце. Ей было за 70. Похоронить на кладбище было невозможно, поэтому могилу вырыли прямо во дворе частного дома. Рыдала вся улица: в самое тяжёлое время сдружились даже те, кто раньше чуть не дрался из-за споров, правильно ли стоит забор между домами. Еду готовили на кострах в огромных кастрюлях, тут же разливали по тарелкам. Перестали запирать на замок калитки — вдруг кто-то будет идти мимо и начнётся обстрел?

Когда дети уже в Ростове, на свадьбе Ольги, спросили у матери, чем занимались люди в это страшное время, она сказала: разным. Научились по звуку отличать, что «прилетает», прикидывать, сколько секунд у тебя есть, если есть, чтобы спрятаться. Научились экономить воду, вспомнили старые «народные» рецепты. Не было электричества — ложились пораньше, вставали с рассветом.

«Помните, мне муж дарил 20 томов Агаты Кристи на 40 лет? Вот их перечитала», — рассказала женщина.

А еще сказала, что им с мужем просто повезло. Многим не повезло. Справедливо ли это, никто не знает. Когда понимаешь, что можешь умереть буквально в любую минуту, приходит какая-то отрешённость.

Свадьбу Ольги играли в июле 2015 года. Приехавших родителей брат с сестрой не узнали — они постарели на десять лет.