Москва, 30 сентября, 2024, 09:14 — ИА Регнум. Россия гордится героями спецоперации и делает всё для того, чтобы их поддержать. Об этом 30 сентября заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ.

Александр Река/ТАСС

Как отметил глава государства, в данный момент россияне занимаются отстаиванием безопасного и благополучного будущего, сохраняют верность традициям и заветам, а также защищают память о достижениях и победах своих великих предков.

«Эти чувства дают силы участникам специальной военной операции. Сражаясь сейчас в Донбассе и в Новороссии, отстаивая курские, белгородские, брянские рубежи, они защищают всю огромную, прекрасную, любимую нами Россию. Мы гордимся нашими героями, делаем всё, чтобы поддержать их», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября глав государства назвал поддержку всеми россиянами участников спецоперации залогом будущих побед. Путин уточнил, что это также является основой для единства российского общества.

В конце июля Путин подписал указ, устанавливающий выплату в 400 тыс. рублей для участников СВО, подписавших контракт с Минобороны. Право на выплату получили россияне и иностранцы, которые заключат контракт с Министерством обороны с 1 августа по 31 декабря 2024 года на срок один год и более для участия в спецоперации.