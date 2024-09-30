Москва, 30 сентября, 2024, 09:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил российских граждан с Днём воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с РФ. Видеообращение главы государства опубликовано 30 сентября на сайте Кремля.

Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин

Российский лидер назвал это событие поистине судьбоносным.

«Мы шли к нему через годы и непростые испытания. Знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады долгих восемь лет жил Донбасс. Каким притеснениям подвергались жители Новороссии. Они выступили против вооружённого государственного переворота в Киеве, дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической родины, от России», — сказал президент в видеообращении.

Глава государства поблагодарил жителей новых российских регионов за стойкость, решительность и твёрдость, за сохранение духовных ценностей, исторической памяти, традиций, культуры и великую любовь к Отечеству.

«Сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков, нашу общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков, верность их традициям и заветам <…> Мы гордимся нашими героями, делаем всё, чтобы поддержать их», ― добавил Путин.

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Он также подчеркнул, что все намеченные цели будут достигнуты.

Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля подписали договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей и об образовании новых субъектов Российской Федерации. Четыре региона вернулись в состав России по итогам референдумов, проведённых два года назад 23–27 сентября.

28 сентября 2023 года российский лидер подписал закон о праздновании Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. В сопроводительных документах к закону отмечалось, что воссоединение четырёх регионов с Россией основано на исторической общности народов и стало результатом волеизъявления граждан, реализации ими права свободно определять свой политический статус.