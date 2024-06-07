Нарендра Моди без малого десять лет находится на посту премьер-министра Индии. За это время страна-субконтинент поднялась с 10-го на 5-е место среди экономик мира (по оценке МВФ), и — уже по оценке самого Моди — становится «голосом Глобального Юга». В этом качестве Нью-Дели предлагает себя в качестве посредника в разрешении наиболее острых конфликтов, включая украинский.

Prime Minister's office Моди обсуждает пандемию COVID-19 с главными министрами посредством видеоконференции в июне 2020 года

Индия под руководством Моди стремится поддерживать баланс отношений и с коллегами по БРИКС, и одновременно с Западом. Индия не против того, чтобы найти в лице США противовес растущей мощи Китая. Но явное нежелание Дели «по полной программе» включаться в санкционную кампанию против России осложняет отношения с западными партнерами.

14-й глава правительства в «самой большой демократии мира», Нарендра Дамодардас Моди родился 17 сентября 1950 года в городе Ваднагар в нынешнем штате Гуджарат.

Сторонники Моди любят подчёркивать — это первый премьер, родившийся в независимой Индии, и главное, происходящий не из высших каст.

По конституции Индии, все касты, варны и другие социально-профессиональные группы уравнены в правах, но вопрос происхождения по-прежнему имеет серьёзное значение. Особенно для электората Моди из «Бхаратия джаната парти» (БДП, Индийской народной партии), чья идеология — «хиндутва», индийский национализм.

Во время избирательной кампании 2014 года в СМИ был сделан вброс. Якобы семья Моди принадлежит к в привилегированному сословию, брахманам, но политик, из популистских соображений, «примазывается» к низшим кастам. Но это не так. Семья Моди принадлежит к касте «модх-гханчи», сообществу давильщиков масла из Гуджарата.

Prime Minister's Office, Government of India Главный министр Гуджарата Нарендра Моди встречается с премьер-министром Аталом Бихари Ваджпаи в Нью-Дели, 27 марта 2002

Впрочем, модх-гханчи давно уже — не маслобои, а торговцы. Например, отец нынешнего премьера, Дамодадрас Мулчанд Моди держал бакалейную лавку. Сам Нарендра Моди рассказывал, как в детстве помогал отцу в чайной на железнодорожной станции Ваднагара. Братья премьера не подтверждают эту историю, но прозвище «чай-вала» (продавец чая) закрепилось за Нарендрой.

Возвращаясь к вопросу о кастах — хотя Нарендра Моди в официальных анкетах записал своих родичей модх-гханчи в Other Backward Classes («другие отсталые классы» — статус, гарантирующий социальные льготы), это далеко не самая угнетаемая каста. До далитов-неприкасаемых им далеко.

Более того, торговцы модх-гханчи традиционно находятся в хороших отношениях с кастой финансистов и коммерсантов банья, к которой принадлежал Махатма Ганди.

В старших классах Нарендра слыл обычным «середнячком» в плане оценок, но при этом — увлеченным и одарённым спорщиком. Тогда же он заинтересовался любительским театром — причём, как отмечается в биографиях, предпочитал играть выдающихся личностей. В политику же Моди пришёл ещё раньше.

В возрасте восьми лет мальчика привели на собрание «Раштрия сваямсевак сангх» («Союза добровольных слуг родины», РСС) — одного из старейших и наиболее влиятельных националистических движений Индии, с активистским и военизированным уклоном.

До и после Второй мировой войны РСС был самым главным конкурентом ненасильственного движения Ганди, и базой для правой оппозиции Индийскому национальному конгрессу. Именно активист РСС Натурам Годзе в 1948 году застрелил Махатму Ганди.

Government of India Встреча Моди с тогдашним премьер-министром Индии Манмоханом Сингхом в 2004 году

«Союз добровольных слуг родины» трижды оказывался под запретом: после убийства Махатмы, во время введённого Индирой Ганди военного положения 1975-78 годов, и в 1992-м — после разрушения толпой индусских националистов заброшенной мечети падишаха Бабура.

Но сейчас РСС — легальная и уважаемая организация, крупнейшее некоммунистическое движение планеты, которое в 2025 году отметит своё столетие. И именно на основе РСС в 1980-м году была создана партия Моди, «Бхаратия джаната парти».

Под шафрановым флагом «Союза добровольных слуг» Нарендра Моди «прослужил» с подросткового возраста и до тридцати лет. Начинал «младшим кадетом» организации и политическим агитатором. Пошел добровольцем в Национальный кадетский корпус и служил в тыловых службах индийской армии во время индо-пакистанской войны 1965 года.

В 17 лет он, по настоянию семьи, женился на девушке по имени Яшодабен Чиманлал, годом его старше. Это был типичный «брак по сговору», который Нарендра де-факто расторг, когда ему исполнился 21 год. Вскоре после свадьбы будущий политик покинул дом и два года путешествовал по Индии.

Нарендра и Яшодабен формально никогда не разводилась, но о своем браке Моди рассказал публично только в 2014 году, незадолго до национальных выборов, когда он стал премьер-министром. Моди долго держал свое супружество в секрете, потому что иначе он не мог стать прачараком (миссионером) «Союза добровольных слуг родины».

Когда 19-летний паломник вернулся в Ахмадабад, самый большой город Гуджарата, он возобновил свою деятельность в РСС. Союз поддерживал народно-освободительное движение в Восточном Пакистане (нынешний Бангладеш) «Мукти-бахини», которое тогда сражалось против пакистанской армии.

Prime Minister's Office Моди встречается со своей матерью после победы на всеобщих выборах в Индии в 2014 году

Центральное правительство Индии во главе с Индирой Ганди запретило открытую поддержку «Мукти-бахини». Незадолго до индо-пакистанской войны 1971 года Моди принял участие в протесте в Нью-Дели против индийских властей, за что был арестован. После этого он заручился большим авторитетом в РСС и стал там штатным активистом.

В 1975–1977 годах, когда деятельность «Союза добровольных слуг родины» была запрещена, Моди участвовал в подпольном издании его агитационных листовок.

Примерно в то же время молодой активист переехал в Нью-Дели, где заочно изучал политологию в Делийском университете.

После получения степени бакалавра, Моди вернулся в родной Гуджарат, где в 1985 году вступил в «Бхаратия джаната парти» — Индийскую народную партию, после чего его политическая карьера стремительно пошла вверх.

В 1988 году 38-летний Моди вошел в руководство партии «на малой родине», в 1995 году активно участвовал в избирательной кампании БДП на местных выборах, а в 1998 году — уже на национальном уровне. В 1998–2001 году он занимал должность генерального секретаря БДП.

C 2001 по 2014 годы Моди работал главным министром правительства Гуджарата. Он занимал эту должность рекордный в истории штата срок — 12,5 лет.

За это время он провёл экономические реформы: добился притока иностранных инвестиций, провёл приватизацию, заботился о развитии инфраструктуры и о подавлении коррупции.

Presidencia de la República Mexicana Нарендре Моди во время визита в Мексику 2016

Любопытно, что индийский националист Моди делал особую ставку на завязывания экономических связей с Китаем — традиционным конкурентом Индии. Китайские бизнесмены с удовольствием посещали международный инвестиционный форум «Динамичный Гуджарат», который учредил Моди.

Будущий премьер тогда зарекомендовал себя эффективным менеджером — экономика штата за 2002-12 росла в среднем по 8% в год.

Правда, второй год работы Моди на посту главного министра ознаменовался печальным инцидентом. 27 февраля 2002 пассажирский поезд, перевозивший большое количество индуистских паломников, сгорел недалеко от города Годхра, погибло около 60 человек.

В публичном заявлении Моди заявил, что ответственность за инцидент несут местные мусульмане. Вслед за этим в штате начались массовые беспорядки, в ходе которых по официальным данным погибло 790 мусульман.

Моди обвинили в бездействии и попустительстве насилию. Несмотря на то, что в 2009 году специальная комиссия, сформированная Верховным судом Индии, признала Моди непричастным к разжиганию религиозной розни, американские, британские и европейские официальные лица объявили ему бойкот.

Вплоть до 2014 года глава Гуджарата числился персоной нон-грата в США. Когда он стал премьер-министром, ограничения все же пришлось снять.

В 2014 году Моди становится лидером БДП — Индийской народной партии и возглавляет ее предвыборную кампанию.

В своей риторике кандидат от правых националистов сосредоточился на коррупционных скандалах предыдущего правительства — которое возглавлял Манмохан Сингх из «Индийского национального конгресса». В плюс Моди пошли и успешные десять лет работы в Гуджарате.

Приоритетным направлением политики Индии Моди назвал экономическое развитие и борьбу с хищениями из казны. Вокруг перспективного кандидата от БДП объединились еще около 40 региональных партий — обычная практика для Индии.

Prime Minister's Office Моди во второй раз приносит присягу в качестве премьер-министра Индии. 2019

Избирательную кампанию «Бхаратия джаната» и её кандидата называли «волной Моди» — успех лидера националистов «смыл» прежние политические расклады.

«Бхаратия джаната парти» впервые за тридцать лет взяла абсолютное большинство в Лок Сабха — парламенте. И 20 мая 2014 года впервые за десять лет выдвиженец БДП занял кресло премьера.

С его приходом Нарендры Моди власти в стране была запущена программа экономической модернизации Make in India («Делай в Индии»), направленная на привлечение инвестиций, проведены денежная и налоговая реформы.

В 2014–2019 гг. ВВП страны сохранял в целом высокие темпы роста: в 2014 г. — 7,4%, в 2017 г. — 7%, в 2019 г. — 5%. На выборах 2019 года БДП вновь получила абсолютное большинство, и 31 мая Моди сформировал второй кабинет.

Тогда его кампания была сосредоточена на обороне и национальной безопасности, авиаудара по террористам в пакистанском городе Балакоте в качестве ответа на серию терактов и нападений джихадистов.

Во многом поддержка правительства Моди обусловлена экономическими успехами, а также прогрессом в области международных отношений.

Многие сферы индийской экономики открылись для прямых иностранных инвестиций на 100%. Индийское правительство также открыло оборонный сектор, где доля иностранного капитала в предприятиях может составлять до 49%.

В 2014 году благодаря программе Make in India получила 21,2 млрд долларов против 13,5 млрд годом ранее. Также Моди запустил программу «Цифровая Индия», результатом которого стало обеспечение высокоскоростного доступа в Интернет почти из любой точки страны.

Цель, которую к 2023-му обозначило индийское руководство — поднять страну с пятого на третье (после Китая и США) место в рейтинге экономик мира, в том числе за счёт развития высокотехнологичных отраслей.

Prime Minister's Office Моди на праздновании Дня йоги в Нью-Дели, 21 июня 2015

При этом премьер-националист демонстрирует приверженность традиционным религиозным ценностям «страны Бхарат» — Индии. 22 января 2024 года премьер принял участие в церемониальном открытии индуистского храма, посвященного Раме — одному из богов многочисленного индуистского пантеона. Моди ещё в 2014-м обещал открыть этот культовый центр в городе Айодхья — и сдержал слово.

Любопытно, что храм Рамы был построен на месте той самой мечети Бабура, которую в 1992-м разрушили радикальные индуисты, в том числе активисты «Бхаратия джаната парти».

Как бы Нарендра Моди ни критиковал предшественников из правительства «Индийского национального конгресса», но во внешней политике премьер продолжил линию кабинета Манмохана Сингха на многостороннее сотрудничество.

В 2016 году Индия председательствовала в БРИКС.

При Моди страна в рамках содружества обозначила для себя две цели: превратить группу «Бразилия-Россия-Индия-Китай-ЮАР» в более формализованный и эффективно работающий институт и продемонстрировать, что Индия готова к роли «ответственного глобального лидера».

Также Нью-Дели стал инициатором цифровизации процессов в БРИКС, результатами которой должны стать информационная безопасность и успешное противодействие киберугрозам. Индия была одной из первых стран, которая выступала за расширение союза, считая, что это поможет решить основные мировые проблемы.

На фоне активных действий в рамках БРИКС, Моди старается поддерживать партнерские контакты с Соединёнными Штатами. К 2022 году США обогнали Китай в качестве крупнейшего торгового партнёра Индии.

В 2017 году администрация Дональда Трампа перезапустила формально существовавший еще с 2008 года «четырёхсторонний диалог» Quad (Австралия, Индия, США и Япония) — международное объединение, чья цель состоит в сдерживании устремлений Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Alan SantosPR Лидеры БРИКС в 2019 году. Слева направо Си Цзиньпин (Китай), Путин (Россия), Болсонару (Бразилия), Моди и Рамафоса (ЮАР)

Особенно позитивные отношения сложились у правящей БДП с администрацией Барака Обамы (при котором активизировалась американо-индийская оружейная торговля), а затем и с Дональдом Трампом.

Проявлением стремления к партнерству стало решение Трампа и Моди подписать в 2019 году оборонные контракты на сумму не меньше 3 млрд долларов (в том числе, речь шла о закупках вертолётов AH-64E Apache и MH-60R Seahawk).

Столь же продуктивно Индия продолжает сотрудничать с американским ВПК и при Джо Байдене. В июне 2023, по итогам поездки Моди в Вашингтон — когда, со слов индийского премьера, началось «началось новое и славное совместное путешествие Индии и США» —

лидеры двух стран согласовали «дорожную карту» сотрудничества двух ВПК.

Тогда индийское минобороны одобрило закупку в США 31 боевого БПЛА MQ-9B SeaGuardian на 3 млрд долларов. Была достигнута договорённость — General Electric наладит в Индии производство двигателей для истребителей Tejas MK2.

А в ноябре 2023, уже по результатам поездки в Нью-Дели главы Пентагона Ллойда Остина в сопровождении госсекретаря Энтони Блинкена договорились о совместном производстве на индийской территории американских бронемашин Stryker.

С другой стороны, с 2017 по 2022 годы доля России в индийском оружейном импорте упала с 62% до 45%. Доля США в закупках Индии скромнее, но она не снижается — 10% в 2008–2022 годах.

С другой стороны, Нью-Дели — в рамках объявленной Моди стратегии Make in India — весьма заинтересован в оружейных контрактах, которые предполагают высокую степень локализации.

Россия такие возможности предоставляет (взять, например, проект стопроцентного производства автоматов АК-203 на индийской территории), в то время как США предлагают лишь готовый товар.

Индия под руководством Моди отказалась присоединиться к ужесточившейся с началом СВО санкционной кампании США и их союзников против России, и к другим попыткам Запада удушить нашу экономику. Более того, в 2023-м страна стала крупнейшим покупателем российской нефти, при постоянном росте закупок (37 млн тонн за январь–май 2023, больше чем за весь 2022 год).

White House Моди с президентом США Дональдом Трампом на митинге Намасте Трампа в Ахмадабаде, Индия. 2020

Официально власти Индии декларировали стремление соблюдать утверждённый G7 потолок цен на российскую нефть. На деле же, как констатировал в интервью The Financial Times глава евродипломатии Жозеп Боррель, Индия наживается на участниках санкций — перерабатывает импортированную из России нефть для продажи в Европе.

На правах хозяев саммита G20 (Индия председательствовала в «двадцатке» в 2023-м) Моди и его глава глава МИД Субраманьям ДжайшанкаротказалиВладимиру Зеленскому в очередном «стендапе» с международной трибуны. При этом, вопреки давлению Запада, на июньский саммит в Нью-Дели прибыл глава МИД России Сергей Лавров.

Касательно спецоперации России Моди придерживается компромиссной позиции, призывая стороны конфликта к переговорам и примирению. Он также неоднократно заявлял, что Нью-Дели — на правах «голоса Глобального Юга» готов внести свой вклад в урегулирование конфликта.

Многовекторность индийской политики и нежелание Нью-Дели превращаться в «младшего партнера» Вашингтона (при всей заинтересованности Индии в Соединённых Штатах как в противовесе Китаю) приводит к тому, что Запад не без подозрения относится к «крупнейшей демократии мира».

«Американские политики и эксперты выражают обеспокоенность по вопросу прав религиозных меньшинств в Индии, новых правил регулирования деятельности СМИ, меняющейся роли институтов гражданского общества, а также недавно изменившегося статуса Кашмира», — отмечал научный руководитель Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Кортунов в докладе на сайте РСМД.

Моди, который в августе 2023-го пообещал индийцам «тысячу лет величия» (которые приходят на смену «тысячи годам порабощения»), полагает — величие будет возможно только в том случае, если Индия превратится в самостоятельный геополитический полюс.

Индийский премьер на правах лидера крупнейшей державы «Глобального Юга» не раз указывал, что от современных конфликтов страдает бывший «Третий Мир»: Азия, Африка и Латинская Америка.

Впрочем, при этом Моди не указывает на виновников этих конфликтов и кризиса, а старается сохранить нейтралитет, надежные партнерские отношения как с Западом, так с Евразией и Востоком и призывает решать любые геополитические стороны через посредство ООН.

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ИА Регнум:

https://regnum.ru/news/3814951

https://regnum.ru/news/3828219

https://regnum.ru/news/3814963

Другие источники:

https://www.narendramodi.in/ — официальный сайт Нарендры Моди.

https://tass.ru/encyclopedia/person/modi-narendra — биография Моди на сайте ТАСС.