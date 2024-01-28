22 января премьер-министр Индии Нарендра Моди принял участие в церемониальном открытии индуистского храма, посвященного Раме — одному из богов многочисленного индуистского пантеона.

Pib/Press Information/Global Look Press Премьер-министр Индии Нарендра Моди на церемонии открытия индуистского храма, посвященного Раме

Храмовый комплекс был построен в штате Айодхья на месте древней мечети Бабри эпохи Моголов, которую в декабре 1992 года разрушили индусы. Парадокс в том, что при расследовании этого акта вандализма было установлено, что уничтожение мечети было задумано индуистскими радикальными организациями, в которые входила ныне правящая партия Бхаратия джаната.

Церемония имела несколько значений. Во-первых, в контексте религии это символизировало победу индуизма над исламом. Во-вторых, это показывало мощь самой Индии в контексте культурно-исторических традиций. В-третьих, это был своего рода акт избирательной кампании Нарендры Моди и его партии Бхаратия джаната, которая исповедует индуистский национализм.

Сам Моди обещал воздвигнуть этот храм, когда получил пост премьер-министра в 2014 году. Он сдержал свое слово и заработал очередные политические дивиденды и уважение со стороны своих сторонников. Несколько ранее, во время митинга 15 сентября 2023 года, Моди пообещал соотечественникам тысячу лет величия.

Пакистан отреагировал на это событие негативно, представитель этой страны в ООН Мунир Акрам опубликовал письмо, отправленное в одну из структур организации. Там было сказано, что Пакистан решительно осуждает эти действия, поскольку «такая тенденция показывает значительную угрозу социальному, экономическому и политическому благосостоянию индийских мусульман, а также гармонии и миру в регионе».

Действительно, в некоторых городах прошли спонтанные акции индусских националистов, которые вывесили оранжевые флаги (цвет националистов Индии) в мечети в Агре. Беспорядки также произошли в штатах Махараштра, Гуджарат, Мадхья Прадеш и Керале.

Хотя риторика премьер-министра может показаться популистской, она нередко служит поводом для провокаций в самой Индии. С правлением самого Моди связывают рост индуистского национализма, который неоднократно выливался в погромы, направленные против представителей других религий.

Еще в 2002 году произошел крупнейший за всю историю независимой Индии антимусульманский погром. По официальным данным, погибло более тысячи человек (из них 254 индуса), хотя некоторые СМИ указывали цифру в две тысячи убитых мусульман. Многие считают, что Моди недостаточно позаботился о защите мусульманского населения.

Стоит отметить, что подобные стычки, пусть и в меньших масштабах, в разных городах Индии происходят регулярно, и во время последних беспорядков полиция задержала в Агре несколько десятков радикалов.

При этом поляризация проходит не только по линии религий, но также политических идеологий и местных традиций. И это поднимает вопрос о том, насколько соответствует политический имидж Индии той реальности, которая царит в стране.

Перспективы победы

Идеология Бхаратия джаната и других националистических партий делает установку на проект Великой Индии. С этим связаны поправки в Конституцию страны (одна из них отменила автономию Джамму и Кашмир), официальное изменение написания государства — Бхарат вместо Индии, а также интерес к дальнейшей экспансии и вбиранию в себя соседних земель.

В наиболее радикальной версии Великая Индия должна будет включать в себя соседние Пакистан, Бангладеш, Непал и Бутан. Сама система государственности в такой политической философии рассматривается наподобие мандалы. В буддизме мандала — это символ гармонии и целостности, а сами рисунки должны быть симметричны, чтобы указать на совершенство. В политике Юго-Восточной Азии мандала имеет несколько иное значение.

Это концепция уходит в наследие Каутильи (Чанакьи), которого нередко называют восточным Макиавелли. Каутилья жил в эпоху нашествия Александра Македонского и под впечатлением от увиденного написал рекомендации правителю Чандрагупте, которые известны как «Артхашастра», или наука о государственном устройстве.

По логике Каутильи мандала в таком случае представляет концентрические круги, представленные соседями и их соседями. Однако для страны все соседи — это враги по природе, а соседи соседей — это ваши друзья. Идеи Каутильи до сих пор почитаются и интерпретируются в Индии на самом высоком уровне и в разных сферах деятельности — от истории индуизма до военной стратегии.

Что касается реальности, то здесь ситуация более сложная и комплексная. Дело в том, что до завоевания Индийского субконтинента здесь никогда не существовало столь большой и единой страны. Самым крупным образованием до прихода британцев был Делийский султанат, которым правили тюркские династии. Их успехом было то, что они не ассимилировались с местным населением, как это случилось с их предшественниками из Центральной Азии и приуралья, а сохранили свою идентичность, хотя культура Моголов приобрела специфические черты.

Британцы же использовали противоречия между разными правителями, чтобы покорить полностью весь субконтинент, что им и удалось. Не только военная сила, но подкуп и различные привилегии для вассалов сделали свое дело. Но поскольку весь этот огромный массив не был единым даже по религиозным показателям, то при уходе британцев независимость обрели уже два субъекта — Индия и Пакистан, разделенные по принципу религии.

Больше всех пострадали сикхи, которые оказались на линии раздела двух новых государств, оставшись, соответственно, в штате Пенджаб и провинции Пенджаб. Христиане оказались рассеянными по разным местам в зависимости от исторических обстоятельств (следует напомнить, что на субконтиненте проповедовал апостол Фома, поэтому христианство также можно считать традиционным для этого региона).

Кстати, собирание земель Индия начала еще в прошлом веке — в 1948 году было захвачено княжество Джунагад, правитель которого хотел присоединиться к Пакистану, а в 1961-м была аннексирована португальская колония Гоа.

Однако вопрос с принадлежностью Кашмира на международном уровне до сих пор не решен (территория разделена на две части, которые администрируют Исламабад и Нью-Дели соответственно). В Ладакхе часть территории контролирует Китай. А Пакистан и Китай — две ядерные державы, которые неплохо сотрудничают, в том числе чтобы сдерживать геополитические амбиции Индии.

Помимо упомянутых религиозных меньшинств, среди которых мусульман более 200 млн, есть и так называемый красный пояс наксалитов, повстанцев с левой идеологией, которые действуют в ряде штатов уже многие десятилетия.

Поэтому, несмотря на риторику власти и стратегические устремления, реализовать на практике проект Великой Индии будет сложно. Хотя также сложно будет повлиять на Индию извне, если в стране разгорятся внутренние конфликты.

Пример действий Израиля в Палестине показал, что, несмотря на кажущуюся мусульманскую солидарность, кроме хуситов Йемена, ливанской Хезболлы и иранских прокси в Сирии и Ираке, никто не предпринял каких-либо решительных действий против Израиля. А решения международного суда ООН Израиль может и не исполнять. И никто не сможет его к этому принудить, поскольку суд не уполномочивает направлять миротворческие войска ООН. Что же говорить об Индии с огромной армией и аппаратом безопасности, довольно искушенным в проведении операций самого различного толка?

Но сейчас в Индии власти стараются не говорить о проблемах, а акцентировать рост благосостояния и путь в будущее. Национальные выборы в этом году пройдут в апреле–мае. Столь длительный период связан со спецификой избирательной системы и подсчетом голосов.

В декабре прошлого года партия Моди победила на выборах в трёх индийских штатах, показав, что успех еще на их стороне. Опросы показывали, из 10 индийцев семь одобряют работу премьер-министра, поскольку за время десятилетнего правления Бхаратия джанати в Индии произошел значительный экономический рост — последние данные показали 7%. Так что вполне возможно, что Нарендра Моди снова победит на парламентских выборах и пойдет на третий срок, хотя оппозиция объединилась в альянс INDIA и также надеется на победу.

Впрочем, независимо от результата выборов для России Индия останется стратегическим партнёром, поскольку это как минимум выгодно обеим странам. Это и подчеркнул посол Индии в России 26 января в Москве во время своего выступления на церемонии в честь 65-летия республики.

Развитие коридора Север — Юг, морского пути из Ченнаи во Владивосток и даже участие в Северном морском пути — эти проекты были упомянуты послом как стратегические приоритеты на ближайшее время. Не говоря уже о нефтепродуктах из России, которые также помогают индийскому экономическому росту, а также других сферах, в которых две страны традиционно сотрудничают многие десятилетия.