Премьер-министр Индии Нарендра Моди завершил визит в Вашингтон, увенчавшийся переговорами с Джо Байденом.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

Мировая пресса пополнила коллекцию «байденизмов» (президент США перепутал должность своего очередного гостя — Моди он назвал президентом Индии и спутал американский гимн с индийским), и с интересом описывали общение Моди с миром моды. Пообщаться с индийским премьером пришли знаменитый дизайнер Ральф Лорен, ливанский дизайнер Рим Акра, креативный директор Dior Мария Грация Кьюри, а также мумбайский дизайнер Каришма Свали, перечисляла The Washington Post.

Но главным, конечно, было не это и даже не совместное заявление Байдена и Моди по украинскому вопросу — с опасениями по поводу влияния конфликта на мировую экономику и с полагающимися призывами уважать международное право и территориальную целостность.

Интереснее то, о чём хозяин Белого дома и его гость договорились за эти дни. Индия условилась с США о приобретении американских ударных беспилотников морской разведки MQ-9B. Вашингтон и Нью-Дели согласовали совместное производство на территории Индии турбореактивных двигателей GE F414 и договорились об обслуживании «и даже крупном ремонте» кораблей ВМС США на индийских верфях, сообщал ТАСС.

Кадр из видео с канала: НТВ Нарендра Моди и Джозеф Байден

«Тесное оборонное сотрудничество США и Индии отражает взаимное доверие и общие стратегические приоритеты, — заявил Моди по итогам встречи с Байденом. — Избавившись от старых предрассудков, сегодня мы достигли таких отношений, при которых происходит передача технологий, ведутся совместные разработки и производство».

Но при этом соглашение о свободной торговле между Индией и США отложили на потом. Это «вопрос будущего, мы посмотрим, как мы можем добиться здесь прогресса», уклончиво заметил замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра.

В официальных релизах, заметим, не был упомянут и пресловутый потолок цен на российскую нефть, к соблюдению которого Вашингтон и его союзники пытаются склонить Индию. Хотя перед визитом Моди представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби оповестил: США рассчитывают, что Индия будет покупать российскую нефть в пределах ценового потолка, установленного странами Запада.

При этом прозвучало заявление, которое можно считать камешком в огород Китая: Байден и Моди совместно выступили за свободу судоходства в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, которые Пекин считает своей зоной интересов.

(сс) Official U.S. Navy Page Корабли ВМС США в Южно-Китайском море

Сеанс одновременной игры

Показательно, что аккурат к выступлению Моди в Сенате появился законопроект, по которому Индия получит режим благоприятствования при закупках американского оружия. Именно такой режим действует для стран НАТО и ближайших союзников Вашингтона. Специалисты не исключают, что это откровенный сигнал Китаю и желание насолить России, чье оружие традиционно закупает Индия.

США действуют в этом ключе — пытаются втянуть Индию в свою орбиту влияния — как минимум с 2001 года, пояснил ИА Регнум руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Алексей Куприянов. Это выражается в уступках по визам, максимальном облегчении инвестирования, режиме максимального благоприятствования в военно-технической сфере и в подключении Индии к массе инициатив — например, к американо-японо-австралийской инвестиционной программе Blue Dot Network.

«Удастся им это? Всё зависит от развития американо-китайских, американо-индийских и российско-индийских связей. Если американцы в ближайшее время не наладят отношения с китайцами, то они так и будут пытаться втянуть индийцев в свою орбиту», — рассуждает собеседник.

Отношения между тремя державами можно сравнить с одновременной шахматной игрой на нескольких досках.

«Если отношения Вашингтона и Пекина нормализуются, то внимание к Индии упадёт, так как внимание переключится на Китай, — поясняет Куприянов. — Если же нормализуются отношения Китая и Индии, то индийцы будут более осторожны и не будут форсировать сближение с американцами. Если же китайцы будут наращивать присутствие в регионе Индийского океана, то индийцы будут всё больше сближаться с США».

На смену «Кохинору» — искусственный бриллиант

Нельзя забывать о существенной зависимости самих Соединенных Штатов от Индии, сказала ИА Регнум научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Лидия Кулик. Это связано не только с тем, что Вашингтон видит в Индии основной противовес Китаю, но и с тем, что ставки на растущий индийский рынок делают все ведущие американские корпорации.

Во время визита Моди можно было наблюдать свежие примеры: от решения Boeing инвестировать 100 млн долларов в инфраструктуру и программу подготовки пилотов в Индии (о чем сообщил Белый дом) до заявленного плана гиганта хайтека Micron Technology построить в Индии завод по производству корпусов для микросхем.

Символом новых возможностей Индии можно считать подарок Наренды Моди чете Байденов — бриллиант в 7,5 карата, выращенный в лаборатории при помощи «зелёных» источников энергии. Но «бриллиантом в короне» чужой империи (как это было во времена британского владычества) Индия становиться явно не намерена.

«У Дели сегодня есть уникальная возможность влиять на решения Вашингтона», — отмечает Кулик. По её мнению, эту возможность Индия постарается использовать в собственной геополитической игре — «отстаивая интересы Глобального Юга, в поддержке концепции многополярного мира, в противодействии блоковому мышлению».

Моди, во-первых, поддерживает традиционную для Дели внешнюю политику. В её основе три принципа. Это независимость, многовекторность, то есть двустороннее сотрудничество одновременно, например, с США и Россией. И, наконец, то, что в Индии называют английским словом multialignment («мультиприсоединение»), то есть готовность работать одновременно с несколькими глобальными объединениями вне зависимости от их политической нагрузки.

Во-вторых, нынешний премьер старается сделать Индию более «проактивной» — то есть чаще проявляющей себя как самостоятельная сила и флагман того же Глобального Юга, поясняет эксперт.

Больше оружия — хорошего и разного

В этом свете вполне понятным выглядят слова Моди, которые Конгресс США встретил овацией, — о том, что США стали одним из главных военных партнеров Индии. Как отмечала пресса, Нью-Дели намерен закупить на 3 млрд долларов американские разведовательно-ударные дроны MQ-9B для патрулирования границы с Китаем в Гималаях — где много спорных участков.

af. mil Американский БПЛА MQ-9 Reaper

Это также явно пришлось по вкусу Вашингтону, где Индию видят в роли союзника в «дружбе против» Пекина. Но очевидно, что Моди действовал в логике собственно индийского противостояния с Китаем.

Последнее крупное столкновение в районе индийского штата Аруначал-Прадеш произошло в мае 2020 года — тогда в боях участвовало несколько сотен военных с обеих сторон. В прошлом декабре там же вновь вспыхнули перестрелки. «Индийцам критически нужна техника для горной войны, чтобы держать горную границу с Китаем, и больше современной авиации, причём не столько самолётов, но продуктов прогрессивных технологий. Также им нужны морские технологии, при этом максимально развитые и передовые», — отметил Алексей Куприянов.

Сейчас закупки Индией военной техники и вооружений у США велики, и этот уровень превысил сумму закупок у России, полагает собеседник.

«Мы сейчас не можем продавать Индии оружие в тех объёмах, в которых хотели бы. Идёт спецоперация на Украине, и понятно, что какие-то вещи, какие мы могли бы поставить Индии, задействуются на другом направлении», — отмечает эксперт.

Такой же вывод — СВО влияет на экспорт оружия в Индию — сделали и эксперты Стокгольмского института изучения проблем мира (SIPRI) в мартовском докладе. Спад отмечался и до СВО: если в 2013–2017 годах доля России в индийском оружейном импорте составляла 64%, то в 2018-2022 она упала до 45%, указывали в SIPRI.

Индия, впрочем, снизила расходы не только на российское, но и на американское вооружение, отмечает Кулик. При этом, говорит эксперт, «за индийский рынок вооружений идет большая конкуренция всех ведущих игроков». Сама Индия активно стремится развивать производство оружия на своей территории и наращивает собственный экспорт, в том числе в партнёрстве с Россией.

Вторая экономика мира не хочет быть ведомой

Индийцы всегда руководствуются своими интересами, резюмирует Куприянов, и когда им будет выгодно сотрудничать с Россией или с США, они будут сотрудничать с обеими сторонами. Не включая свою, вторую экономику мира, добавим, в санкционные схемы Запада.

Kremlin.ru Нарендра Моди и Владимир Путин

«С китайцами они не очень сотрудничают сейчас, особенно в свете мощной ксенофобии всех индийских элит», — заметил Куприянов. Но, как указывает Кулик, хотя в Индии хватает «горячих голов», и большая часть экспертного сообщества и прессы настроены резко антикитайски, втянуть Нью-Дели в противостояние с Китаем не удастся.

Пока, во всяком случае, не удавалось — например, формат Quad (США — Япония — Австралия — Индия) не удалось превратить в боевой антикитайский блок, отмечает эксперт.

Тем не менее опасность активной милитаризации регионов Индийского и Тихого океанов усилиями Вашингтона и Лондона будет нарастать — и Нью-Дели будут продолжать подталкивать к конфронтации с Китаем, а также с Россией, резюмирует Кулик.