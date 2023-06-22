Вашингтон, 22 июня, 2023, 22:44 — ИА Регнум. Индия готова помочь в урегулировании украинского конфликта, заявил 22 июня на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом премьер-министр Индии Нарендра Моди.

EPA/Al Drago/POOL/ТАСС Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Джо Байден во время встречи

«Мы полностью готовы внести любой вклад в восстановление мира», — отметил индийский политик.

В свою очередь, лидер США отметил, что пандемия коронавируса и кризис на Украине особенно отразились на странах глобального Юга. По словам Байдена, для решения этих проблем всем странам необходимо объединиться.

Глава Белого дома заявил, что Индия с самого начала событий на Украине сделала упор на разрешение спорных вопросов с помощью диалога и дипломатии.

Напомним, индийский премьер находится в США с официальным государственным визитом.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент США Джо Байден по итогам переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил о желании встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином после оскорбительных слов в его адрес.

По мнению руководителя группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Алексея Куприянова, Индия не забыла, как Киев продавал Пакистану танки, и этим отчасти может объясняться её нынешнее отношение к конфликту на Украине.

Индийский премьер-министр Нарендра Моди утверждал ранее, что Индию постоянно и очень сильно критикуют за нейтралитет по вопросу Украины. Позиция страны состоит не в том, что она воздерживается от каких-либо заявлений и ей всё равно, а в том, что она выступает за скорейшее прекращение конфликта.